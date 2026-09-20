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Ferran Torres Ousmane Dembele Kvaratskhelia Paris Saint Germain (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

كلاسيكو فرنسا | فيران توريس يسجل والكل يضيع .. إلى عثمان ديمبيلي: انشغلت بالكرة الذهبية وأنانية يامال الحل!

فقرات ومقالات
مارسيليا
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فيران توريس
عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان يغادر قمة مارسيليا المشتعلة بالنقاط الثلاث..

لا تخطف أنظارك الألعاب النارية التي أطلقها جمهور مارسيليا في المدرجات، فما وقع في قلب ملعب فيلودروم، كان أكثر اشتعالًا، في قمة كروية حسمها باريس سان جيرمان، بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي "2026-2027".

لا تنظر للكلاسيكو بالمعطيات التي تسبقه، سواءً بتفاوت نتائج باريس، أو خسارة مارسيليا في آخر أربع مباريات تواليًا "محليًا وقاريًا"، فإن القمة الكروية أوفت بوعودها، بكم كبير من الأهداف والفرص والضائعة، وأيضًا ببطاقة حمراء نالها تيموثي ويا، قائد الـOM.

الأهداف الثلاثة جاءت في الشوط الثاني، بين ثنائية فيران توريس وماركينيوس في الدقيقتين 66 و74، أو حفظ أنجل جوميز لماء وجه مارسيليا، في الدقيقة 72، لينجح باريس سان جيرمان، في تحقيق فوزه الثاني تواليًا، وفي الـ(ليج 1) مع مرور خمس جولات، ويحتل المركز السادس بـ8 نقاط، بينما جاء أصحاب الأرض في المركز السابع عشر بـ3 نقاط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مارسيليا والبي إس جي، وماذا قدم مرشحا باريس للكرة الذهبية، عثمان ديمبيلي وكفاراتسخيليا، و"المفاجأة" فيران توريس..

  • Ballon d'Or 2:1Getty Images

    انشغلتم بالكرة الذهبية!

    باختصار شديد، ليس هناك عنوان أبرز لأداء باريس سان جيرمان في قمة مارسيليا، من تلك الرسالة، "نجوم بطل أوروبا انشغلوا بالكرة الذهبية".

    اعتراض عثمان ديمبيلي، حامل بالون دور 2025، على تصريح كيليان مبابي، بأنه كونه "المُختار"، ومنح صوته إلى كفاراتسخيليا، والأخير يرد الجميل له، وفابيان رويز يتسلح بجمعه بين ثنائية كأس العالم ودوري الأبطال، ليؤكد أنه يستحقها، وحسرة المدرب لويس إنريكي على عدم ترشيح ديزيري دوي في القائمة.

    قد يعد ذلك وضعًا طبيعيًا لفريق يمتلك 10 لاعبين في قائمة الثلاثين المرشحة للكرة الذهبية، إلا أن ما شهده ملعب فيلودروم، يتخطى حدود "سوء التوفيق"، ويؤكد أن الفريق بات منشغلًا بالحديث عن البالون دور،

    المفارقة الطريفة، تجدها في ثنائية العملاق الباريسي، الأول سجله فيران توريس، بطل نهائي المونديال، القادم من برشلونة والذي غاب عن إنجاز دوري الأبطال، بصناعة من ديزيري دوي، الغائب عن الترشيح.

    أما عن الهدف الثاني، فقد جاء بمساهمة من نونو مينديش وماركينيوس، اللذين يتبعان اسلوب "الصمت" وسط ضجة البالون دور، وكأنها رسالة غير مباشرة، لممثلي العملاق الباريسي، بأن "ركزوا على اللعب حاليًا، ولكل حادث حديث".


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  • imago-sport-1082773894.jpgXinhua

    فيران توريس .. من كلاسيكو إسبانيا إلى فرنسا

    عبر 133 يوم، فتّش عن فيران توريس، الذي سيذكر التاريخ بأنه في تلك الفترة فقط، ترك بصمته في ثلاث منافسات كبرى لا تُنسى على الإطلاق.

