نجوم في القفص الباريسي الذهبي.. نافاس ينضم لنيمار وميسي ومبابي!

أثار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس نقاشًا واسعًا في الأوساط الرياضية بعد تصريحاته الأخيرة التي كشف فيها بشكل مباشر عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع دوره مع نادي باريس سان جيرمان قبل رحيله إلى نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وبعد مسيرة رياضية حافلة استمرت 15 عامًا في الملاعب الأوروبية اختار نافاس الحديث بوضوح وشفافية عبر قناته الخاصة على شبكة الإنترنت موضحًا أن ابتعاده عن التشكيل الأساسي وتقليص دقائق لعبه لم يكن لضعف لياقته أو تراجع مستواه بل لضغوط نفسية شديدة.

وصرح نافاس قائلًا: "أعرف من أنا وأعرف كيف ألعب وأعرف نفسي جيدًا بدنيًا ولم أكن أبدًا في حالة سيئة بدنيًا بل كنت بحالة سيئة عقليًا ولكن ليس جسديًا وعندما استعدت استقراري العقلي والعاطفي كان جسدي بخير".