هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Joao Cancelo Hansi Flick GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

دفاع برشلونة بين "المجاملات، الحلول الترقيعية وخذلان كانسيلو في القمم الأوروبية".. هانزي فليك يخدع نفسه قبل الجمهور

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
جواو كانسيلو
باو كوبارسي
جيرارد مارتن
إيريك جارسيا
جول كوندي
أليخاندرو بالدي
أندرياس كريستنسن
تشافي إسبارت
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا

على برشلونة التحرك فورًا..

هل مباراة واحدة ستجعلنا نغيّر رأينا؟! هل سنبخس حق المدرب بسبب خسارة ما؟! وهل سنقلل من كل العمل الإداري والفني الذي تم إنجازه على مدار أشهر كاملة، بعد 90 دقيقة فقط سيئة؟!.

كل هذه الأسئلة مرتبطة بنادٍ واحد فقط لا غير؛ هو العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

نعم.. برشلونة بقيادة فليك قدّم بداية موسم رائعة للغاية في 2026-2027؛ وذلك بتحقيق 11 انتصارًا متتاليًا، سواء محليًا أو في دوري أبطال أوروبا.

إلا أن هذه السلسلة الرائعة توقفت أخيرًا؛ بخسارة الفريق الكتالوني العملاق (2-4) أمام مضيفه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذه الخسارة الأولى في موسم برشلونة أشعلت الضوء الأحمر من جديد، وأعادت فتح بعض الملفات المسكوت عنها؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ميركاتو برشلونة.. عمل صيفي جيد ولكن!

    قام العملاق الكتالوني برشلونة بعمل جيد للغاية في الميركاتو الصيفي الماضي؛ وذلك بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، اللذين كانا يتخذان القرارات بالاتفاق بينهما.

    وحسم برشلونة مجموعة من الصفقات المهمة، التي أثبتت نجاحها في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * حراسة المرمى: الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

    * خط الوسط: الإسباني رودري هيرنانديز.

    * خط الهجوم: الإنجليزي أنتوني جوردون، الألماني كريم أديمي، والبرازيلي جابرييل جيسوس.

    وباستثناء ليفاكوفيتش، الذي لعب مباراة واحدة، فإن باقي الصفقات تركت بصماتها الكبيرة في الانتصارات الـ11 المتتالية ببداية الموسم الحالي؛ قبل الخسارة الأولى أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    - إذًا.. ما المشكلة هنا؟!

    الإجابة عزيزي القارئ، أن برشلونة رغم الميركاتو الصيفي الجيد للغاية، وتألق صفقاته الجديدة بالكامل تقريبًا؛ تغافل عن تدعيم نقطة ضعف مستمرة لديه منذ سنوات، وهي قلب الدفاع.

    الحجة في عدم تدعيم قلب الدفاع كانت واحدة دائمًا عند البرشلونيين؛ وهي أن منظومة لعب فليك تعتمد على الضغط المتقدم والهجوم، وبالتالي فإن ضم عناصر جديدة في الخط الخلفي ليس هو الحل.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    هانزي فليك.. مبرراتك الدفاعية تثبت أمرين!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، يجب أن نتحدث الآن عن عدم تدعيم الخط الخلفي للعملاق الكتالوني برشلونة، الذي يقوده المدير الفني الألماني هانزي فليك منذ صيف 2024.

    وكما ذكرنا عزيزي القارئ، دائمًا ما يردد فليك ومسؤولو برشلونة أن عدم تدعيم الدفاع، أو عدم وضعه ضمن أولويات الصفقات على الأقل؛ يعود إلى منظومة اللعب، التي تعتمد على الضغط المتقدم والهجوم.

    بمعنى.. البرشلونيون يعتقدون أن مشكلة ضعف الدفاع، التي يراها العالم أجمع، ليست بسبب قلة جودة العناصر الحالية؛ وإنما تعود إلى أمرين مهمين للغاية، وهما:

    * أولًا: أسلوب برشلونة الهجومي؛ الذي يجعل من الطبيعي أن يستقبل الفريق أهدافًا في كل مباراة.

    * ثانيًا: احتياج العناصر الحالية إلى التأقلم أكثر مع طريقة الضغط المتقدم وترك المساحات في الخلف.

