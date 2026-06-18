نجم باريس وبديل خوليان ألفاريز: التكهنات تشعل ميركاتو برشلونة.. وأزمة عثمان ديمبيلي تحول الأحلام إلى سراب

لم يعد الميركاتو الصيفي الحالي للعملاق الكتالوني برشلونة، مجرد فصل للانتظار والترقب؛ بل تحوّل إلى "معركة استراتيجية" لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة، بعد فك قيود الماضي.

نعم.. برشلونة عانى من أزمات مالية خانقة، خلال السنوات القليلة الماضية؛ الأمر الذي جعله يفشل في التعاقد مع صفقات كبيرة، بالإضافة إلى الكثير من الصعوبات في تسجيل لاعبيه.

لكن.. كل المؤشرات تؤكد عودة العملاق الكتالوني، لقاعدة "1:1" في قانون اللعب المالي النظيف، خلال صيف العام الحالي؛ لذا بدأ يرتبط اسم النادي بصفقاتٍ كبيرة، مع صرف أموال ضخمة عليها.

وحسم برشلونة التعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون رسميًا، قادمًا من صفوف النادي المحلي نيوكاسل يونايتد، مقابل 80 مليون يورو تقريبًا؛ وسط تحركات مكثفة من المدير الرياضي البرتغالي ديكو، لإبرام صفقاتٍ أخرى.

ويلتقي ديكو مع كثير من وكلاء اللاعبين حاليًا، حيث تكون بعض الاجتماعات علنية وأخرى سرية، ما أثار الكثير من الجدل والتكهُنات؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..