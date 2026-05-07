حلول خارج الصندوق: خدعوك فقالوا "باريس سيهاجم" .. خطة ذكية لإيقاف أوليسي ورسالة غير مباشرة لآرسنال!

أحيانًا قد يتطلب منك الأمر، حلولًا خارج الصندوق، من أجل إيقاف الخصم، خاصة وإن كان يمتلك جناحًا مثل مايكل أوليسي، هكذا فعل باريس سان جيرمان، الذي لازال يبرهن على "عبقرية" مدربه لويس إنريكي، في مواجهة عملاق بحجم بايرن ميونخ، يقدم واحدة من أفضل المستويات في تاريخه، هذا الموسم.

خدعوك فقالوا، إن لقاء الإياب سيكون مفتوحًا على مصراعيه مثل الذهاب، خاصة وأن باريس تقدم مبكرًا للغاية، بهدف عثمان ديمبيلي، في الدقيقة الثالثة، فاعتقدت أن الأهداف التسعة، التي شهدها مسرح الأمراء، ستتكرر بحذافيرها في أليانز ارينا.

أن تقدم كرة ممتعة، مثلما شاهدنا في لقاء الـ(5-4)، أمر يجعلك محط أنظار الجماهير من كل أنحاء العالم، ولكن كي تكون بطلًا، يجب عليك أيضًا، أن تؤمن دفاعاتك، خاصة أمام لاعب يملك القدرة على إيجاد طريقه نحو الشباك من أنصاف الفرص، مثلما فعل في الذهاب، باختراق في العمق، وهدف رائع في مرمى سافونوف.