AFP
ترجمه
باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد لويس إنريكي، حيث من المقرر أن يصبح المدرب الإسباني أحد المدربين الأعلى أجراً في أوروبا
التزام طويل الأمد حتى عام 2030
التوقعات عالية بعد أشهر من المفاوضات بين النادي والمدرب. ورغم تمديد العقد الحالي للويس إنريكي سابقاً حتى عام 2027، تشير أحدث التقارير الصادرة عن قناة RMC إلى أن باريس سان جيرمان مصمم على ضمان استمرار خدماته لفترة أطول. ومن شأن الاتفاق الجديد أن يربط المدرب السابق لبرشلونة ببطل الدوري الفرنسي للأربع سنوات المقبلة، ليجعل مستقبله متوافقاً مع الرؤية الاستراتيجية للنادي.
وتحرص الإدارة في باريس، بقيادة الرئيس ناصر الخليفي، على الانتهاء من جميع التفاصيل قبل نهاية الموسم الحالي. ويولي النادي اهتمامًا كبيرًا بالمدرب لدرجة أنه يساعده حتى في الأمور الشخصية، مثل العثور على مسكن جديد في نويي لضمان راحة عائلته قدر الإمكان في فرنسا.
من بين نخبة المديرين في أوروبا
كما أن الجوانب المالية للصفقة لا تقل أهمية. يتضمن التمديد المقترح زيادة كبيرة في الراتب من شأنها أن تضع لويس إنريكي ضمن قائمة أفضل ثلاثة مدربين أجراً في كرة القدم الأوروبية.
على الرغم من الأرقام الضخمة التي تنطوي عليها الصفقة، يؤكد المقربون من المدرب أنه يركز أكثر على المشروع ورفاهية عائلته بدلاً من مجرد السعي وراء أعلى راتب ممكن. ويقال إنه لا يستفسر حتى عن الدخل المحدد لشخصيات بارزة أخرى داخل النادي.
وتأتي هذه المكافأة المالية في أعقاب فترة من الثقة المطلقة في قيادته. ففي فبراير 2025، تحرك باريس سان جيرمان لمكافأة العديد من الركائز الأساسية للفريق، وكان لويس إنريكي في قلب تلك الموجة.
الإحباط رغم النجاح الأوروبي
في الوقت الذي تتواصل فيه مفاوضات التجديد، يظل لويس إنريكي متطلعاً إلى الكمال على خط التماس. فحتى بعد الفوز الساحق 2-0 على ليفربول في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يكن المدرب الإسباني راضياً على الإطلاق.
وقال لـ"كانال+": "من الواضح أن هذا أمر مؤسف. لعبنا بشكل جيد للغاية، واستحققنا تسجيل المزيد من الأهداف، وأعتقد أن هذا أمر مؤسف لأننا قمنا بأمور واضحة للغاية في الشوط الثاني. لكنها دوري أبطال أوروبا، ويجب أن نتذكر أنه لا يزال هناك مباراة الإياب، لكننا سعداء".
رؤية رياضية موحدة
ومن المقرر أيضًا أن يأتي توقيت تمديد العقد بهدف تشكيل جبهة موحدة على رأس القسم الرياضي بالنادي. فمن خلال تمديد عقد لويس إنريكي حتى عام 2030، سيقوم باريس سان جيرمان بمواءمة مدة ولايته مع تلك الخاصة بالمستشار الكروي لويس كامبوس. وقد أقام الاثنان علاقة عمل قوية، ابتعدا بها عن حقبة «البهرجة» التي سادت في الماضي، متجهين نحو استراتيجية توظيف أكثر انضباطًا وشبابًا.
ويُنظر إلى الانسجام بين لويس إنريكي وكامبوس والخليفي على أنه العنصر الأساسي لاستمرار باريس سان جيرمان في السعي وراء المجد الأوروبي. ومع توقيع العديد من اللاعبين الرئيسيين مثل فيتينها وأشرف حكيمي على عقود طويلة الأمد، يعتقد النادي أنه قد وجد أخيرًا الشخصية الإدارية المناسبة لقيادة فريقه المتطور في العقد المقبل.