مع اقتراب نهاية الموسم، بدأت الأندية في التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية، ويولي نادي برشلونة اهتماماً خاصاً لتعزيز خط دفاعه. ومن بين اللاعبين المدرجين في قائمة النادي الإسباني كأهداف محتملة للصيف، يظهر اسم أليساندرو باستوني، المولود عام 1999 واللاعب في إنتر ميلان والمنتخب الوطني بقيادة غاتوزو. وتثير شائعات سوق الانتقالات قلق مشجعي النيرازوري، لأن صحيفة "سبورت" الإسبانية أفادت بأن برشلونة قد جمع بالفعل معلومات بشكل غير رسمي لمعرفة ما إذا كان هناك مجال لإجراء مفاوضات محتملة.
باستوني-برشلونة، اللاعبون المحتملون في صفقة التبادل مع إنتر: داني أولمو، فيران توريس وجيرارد مارتين
برشلونة يفكر في صفقة تبادل
تشير التقارير في إسبانيا إلى استعداد اللاعب للانتقال، وفقاً لما أوردته صحيفة «ماركا»، على الرغم من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل الشروع في مفاوضات مع الوكلاء المحيطين به. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن برشلونة مهتم فعليًا بباستوني، حيث يدرس النادي الكتالوني كيفية التواصل مع إنتر ميلان لمحاولة بدء المفاوضات، ومن بين الاحتمالات المطروحة إمكانية إدراج بعض اللاعبين في الصفقة: الأسماء التي ظهرت هي داني أولمو وجيرارد مارتينوفيران توريس، الذي ارتبط اسمه أيضًا بأرسنال وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.
لماذا يريد برشلونة باستوني؟
حدد برشلونة باستوني كتعزيز مثالي في ضوء بعض التغييرات المرتقبة في خط الدفاع: قد يغادر أراوخو وكريستنسن النادي، ولهذا السبب تدرس الإدارة عدة خيارات في هذا الخط، ويعد مدافع إنتر أحد الأهداف المدرجة على القائمة. يعتبر باستوني داخل برشلونة أحد أفضل اللاعبين في أوروبا في مرحلة بناء الهجمات بين اللاعبين الذين يشغلون مركزه، وتراهن فريق فليك بشكل كبير على بناء الهجمات من الخلف؛ علاوة على ذلك، فهو اسم يحظى بإجماع الجميع، ويؤمن به كل من المدرب والمدير الرياضي ديكو.