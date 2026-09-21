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"بالأخص مع زيدان".. ماذا قال ريان شرقي عن المدير الفني الجديد لفرنسا؟!
حقبة جديدة لمنتخب فرنسا
زيدان يستعد رسميًا لخوض بدايته المنتظرة بشدة مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا. المدرب الأسطوري السابق لريال مدريد سيتولى أخيرًا قيادة بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
ويأتي لاعب وسط سيتي الهجومي شرقي ضمن اللاعبين المختارين في أول قائمة لزيدان على الإطلاق. وقد رسّخ صاحب الـ23 عامًا مكانته داخل المنظومة الوطنية، إذ يمتلك حاليًا 14 مباراة دولية وهدفين مع منتخب فرنسا.
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شرقي يستمتع بفرصة زيدان
من الطبيعي أن يكون احتمال اللعب تحت قيادة أحد أعظم الأيقونات الكروية في تاريخ فرنسا قد أثار حماس الجيل الحالي من نجوم المنتخب. وشرقي بالتأكيد ليس استثناءً، إذ يتلهف لاعب ليون السابق للنزول إلى ملعب التدريبات.
وأوضح شرقي خلال مقابلة مع Canal+: «سيكون شرفاً أن أنضم إلى مدرب جديد، وخصوصاً زيدان. نحن متشوقون لبدء العمل معه والاستمتاع حقاً بهذه التجربة».
تألق شرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع
يدخل شرقي فترة التوقف الدولي وهو مفعم بالثقة عقب نهاية أسبوع ناجح على الصعيد المحلي. فقد سجّل هدفًا في فوز مانشستر سيتي بنتيجة 5-3 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري حتى الآن. وفي المجمل، سجّل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أربعة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في ثماني مباريات بمختلف المسابقات.
- Getty
الظهور على الساحة الدولية
ستتجه الأنظار الآن نحو زيدان وهو يضع اللمسات الأخيرة على استعداداته لأول ظهور له على الخط الجانبي في مسيرته الدولية. سيجتمع المنتخب هذا الأسبوع لبدء العمل التكتيكي والتأقلم مع فلسفة المدرب الجديد.
بالنسبة لشيركي، تمثل المباريات المقبلة فرصة ذهبية لحجز مكان دائم ضمن خطط زيدان. ويأمل لاعب الوسط الموهوب في نقل مستواه المميز مع النادي مباشرة إلى الساحة الدولية وترك انطباع فوري لدى مدربه الجديد.
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