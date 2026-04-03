احذر يا صلاح من الوداع الأليم: ديمبيلي يخيف ليفربول بـ"شفرة إنيستا" .. وباريس لم يشف من جرح دوناروما رغم تخطي تولوز!

"اختبار مثالي قبل دوري الأبطال"، هكذا خاض باريس سان جيرمان، 90 دقيقة شاقة أمام تولوز، وانتزع منه انتصارًا مثيرًا بنتيجة (3-1)، من معقل بارك دي برانس، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

3 نقاط حملها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، على عاتقه، بعدما سجل ثنائية العملاق الباريسي في الدقيقتين 23 و33، وجونسالو راموش في الدقيقة 90+2، بينما وقع راسموس نيكولايسن على هدف تولوز في الدقيقة 27.

وحافظ باريس سان جيرمان على صدارة "ليج 1"، قبل صدام ليفربول، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تواصل كتيبة لويس إنريكي، التحليق بعيدًا عن لانس، بفارق أربع نقاط، بعد الوصول إلى النقطة الـ63.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة باريس سان جيرمان وتولوز..

    ديمبيلي يسجل: احذر يا صلاح من "الوداع الأليم"

    ما أشبه الليلة بالبارحة، فرغم اختلاف المرحلة، إلا أن باريس سان جيرمان ضرب موعدًا مع ليفربول، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    هنا، قرر عثمان ديمبيلي أن يخيف ليفربول بـ"شفرة إنيستا"، ومن الصعب لكل عاشق كرة القدم، أن ينسى الهدف "الغدّار" الذي سجله أسطورة برشلونة في مرمى تشيلسي، في إياب نصف نهائي تشامبيونزليج 2009، والذي قاد البلوجرانا إلى المشهد الختامي.

    ديمبيلي يحمل في جعبته الكثير من الأهداف "الممتعة"، ولعل توقيعه الأول أمام تولوز، سينضم إلى تلك القائمة بتسديدة "على الطائر"، وبسيناريو مشابه، هرب عثمان من الدفاع، ليستغل ركنية وتمريرة رأسية من خفيتشا كفاراتسخيليا، ويسجل الهدف الثاني، وثالث تم إلغاؤه أيضًا.

    إذا ما عدنا إلى الموسم الماضي، سنجد باريس سان جيرمان يقصي ليفربول من دور الـ16 بركلات الترجيح، وما قبل مواجهتي الذهاب والإياب، كان عثمان ديمبيلي يسجل في الدوري.

    ورغم فشله في أن يصبح ثالث لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان، يحرز (هاتريك) أمام تولوز، إلا أن ديمبيلي - من الدوري - قدم رسالة "تخويف" إلى ليفربول، بتكرار سيناريو الوداع المبكر، الذي سيحمل الألم الكبير إلى النجم المصري محمد صلاح، والذي أعلن عن رحيله عن قلعة الريدز في نهاية الموسم، ويرغب في خروج يليق بتاريخه الكبير في الأنفيلد.

    من شوفالييه إلى سابونوف .. جرح دوناروما لم يندمل!

    يبدو أن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، لن يكون الوحيد الذي تجرع كأس الألم بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بين خروج مبكر مع مانشستر سيتي من دوري الأبطال، ووداع حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، بل إن الميدان أيضًا يثبت بأن العملاق الباريسي يعاني أيضًا مع بدلائه.

    ورغم أن شوفالييه وسافونوف، كتبا التاريخ على جدران باريس سان جيرمان، بنقوش عليها عبارة "ركلات الترجيح"، التي قاد الأول فريقه فيها لكأس الأبطال الفرنسية، والثاني توج بها الفريق بكأس إنتركونتينينتال للأندية، إلا أن هناك أخطاء فادحة، ربما تمثل "نقطة ضعف" للبي إس جي.

    ماذا أقصد؟ الكرات العرضية أو الركنية، التي عانى شوفالييه في التعامل معها فتسببت في خسارة باريس أمام مارسيليا في فيلودروم، أو سوء تعامله مع عرضية أحرز منها كولو مواني هدفًا لتوتنهام في دوري الأبطال.

    وإذا انتقلنا إلى سابونوف، فإن الأخطاء تكررت أمام تولوز، اليوم، ليس واحدًا بل اثنين، في دقيقتين متتاليتين، الأول في خروج خاطئ جعل مرماه خاليًا أمام جبوهو، قبل أن يبعدها زابارني في الوقت المناسب، ثم "كرة ركنية"، تعامل معها حارس باريس بشكل خاطئ، فكانت النتيجة هدفًا من نيكولايسن.

    هذه ليست الواقعة الأولى لسافونوف، بل لنعد إلى نوفمبر 2024، في مباراة بايرن ميونخ، بخطأ من ركنية استغلها كيم مين جاي برأسية في الشباك، في دوري الأبطال.

    باريس وإن كان يعوض دائمًا أخطاء حراسه بسيطرة هجومية وغزارة تهديفية، إلا أن أزمة الكرات العرضية قد تمثل ناقوس خطر قبل قمة ليفربول.

  • نقاط إيجابية لا ترد على اتهام لانس

    لنتحدث عن بعض النقاط الإيجابية في المواجهة، بين تألق بيرنالدو في مركز محور الوسط، رغم اختلافه عن دوره المعتاد كقلب دفاع، وكذلك انتشار زائير إيمري المذهل في الوسط، وثنائية كفاراتسخيليا وديمبيلي، التي تؤكد أن غياب برادلي باركولا لن يمثل أزمة للعملاق الباريسي مستقبلًا.

    ولكن، ربما كان باريس سان جيرمان، بحاجة للفوز بنتيجة عريضة، كي يرد على اتهامات نادي لانس، بأن الدوري الفرنسي يخضع لمصالح طرف واحد، بعد تأجيل مباراة الفريقين في الجولة 29، من أجل حصول كتيبة إنريكي على قسط من الراحة بين مواجهتي ليفربول.

    ورغم أن باريس سان جيرمان سيطر على المباراة طولًا وعرضًا، بنسبة استحواذ بلغت 72%، إلا أن الفوز الصعب، ربما منح لانس مبررًا لمواصلة الهجوم ضد قرار الرابطة بتأجيل مباراته أمام العملاق الباريسي، خاصة وأن الرابطة سبق وأن أجلت مباراة سابقة له ضد نانت، قبل مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال.

    ولعل باريس كان يملك بالفعل فرصة للخروج بنتيجة كبيرة، قبل أن يتناوب ديمبيلي وكفاراتسخيليا على إهدار الفرص، وكذلك أشرف حكيمي الذي أدت تسديدة طائشة منه لضياع فرصة الاحتفال بمباراته رقم 200 مع العملاق الباريسي.

    ولكن رغم ذلك، فيجب الأخذ في الاعتبار أن إنريكي لجأ أيضًا إلى سياسة التدوير، وإراحة عدد من الأساسيين، قبل مشاركتهم في الشوط الثاني، وتبقى الثلاثية نتيجة مرضية تجعل سان جيرمان، جاهزًا لتوجيه رسالة شديدة اللهجة، محليًا وأوروبيًا.