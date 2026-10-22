باريس سان جيرمان لويس إنريكي .. نحو كسر "إرث" ريال مدريد وتأكيد "خرافة" زيدان

ما هي أفضل طريقة لتثبت أنك الفريق الأفضل في العالم؟ هل هناك ما هو أفضل من الفوز في غضون أيام قليلة على فريقين من المرشحين لمنافستك على دوري أبطال أوروبا وبينهما استعادة صدارة الدوري المحلي؟ ذلك بالظبط ما فعله باريس سان جيرمان هذا الأسبوع!

بي إس جي فاز على مانشستر سيتي برباعية مقابل هدفين في مانشستر بالذات، ثم كرر الأمر ذاته بعد سبعة أيام ضد برشلونة في حديقة الأمراء هذه المرة، وبين اكتساح عملاقي إنجلترا وإسبانيا، فاز على ستراسبورج وصعد لقمة الدوري الفرنسي.

قل ما شئت بخصوص ضعف المسابقة المحلية وقدرة بي إس جي على إراحة نجومه وتحقيق اللقب بأقل مجهود ممكن، ولكن ما يقدمه باريس قاريًا بالذات لا يمكن التعامل معه إلا بالإشادة والاعتراف بأننا أمام جيل ذهبي كروي يسطر نفسه ضمن أجيال تاريخية مثل ميلان ساكي وبرشلونة جوارديولا .. وريال مدريد زيدان.







