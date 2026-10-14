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زهيرة عادل

باريس ضد مانشستر سيتي | لويس إنريكي لم يتعلم الدرس بل فقد ماريسكا صوابه .. امنحوا أيوب بوعدي حقه ولا تنخدعوا بثنائية إرلينج هالاند وإن أحرجت ميسي!

فقرات ومقالات
مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
لويس إنريكي
إينزو ماريسكا
إرلينج هالاند
أيوب بوعدي
تشيلسي
ليونيل ميسي

أبرز ملامح فوز باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي 4-2..

إن بدى مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري فريقًا لا يقهر، بالنظر لعدم تلقيه أي هزيمة تحت قيادة إنزو ماريسكا، فالوضع يختلف في حضور باريس سان جيرمان، حتى وإن كان اللقاء على ملعب الاتحاد..

كتيبة ماريسكا تلقت الهزيمة يوم الأربعاء، أمام كتيبة لويس إنريكي برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27.

الرباعية الباريسية سجلها ديزيري دوي، عثمان ديمبيلي، فيتينيا وماجني أكليوش، في الدقائق 13، 15، 32 و62 من عمر المباراة.

أما ثنائية حفظ ماء وجه السيتي، فكانت بفضل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، في الدقيقتين 53 و75.

بهذه النتيجة، يتصدر باريس الترتيب برصيد ست نقاط، فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الـ17 بثلاث نقاط فقط.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • "نكسة" مانشستر سيتي تدخل باريس التاريخ من باب جديد

    الهزيمة في مباريات القمة أمر وارد، خاصةً عن مواجهة بطل النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أوروبا، لكن ما يجعلها "نكسة" فعلية هي الأرقام التاريخية التي صاحبتها..

    استقبال مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في الشوط الأول، على أرضه، أمر يحدث لأول مرة منذ 14 عامًا، حيث فعلها حينها مانشستر يونايتد ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي، في يناير 2012.

    أما من ناحية باريس سان جيرمان، فقد أصبح أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ثلاثية في الشوط الأول، بأول مباراتين له بالبطولة، حيث فعل خلال الجولة الأولى أمام سلوفان براتيسلافا .. ويشاركه في هذه الإحصائية أستون فيلا الذي فعلها في هذه النسخة أمام كلوب بروج وفنربخشه.


  • إنريكي لم يتفوق بل أخطأ ماريسكا

    قد يبدو للوهلة الأولى من نتيجة المباراة أن لويس إنريكي قد استفاد من درس نهائي كأس العالم للأندية 2025، الذي خسره باريس أمام تشيلسي بقيادة إنزو ماريسكا حينها (3-0).

    صحيح أن إنريكي عاقب ماريسكا من بوابة فريقه الجديد؛ مانشستر سيتي، بإمطار شباكه بثلاثية في شوط اللقاء الأول، تمامًا كما فعل المدرب الإيطالي مع البلوز في نهائي المونديال.

    لكن الوصف الأدق لما حدث الليلة في هزيمة مانشستر سيتي ماريسكا أمام باريس إنريكي أن الأخير هو من أخطأ فأهدى منافسه الفوز على طبق من ذهب..

    انتصار ماريسكا قبل عام تقريبًا مع تشيلسي على إنريكي كان بفضل التفوق في الضغط العالي وشل بناء اللعب في الفريق الباريسي بالكامل .. وهي الميزة التي فقدها مانشستر سيتي في الشوط الأول من مباراة الليلة.

    السيتزنز خسر معركة الوسط في أول 45 دقيقة من مواجهة باريس، في ظل الدفع بالثنائي إليوت أندرسون وإنزو فرنانديز في الوسط، معتمدًا طريقة 4-2-3-1، هذا الثنائي بالتحديد أخل بتوازن الفريق بأكمله دفاعيًا، ومع الاعتماد أمامهما على ريان شرقي الذي لم يقدم ما يذكر سواء دفاعيًا أو هجوميًا.



    ميزة أخرى كانت في تشيلسي ماريسكا وفقدها سيتي الليلة .. هي إجادة السيطرة على أطراف باريس، خاصةً من ناحية نونو مينديش، أما مانشستر فعانى الأمرين في الجبهة اليمنى في وجود عبدالقادر خوسانوف ومن أمامه أنطونيو سيميدو.

    لكن ثنائي أنقذت صورة ماريسكا رغم الهزيمة وأحرج إنريكي..


  • أيوب بوعدي .. القطعة الناقصة

    كم السوء الدفاعي والهجومي في مانشستر سيتي بالشوط الأول من مواجهة باريس تصدى له المغربي ابن الـ19 عامًا..

    ماريسكا دفع ببوعدي في بداية الشوط الثاني بدلًا من ريان شرقي، مع نزول ماتيوس نونيز بدلًا من قلب الدفاع روبن دياز، وخروج جيرمي دوكو ونزول إليمان نداي على الطرف الأيسر.

    ثلاث تغييرات غيرت شكل مانشستر سيتي كليًا، فتكفل نداي بصناعة الهدف الأول لفريقه بعد نزوله بثماني دقائق، وتبعه بوعدي بصناعة الهدف الثاني في الدقيقة 75.



    لاعب الوسط المغربي تحديدًا رغم صغر سنه إلا أنه قاد معركة الوسط في الشوط الثاني بجدارة متفوقًا على نجوم بحجم فيتينيا، فابيان رويز، فخلق فرصتين لزملائه، بخلاف الهدف الذي صنعه، بالإضافة إلى استرداد الكرة ثماني مرات.

    ما قدمه بوعدي أمام باريس أعاد للأذهان المستوى الرائع الذي بدأ به مشواره في كأس العالم 2026 مع المنتخب المغربي، وإن كان لم يفلح بعده في حجز مكان أساسي في تشكيل مانشستر سيتي، فحتمًا مواجهة باريس ستعيد حسابات ماريسكا ونظرته لمكانته.


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  • إرلينج هالاند .. هدفان لا يعكسان الحقيقة ولكن!

    إن كان هالاند قد سجل هدفين في شباك باريس الليلة، فقد أهدر ثلاث فرص أخرى محققة بغرابة شديدة أمام تألق الدفاع الباريسي وحارسه ماتفي سافونوف.

    النرويجي تسابق مع زميله إنطونيو سيمينيو على لقب الأسوأ في هجوم السيتي أمام باريس، لكن لغة التاريخ في الأخير تنصفه..



    هالاند كسر الليلة الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث وصل الأخير لـ60 هدف في دوري أبطال أوروبا خلال 80 مباراة.

    أما النرويجي فبفضل ثنائيته في شباك باريس أصبح أصغر وأسرع لاعب يصل لـ61 هدف في البطولة القارية، إذ فعلها خلال 60 مباراة فقط.. وفي سن أصغر بيوم واحد فقط (26 سنة و85 يومًا) عن ميسي حين وصل لهذا الرقم القياسي (26 سنة و86 يومًا).