    وردنا هنا سيكون بطرح سؤال مهم للغاية على البرشلونيين، وهو: "منذ متى يقود فليك برشلونة ويدرّب هؤلاء اللاعبين؟!".

    عُد عزيزي القارئ إلى السطور القليلة الماضية، وسترى أننا ذكرنا أن فليك تولى قيادة برشلونة منذ صيف 2024؛ أي أننا دخلنا الموسم الثالث الآن، الذي يدرّب فيه المجموعة نفسها تقريبًا من اللاعبين.

    لذا.. إذا كان مدافعو برشلونة لم يعتادوا بعد على أسلوب فليك، الذي يعتمد على الضغط المبكر؛ فهذا فشل كبير للغاية، ويثبت ضعفًا في عقلية هؤلاء اللاعبين.

    أما إذا كان المدافعون قد اعتادوا على أسلوب فليك، لكنهم لا يستطيعون تطبيقه على أرضية الملعب؛ فهذا يقودنا إلى ضعف جودة هؤلاء اللاعبين وعدم قدرتهم على التطور، أو إلى عناد فليك الذي لا يغيّر أسلوبه بما يتناسب مع نجومه.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    دفاع برشلونة.. مجاملات وترقيع في المراكز!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتحدث عن العناصر الدفاعية في صفوف العملاق الكتالوني بشكل منفرد، وذلك على النحو التالي:

    * الإسباني جيرارد مارتين: هو في الأساس ظهير أيسر، لكن المدير الفني الألماني هانزي فليك أصبح يستخدمه قلبَ دفاع؛ حيث لا يتمتع بإمكانات فنية كبيرة، لكنه مجتهد فوق أرضية الملعب.

    * الدنماركي أندرياس كريستنسن: قلب دفاع يغيب بسبب الإصابات أكثر مما يشارك في المباريات؛ ورغم ذلك تم تجديد عقده مؤخرًا مع تخفيض راتبه إلى النصف تقريبًا، في خطوة يمكن النظر إليها من زاوية الاستفادة من ولاء اللاعب للنادي.

    * الإسباني إريك جارسيا: مستواه في تصاعد من موسم إلى آخر؛ إلا أن فليك يفضّل استخدامه ظهيرًا أيمن، بدلًا من الاعتماد عليه في قلب الدفاع.

    * الفرنسي جول كوندي: يلعب منذ سنوات ظهيرًا أيمن، رغم أن بداياته كانت في قلب الدفاع؛ كما أن مستواه يشهد تراجعًا كبيرًا للغاية، منذ الموسم الرياضي الماضي.

    ويتبقى لنا لاعب واحد فقط، وهو الإسباني الشاب باو كوبارسي صاحب الـ19 عامًا، الذي يُصنّف ضمن أفضل المدافعين حاليًا؛ لكنه لا يزال يحتاج إلى التطور في بعض الأمور المهمة، رغم ذلك.

    بمعنى.. دفاع برشلونة عبارة عن لاعب كثير الغياب بسبب الإصابات جُدّد عقده مع تخفيض راتبه، وآخر مستواه متراجع، وثالث إمكاناته ليست كبيرة لكنه مجتهد، ورابع يتم توظيفه في غير مركزه.

    وبعد كل ذلك؛ نسمع فليك ومسؤولي برشلونة يرددون أن المشكلة ليست في العناصر الحالية، وأن تدعيم الدفاع آخر اهتماماتهم.

    لكن الحقيقة من وجهة نظرنا، خلاف ذلك تمامًا؛ فبسبب هذه العناصر الدفاعية نشاهد برشلونة يسقط في المباريات الأوروبية الكبيرة مع فليك، رغم النجاحات المحلية المتواصلة.

    آخر هذه الهزائم؛ كانت عندما سقط برشلونة (2-4) أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وقد يقول البعض إن برشلونة كان مغلوبًا على أمره في هذه المباراة تحديدًا، بسبب غياب جارسيا وكوندي للإصابة، وقبلهما كريستنسن؛ إلا أننا نتحدث بصفة عامة عن مشكلة نشاهدها كل موسم، في ظل تعامل غريب للغاية من المدرب والمسؤولين مع الملف الدفاعي.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Joao Cancelo Barcelona 2026Getty Images

    أزمة الظهيرين.. بين التهميش وخذلان كانسيلو!

