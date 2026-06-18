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أحمد فرهود

نجم باريس وبديل خوليان ألفاريز: التكهنات تشعل ميركاتو برشلونة.. وأزمة عثمان ديمبيلي تحول الأحلام إلى سراب

فقرات ومقالات
برشلونة
باريس سان جيرمان
عثمان ديمبيلي
برادلي باركولا
E. Kroupi
بورنموث
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
خوليان ألفاريز
أتلتيكو مدريد

ميركاتو مثير ينتظر البرشلونيين..

لم يعد الميركاتو الصيفي الحالي للعملاق الكتالوني برشلونة، مجرد فصل للانتظار والترقب؛ بل تحوّل إلى "معركة استراتيجية" لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة، بعد فك قيود الماضي.

نعم.. برشلونة عانى من أزمات مالية خانقة، خلال السنوات القليلة الماضية؛ الأمر الذي جعله يفشل في التعاقد مع صفقات كبيرة، بالإضافة إلى الكثير من الصعوبات في تسجيل لاعبيه.

لكن.. كل المؤشرات تؤكد عودة العملاق الكتالوني، لقاعدة "1:1" في قانون اللعب المالي النظيف، خلال صيف العام الحالي؛ لذا بدأ يرتبط اسم النادي بصفقاتٍ كبيرة، مع صرف أموال ضخمة عليها.

وحسم برشلونة التعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون رسميًا، قادمًا من صفوف النادي المحلي نيوكاسل يونايتد، مقابل 80 مليون يورو تقريبًا؛ وسط تحركات مكثفة من المدير الرياضي البرتغالي ديكو، لإبرام صفقاتٍ أخرى.

ويلتقي ديكو مع كثير من وكلاء اللاعبين حاليًا، حيث تكون بعض الاجتماعات علنية وأخرى سرية، ما أثار الكثير من الجدل والتكهُنات؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Soccerex Europe - Day 1Getty Images Sport

    "شائعة" اجتماع ديكو مع الوكيل الفرنسي موسى سيسوكو

    من يومين تقريبًا.. خرج الصحفي كارلوس مونفورت، المُقرب من العملاق الكتالوني برشلونة؛ ليعلن عن اجتماع المدير الرياضي البرتغالي ديكو مع أحد وكلاء اللاعبين المشهورين جدًا، دون الكشف عن اسمه.

    هُنا.. بدأت التكهُنات تتزايد؛ حيث زعم البعض أن هذا الوكيل هو الفرنسي موسى سيسوكو، الذي يمتلك عددًا من أبرز نجوم العالم.

    إلا أن هُناك اسمين تابعين لسيسوكو، أثارا الانتباه إليهما بشدة، بعد تكهُنات اجتماع ديكو مع هذا الوكيل الفرنسي؛ وهما:

    * أولًا: النجم الفرنسي برادلي باركولا "نادي باريس سان جيرمان".

    * ثانيًا: النجم الفرنسي إيلي جونيور كروبي "نادي بورنموث".

    ولفت كروبي "19 سنة" الأنظار إليه بقوة، في الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ بينما لا خلاف على جودة باركولا، الذي يبلغ الثالثة والعشرين من العمر.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    لهذه الأسباب.. ارتباط اسمي باركولا وكروبي بنادي برشلونة!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نتحدث عن سبب ارتباط الثنائي الفرنسي برادلي باركولا وإيلي جونيور كروبي؛ بإمكانية الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في صيف العام الحالي.

    بالنسبة لباركولا؛ هو اسم يغري الإدارة الرياضية لبرشلونة منذ فترة طويلة، من الأساس.

    وارتبط اسم هذا النجم الفرنسي الشاب بالعملاق الكتالوني، في آخر عامين؛ إلا أن المعاناة المالية للنادي بالإضافة إلى تمسك باريس سان جيرمان الفرنسي به، جعلا الصفقة مستحيلة.

    لكن الآن؛ عاد اسم باركولا ليرتبط بفريق برشلونة الأول لكرة القدم مجددًا، للأسباب التالية:

    - أولًا: تحسُن الأوضاع المالية لبرشلونة.

    - ثانيًا: تقبل باريس فكرة رحيل باركولا الآن.

    - ثالثًا: إمكانية رحيل البرازيلي رافينيا دياز من برشلونة.

    نعم.. البعض ربط بين إمكانية رحيل رافينيا إلى عملاق الرياض الهلال، في صيف العام الحالي، برغبة برشلونة في التعاقد مع باركولا؛ رغم شراء عقد الإنجليزي أنتوني جوردون، من النادي المحلي نيوكاسل يونايتد.