    * 10 مايو: سجل آخر أهدافه مع برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وقاده لحسم لقب الدوري الإسباني رسميًا.

    * 19 يوليو: سجل هدف انتصار إسبانيا في نهائي كأس العالم، وقاد الماتادور للقب على حساب الأرجنتين.

    * 20 سبتمبر: سجل هدفًا في أولى مشاركة له بكلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان ومارسيليا.

    ومن آخر كلاسيكو إسباني، إلى أول كلاسيكو فرنسي، لا يزال فيران توريس بواصل عامه الاستثنائي، خاصة وأنه سجل بعد مشاركته بديلًا بسبع دقائق فقط، ناهيك عن حفاظه على معدل تسجيل 7 أهداف خلال 7 مباريات.

  • OUSMANE DEMBELE KHVICHA KVARATSKHELIA PSG Getty Images

    عثمان ديمبيلي .. عليك أن تبحث عن "أنانية" يامال!

    في المباراة الماضية، تغنّى عشاق باريس، بالثنائية الجديدة بين عثمان ديمبيلي وفيران توريس، أحدهما يصنع والآخر يسجل، ولكن ماذا عن رقم "10"، الذي فاز بالكرة الذهبية في العام الماضي؟

    بالاستناد لما ذكرته في الفقرة الأولى، فإن ديمبيلي كان المثال الأبرز على ذلك؛ بين إهدار لكم هائل من الفرص، ومن داخل منطقة الجزاء، ما بين تسديدة مرت فوق العارضة، وأخرى فشل خلالها في التعامل مع عرضية ديزيري دوي، وهي اللقطة الأبرز في الدقيقة 42، وقس على ذلك أيضًا، تمريرته الحاسمة إلى كفاراتسخيليا التي قابلها بتسديدة بالكعب مرت بجوار القائم.

    ما قدمه ديمبيلي من مهرجان إهدار الفرص، ربما يجعله في فترة التوقف، بحاجة لدعم زملائه، كما شاهد بينه وبين كفاراتسخيليا، مع القليل من أنانية لامين يامال، نجم برشلونة، في التحدث عن استحقاقه للكرة الذهبية، خاصة وأن الأخير بدأ يتلقى رسائل الدعم أيضًا من زملائه، مثل رافينيا.

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  • لعنة أمام المرمى

    بالحديث عن المباراة، فإن لعنة "إهدار الفرص" أمام المرمى، لم تقتصر على باريس سان جيرمان فقط، بل مارسيليا أيضًا، الذي قدم ندية تستحق الاحترام، إلا أنه أفسد عدة فرص محققة، كان أبرزها ما صنع نايف أكرد في آخر دقائق اللقاء.

    وبالرد على شراسة مارسيليا من خلال تحركات أمين جويري، وخطورة أنجل جوميز من الطرف، ومحاولة استغلال غياب أشرف حكيمي، بالضغط على جبهة باريس اليمنى، إلا أن مفاجأة العملاق الباريسي تمثلت في اثنين على وجه الخصوص؛ نونو مينديش، الذي صنع بمفرده جبهة خطيرة من الجهة اليسرى، من خلال دخوله المتكرر داخل المنطقة وكراته العرضية، وأيضًا ديزيري دوي، الذي أبدع في دور الجناح الأيمن الذي يتبادل الأدوار مع ديمبيلي، وينتشر بصورة رائعة، سواءً في الطرف الأيمن أو الأيسر.

  • كلمة أخيرة..

    ربما على عثمان ديمبيلي أن يعيد حساباته، فبعيدًا عن أن الكرة الذهبية 2026، تتعلق بالفترة بين 3 أغسطس 2025، و19 يوليو 2026، إلا أن ازدياد الصخب حول المرشحين للجائزة، وخاصة لامين يامال وكيليان مبابي، يؤكد أن نجم باريس سان جيرمان، عليه أن يعيد الردّ سريعًا في الملعب، بعد فترة التوقف، خاصة وأنه - بخلاف سباق البالون دور -، فإن أسهمه تراجعت أمام تألق فيران توريس، الذي يثبت بأنه يسير في طريقه ليصبح "البطل الأول" في الفريق.

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