    الآن.. لنتطرق إلى الظهيرين الأيمن والأيسر في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة؛ باعتبارهما جزءًا من الأزمة الدفاعية الكبيرة التي يعاني منها الفريق، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    فليك يعتمد حاليًا على مجموعة من الأسماء، في الظهيرين الأيمن والأيسر؛ وذلك على النحو التالي:

    * الظهير الأيمن: الإسبانيان إريك جارسيا وتشافي إسبارت، الفرنسي جول كوندي والبرتغالي جواو كانسيلو.

    * الظهير الأيسر: الإسباني أليخاندرو بالدي، كانسيلو وإسبارت.

    بمعنى.. كانسيلو وإسبارت يستطيعان اللعب على الجانبين؛ بينما يجيد كوندي وجارسيا في الجهة اليمنى، وبالدي في الظهير الأيسر.

    ومع ذلك؛ نستطيع القول إن إسبارت في الأساس لاعب شاب متعدد الاستخدامات، وإن بالدي أصبح مهمشًا بشكل كبير جدًا في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    أما بخصوص كانسيلو، الذي تعاقد معه برشلونة نهائيًا في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد أن لعب معه معارًا من عملاق الرياض الهلال في الفترة من يناير إلى يونيو 2026؛ فهو يقدّم مستويات أكثر من رائعة في العموم، لكنه يخيب الآمال دائمًا في القمم الأوروبية الكبيرة.

    نعم.. كانسيلو في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، يتحوّل إلى نقطة ضعف كبيرة للغاية؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: التقدم إلى الأمام وترك المساحات خلفه.

    * ثانيًا: الفشل في حالات "1 ضد 1" أمام الأجنحة المهارية.

    * ثالثًا: ارتكاب أخطاء تكتيكية في التمركز وغيرها، تسفر عن أهداف للخصوم.

    وهنا نرى أن الظهير الوحيد الخبير والمتمرس في برشلونة، يخذل الفريق باستمرار في المباريات الكبيرة بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ مثلما حدث أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري 2026-2027، أو خلال إعاراتي الموسم الماضي و2023-2024.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP

    كلمة أخيرة.. على برشلونة إعادة بناء الدفاع!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هي أننا لا نهاجم العملاق الكتالوني برشلونة من أجل الهجوم، ولا نحكم عليه من خسارة واحدة فقط في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الغرض من حديثنا؛ هو التأكيد على أن برشلونة يقدم كرة ممتعة ويحقق الألقاب المحلية، مع امتلاكه عناصر رائعة من خط الوسط إلى الهجوم.

    إلا أننا أصبحنا نشاهد المشكلة نفسها في كل نسخة من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ عندما يقابل برشلونة فريقًا كبيرًا، بحجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

    والجميع تحدث عن المشكلة الدفاعية؛ فالأمر ليس جديدًا، ولكننا حاولنا أن نتطرق إلى جزئيتين أخريين وهما:

    * أولًا: مبررات المدير الفني الألماني هانزي فليك ومسؤولي برشلونة الخاطئة، بأن المشكلة ليست في العناصر الدفاعية الحالية.

    * ثانيًا: التركيز على المجاملات وما يمكن وصفه بسياسة "الترقيع"، التي يتبعها فليك وبرشلونة في الخط الخلفي.

    وبالتالي.. إذا كان تركيز برشلونة بالكامل قد انصبّ على الوسط والهجوم، في الميركاتو الصيفي لعام 2026؛ فإن الخطة القادمة يجب أن تكون إعادة بناء الخط الخلفي بالكامل، سواء في قلب الدفاع أو على مستوى الظهيرين.

    نعم.. يجب على برشلونة أن يتعاقد مع قلب دفاع أو أكثر؛ بالإضافة إلى ظهيرين متخصصين في الجانبين الأيمن والأيسر، يقدّمان الإضافة فوق أرضية المستطيل الأخضر.

المباريات التالية
سان جيرمان

سان جيرمان

الدوري الفرنسي

25 أكتوبر 2026

ليون

ليون

برشلونة

برشلونة

الدوري الإسباني

25 أكتوبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد