باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد لويس إنريكي، حيث من المقرر أن يصبح المدرب الإسباني أحد المدربين الأعلى أجراً في أوروبا

التوقعات عالية بعد أشهر من المفاوضات بين النادي والمدرب. ورغم تمديد العقد الحالي للويس إنريكي سابقاً حتى عام 2027، تشير أحدث التقارير الصادرة عن قناة RMC إلى أن باريس سان جيرمان مصمم على ضمان استمرار خدماته لفترة أطول. ومن شأن الاتفاق الجديد أن يربط المدرب السابق لبرشلونة ببطل الدوري الفرنسي للأربع سنوات المقبلة، ليجعل مستقبله متوافقاً مع الرؤية الاستراتيجية للنادي.

وتحرص الإدارة في باريس، بقيادة الرئيس ناصر الخليفي، على الانتهاء من جميع التفاصيل قبل نهاية الموسم الحالي. ويولي النادي اهتمامًا كبيرًا بالمدرب لدرجة أنه يساعده حتى في الأمور الشخصية، مثل العثور على مسكن جديد في نويي لضمان راحة عائلته قدر الإمكان في فرنسا.



