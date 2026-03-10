PSG/Nike
باريس سان جيرمان يطلق زيه الخامس الجديد الأنيق من Nike x Jordan بتصميم مذهل مستوحى من أضواء باريس الساحرة
باريس سان جيرمان يتخلى عن قميص "Night Edition"
وصلت في الوقت المناسب للموسم، أطلقت بطلة أوروبا قميص Nike x Jordan "Night Edition" - تكريمًا أنيقًا لأجواء باريس الليلية التي لا تخطئها العين، حيث تم التقاط وهج العاصمة الشهير في طباعة مميزة من خلال عملية تصميم رائعة للغاية.
عملية تصميم مبتكرة
قميص "Night Edition" "مستوحى من تفاعل الأضواء التي تغير مظهر العاصمة بعد حلول الظلام"، ولا سيما انعكاسات منطقة تروكاديرو الشهيرة في المدينة - وهي معلم بارز بالنسبة للباريسيين والسياح على حد سواء.
وقد تم تجسيد ذلك في طباعة كروم أصلية بالكامل على خلفية سوداء، مما يوسع حدود رسومات قمصان كرة القدم. تم تطوير هذا التصميم المبتكر من لقطات تم التقاطها بواسطة كاميرا 360 درجة في تروكاديرو، مع تأثير مشوه يحاكي أضواء باريس الساحرة في الليل. كالعادة، يحل شعار "Jumpman" من Jordan محل شعار Nike Swoosh على الصدر.
تواصل Nike x Jordan
كان لدى PSG بالفعل أربعة أطقم للموسم 2025-26، بما في ذلك التعاون الرابع مع Jordan الذي تم الكشف عنه في نوفمبر، لكنهم رأوا أنه من المناسب إصدار خامس طقم كإجراء احترازي. كان التعاون مع خط كرة السلة من Nike مثمراً بشكل خاص لفريق Les Parisiens.
وقد بدأت هذه الشراكة المربحة والمبتكرة في عام 2018 عندما تم توقيع اتفاقية لإطلاق مجموعة متنوعة من الملابس والأحذية التي تحمل العلامة التجارية المشتركة. منذ ذلك الحين، تم وضع شعار "Jumpman" من Jordan على أطقم PSG الخارجية والثالثة والرابعة بدلاً من شعار Nike Swoosh، حتى أنه ظهر على قميصهم الداخلي في 2021-22، عندما كان النجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار يلعبون في Parc des Princes.
وبالطبع، فإن التعاون يمتد إلى ما هو أبعد من الملعب، حيث يشير إلى شعبية كرة السلة في فرنسا من خلال أحذية رياضية تحمل العلامة التجارية المشتركة للملعب، ويستفيد من ازدهار ملابس الشارع من خلال سترات وسترات رياضية.
المجموعة الكاملة الآن مكتملة
لا يختلف إصدار "Night Edition" عن ذلك، حيث يُعد القميص الرابع محورًا لخط جديد تم طرحه على مدار الشهر الماضي، بعد أن تم عرضه مؤخرًا في متجر Ici C'est Paris "La Maison" المؤقت في لندن، في الوقت الذي أظهر فيه نادي باريس سان جيرمان قوته كقوة جديدة في ثقافة كرة القدم.
تتجاوز المجموعة حدود الملعب، وتشمل مجموعة كاملة من منتجات نمط الحياة ومعدات التدريب وملابس ما قبل المباراة "المصممة حول نفس الحمض النووي أحادي اللون"، بما في ذلك عودة حذاء Air Jordan 6 الشهير.
تتوفر قمصان "Night Edition" ومجموعات أسلوب الحياة والتدريب للشراء الآن من المتاجر الرسمية لباريس سان جيرمان ومن Nike.com.