    أما بالنسبة للنجم إيلي جونيور كروبي؛ فتزايد اسمه في أروقة البلوجرانا مؤخرًا، كأحد بدلاء صفقة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

    والعالم أجمع يعلم رغبة برشلونة في ضم مهاجم جديد، خلال صيف العام الحالي؛ حيث أنه يبحث عن لاعب متحرك وليس "رقم 9" تقليدي، ليقع الاختيار على ألفاريز من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    إلا أنه مع رفض أتلتيكو التفاوض مع برشلونة؛ تم ربط بعض الأسماء الأخرى بالعملاق الكتالوني، مثل البرازيلي جواو بيدرو "تشيلسي" وكروبي "بورنموث".

    ومع الأخبار التي تؤكد رفض تشيلسي أيضًا، التخلي عن بيدرو في الصيف الحالي؛ قيل إن المدير الرياضي البرتغالي لنادي برشلونة ديكو اجتمع مع وكيل اللاعبين الفرنسي موسى سيسوكو، لحسم صفقة كروبي رسميًا.

  • Ousmane DembeleGetty Images

    ديمبيلي السبب.. تعامل برشلونة مع موسى سيسوكو مستحيلًا

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فإذا تحدثنا فنيًا عن اسمي برادلي باركولا وإيلي جونيور كروبي، سنجد أنهما يستطيعان تقديم الإضافة الكبيرة للعملاق الكتالوني برشلونة.

    لكننا هُنا لن نتحدث فنيًا، وإنما سنتطرق إلى جانب آخر من القصة، وهي علاقة الوكيل الفرنسي موسى سيسوكو ببرشلونة أساسًا؛ والتي تجعل التعامل معه مرة أخرى، أمرًا مستحيلًا.

    سيسوكو الذي يملك وكالة باركولا وجونيور، دخل في خلافات عنيفة جدًا مع إدارة برشلونة، خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك بسبب نجم الفريق السابق الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي انتقل إلى نادي العاصمة باريس سان جيرمان صيف 2023.

    وقبل انتقاله إلى العملاق الباريسي.. وجّه جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، اتهامات قوية للغاية إلى سيسوكو؛ وذلك على النحو التالي:

    - أولًا: مساومة برشلونة على عمولات ضخمة له؛ من أجل تجديد عقد اللاعب.

    - ثانيًا: التفاوض مع أندية أخرى بشكلٍ سري؛ طمعًا لنقل اللاعب والحصول على عمولة ضخمة.

    ليس هذا فقط؛ عندما انتقل ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان بقيمة الشرط الجزائي "50 مليون يورو"، اشتعلت معركة قانونية مع سيسوكو.

    وأكد سيسوكو أن العقد به بندًا ينص على حصول برشلونة، على نسبة 50% فقط من قيمة الشرط الجزائي، أي 25 مليون يورو لا غير؛ بينما يُقسم الجزء الآخر بينه هو وديمبيلي.

    وكادت هذه المعركة أن تصل إلى "القضاء"، لولا تدخل ديمبيلي الذي رفض الصدام مع ناديه السابق؛ لينتهي الأمر بحصول برشلونة على 35 مليون يورو تقريبًا، واللاعب ووكيله على 15 مليونًا.

  • DecoGetty Images

    كلمة أخيرة.. ديكو قد يكون "الحل السحري" في أزمة سيسوكو

    أخيرًا وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية، سنجد أنفسنا أمام حقائق مهمة؛ بشأن ارتباط اسم العملاق الكتالوني ببرشلونة بالثنائي الفرنسي برادلي باركولا وإيلي جونيور كروبي، على النحو التالي:

    - أولًا: حاجة برشلونة الفنية إلى كل من باركولا وكروبي؛ خاصة إذا رحل البرازيلي رافينيا دياز وفشلت صفقة الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

    - ثانيًا: اجتماع المدير الرياضي البرتغالي ديكو مع الوكيل الفرنسي موسى سيسوكو؛ ليس إلا تكهُنات فقط.

    - ثالثًا: علاقة برشلونة السيئة بسيسوكو قد تفسد أي صفقة للاعب تابع له؛ حتى ولو صدقت التكهُنات.

    وأساسًا.. الصحفي الرياضي كارلوس مونفرت أكد فيما بعد، أنه لم يقصد سيسوكو في خبره عن لقاء ديكو مع وكيل أعمال شهير؛ مشددًا على أن بعض المواقع والحسابات الشهيرة تسرعت، بهذه التكهُنات.

    وهذا ما يؤكد حديثنا، عن أن تعامل برشلونة مع سيسوكو أمرًا مستحيلًا؛ إلا إذا كان للمدير الرياضي البرتغالي ديكو كلمة أخرى، في هذا الشأن.

    خلافات سيسوكو كانت مع لابورتا والمدير الرياضي السابق ماتيو أليماني أساسًا، وليس مع ديكو؛ وبما أن الأخير عمل وكيلًا للاعبين أيضًا، فإنه قد يكون حلقة الوصل لتحسين العلاقات بين الطرفين.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة هل من الممكن أن يتحرك برشلونة من أجل باركولا وكروبي بالفعل، أم لا.