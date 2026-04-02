باريس سان جيرمان وأندية الدوري الإنجليزي الكبرى في حالة تأهب قصوى مع تفكير إدواردو كامافينغا في مستقبله مع ريال مدريد في ظل عدم مشاركته بانتظام في التشكيلة الأساسية

أصبح مستقبل كامافينغا في ريال مدريد غامضًا بشكل متزايد. تشير تقارير صحيفة «آس» إلى أنه على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات نهائية من جانب اللاعب أو النادي، فإن الوضع الحالي في فالديبيباس قد أثار تفكيرًا جادًا. ولم تمر هذه الفترة من عدم اليقين مرور الكرام، حيث يُقال إن باريس سان جيرمان والعديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز قد وضعوا لاعب الوسط هذا على قائمة اهتماماتهم.

في إنجلترا، يُقال إن جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز تمثل عامل جذب كبير للفرنسي، الذي يُنظر إلى قدراته البدنية ومرونته التكتيكية على أنها مناسبة تمامًا لهذا الدوري عالي الكثافة. وفي الوقت نفسه، ينظر باريس سان جيرمان إلى النجم المولود في كابيندا على أنه "اللمسة الأخيرة" المحتملة لخط وسط يضم بالفعل مواهب مثل فيتينها وجواو نيفيس.