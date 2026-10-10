هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Ferran Torres PSG GFX GOAL ONLYGOAL AR
معتز الجمال

باريس سان جيرمان ولومان | قطار فيران الإسباني يتعطل.. وبديل "بديل" صلاح يزيد حسرة ليفربول!

فقرات ومقالات
ماجني أكليوش
فيران توريس
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد لو مان
لو مان
الدوري الفرنسي
برادلي باركولا
محمد صلاح
ليفربول

كفارا يعود لسحر الموسم الماضي..

استعاد باريس سان جيرمان توازنه المحلي محققاً انتصاره الثالث توالياً بتغلبه على لومان بنتيجة 3-1 على ملعب "بارك دي برانس"، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، ويضيق الخناق بـ 3 نقاط فقط خلف موناكو المتصدر، متجاوزاً بذلك سلسلة من ثلاث مباريات دون انتصار في بداية الموسم. في المقابل، تكبد لومان خسارته الثانية في المسابقة ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز 12 بعد سلسلة لاهزيمة استمرت لثلاث جولات.

المباراة التي شهدت هيمنة باريسية مطلقة باستحواذ بلغ 72.5% و22 تسديدة، افتتحها لوكاس بيرالدو بهدف من ركلة جزاء (19')، قبل أن يتعادل لويس مافوتا للضيوف (54')، ليرد لويس إنريكي بتبديلات حاسمة أسفرت عن هدفي خفيتشا كفاراتسخيليا وماجنيس أكليوش.

ولم تقتصر الإثارة على المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى المدرجات حيث غادرت جماهير ألتراس باريس سان جيرمان مدرج "أوتوي" بشكل جماعي بعد أن أزال موظفو الملعب لافتة تحمل رسالة سياسية تدعم المظاهرات الطلابية في فرنسا كُتب عليها: "ميليشياتكم تقمع، وشبابنا يقاوم"، في مشهد احتجاجي ألقى بظلاله على أجواء اللقاء التكتيكي.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    ماجنيس أكليوش.. شهادة ميلاد في حديقة الأمراء

    قدم أكليوش أوراق اعتماده الرسمية لجماهير العاصمة الفرنسية بتسجيله أول أهدافه بقميص الفريق، مثبتاً أن صفقة الـ 50 مليون يورو القادمة من موناكو لم تكن من فراغ. خاض اللاعب الدقائق التسعين كاملة، وكان المحرك الأساسي والدينامو للخطورة الباريسية، حيث لمس الكرة 74 مرة، وبلغت دقة تمريراته 85% (57 تمريرة صحيحة من أصل 67).

    ما يبرز تأثيره الهجومي هو نجاحه في تقديم 37 تمريرة دقيقة في نصف ملعب الخصم، وصناعة فرصتين مفتاحيتين، فضلاً عن تسديدتين على المرمى. ولم يكتفِ أكليوش بالهدف الحاسم الذي سجله بلمسة يسارية متقنة، بل أظهر قدرات بدنية ومهارية هائلة. كما استعاد الكرة 4 مرات وتفوق في 5 مواجهات أرضية من أصل 6، ومواجهتين هوائيتين من أصل 3، ليقدم أداءً متكاملاً جعله النجم الأول للمباراة بلا منازع.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    قطار فيران توريس يتوقف

    بعد انطلاقة استثنائية جعلته النجم الأبرز في الخط الأمامي لباريس سان جيرمان هذا الموسم بتسجيله 7 أهداف في أول 7 مباريات منذ قدومه من برشلونة (4 في الدوري و3 في دوري الأبطال)، شهدت مواجهة لومان توقفاً نادراً للماكينة التهديفية الإسبانية.

    خاض فيران 90 دقيقة اتسمت بالهدوء التام، حيث كان أقل لاعبي فريقه لمساً للكرة بـ 21 لمسة فقط طوال المباراة. واكتفى بـ 8 تمريرات صحيحة من أصل 11، ولم يسدد أي كرة بين القشبات الثلاث رغم وصول معدل أهدافه المتوقعة إلى 0.44، متأثراً بإهداره لفرصة واحدة خطيرة.

    رغم غياب الفاعلية الهجومية المعتادة وتقييده في مساحات ضيقة، أظهر توريس التزاماً تكتيكياً، حيث قدم مساهمتين دفاعيتين، ونجح في تشتيت كرة، وفاز بـ 5 مواجهات أرضية من أصل 9، في ليلة بدا فيها وكأنه يلتقط أنفاسه تاركاً مسرح التألق لزملائه القادمين من الخلف.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    كفاراتسخيليا.. ولمسة البديل الحاسم

    من مقاعد البدلاء، احتاح كفاراتسخيليا إلى دقيقتين فقط بعد دخوله في الدقيقة 59 بدلاً من ميكا جودتس ليوقع على هدفه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم بلمسة حاسمة داخل منطقة الجزاء كسرت حالة التعادل وأحبطت مفاجأة لومان.

    الجورجي، الذي يُعد أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بعد موسمه الماضي المذهل الذي شهد تسجيله 19 هدفاً وصناعته 11 هدفاً وقيادته باريس للقب دوري أبطال أوروبا، يسعى بقوة لاستعادة نسقه المرعب وتأثيره المطلق. بهدفه أمام لومان، رفع "كفارا" رصيده إلى هدفين في 8 مباريات هذا الموسم (بعد هدفه في السوبر الأوروبي).

    وخلال 31 دقيقة فقط، لمس الكرة 38 مرة، وسجل هدفاً من تسديدته الوحيدة على المرمى، محققاً نسبة تمرير صحيحة بلغت 77%، مؤكداً أنه لا يزال الورقة الأثقل فنياً والقادرة على تغيير مجرى أي مباراة بلمسة واحدة.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    تألق أكليوش.. وتخبط باركولا

    يبرز تألق أكليوش في منظومة باريس بوضوح شديد عند مقارنته بالوضعية المعقدة لسلفه برادلي باركولا، الذي اتخذ قراراً بالرحيل إلى ليفربول في صفقة قياسية بلغت قيمتها 123 مليون جنيه إسترليني، أملاً في سد الفراغ الهائل الذي تركه أسطورة النادي التاريخي محمد صلاح.

    ففي الوقت الذي ظهر فيه ماجنيس كعنصر حاسم في فرنسا، يعيش باركولا ضغوطاً فنية ونفسية هائلة في ملعب "أنفيلد" تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا؛ حيث فشل الجناح الفرنسي الشاب في التسجيل أو الصناعة خلال 5 مباريات متتالية في كافة المسابقات.

    هذا الصيام دفع أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري لتوجيه رسالة علنية حازمة لباركولا، محذراً إياه من أن جماهير ليفربول "لن تنتظر طويلاً". ورغم تصريحات باركولا الإيجابية حول استعداده للعب على الجناحين، إلا أن الاختبار الحقيقي لقدرته على كسر صيامه سيتجلى في المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وهي المواجهة التي ستتابعها الإدارة الفنية لباريس سان جيرمان باهتمام بالغ، حيث يستعد لويس إنريكي ورجاله لاستضافة السيتي نفسه في الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، في قمة قارية نارية.