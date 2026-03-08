ليس باستوني .. برشلونة يستهدف مدافعًا جديدًا من الدوري الإيطالي

لاعب المنتخب الوطني لكوت ديفوار يعتبر بديلاً عن لوكا فوسكوفيتش، الذي يلعب حالياً مع هامبورج على سبيل الإعارة من توتنهام هوتسبير، وقد أجرى الكتالونيون بالفعل محادثات أولية مع مستشاريه.

لكن أليساندرو باستوني، لاعب إنتر المتصدر لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، يعتبر أيضًا من المرشحين المفضلين لدى المسؤولين في برشلونة.