محمود خالد

باريس بطل أوروبا: حطم أسطورة "الأسود الثلاثة" أمام آرسنال .. نقش ألماني في معابد لندن وديمبيلي على خطى ميسي ورونالدو!

باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية..

وضاع حلم آرسنال، وباريس سان جيرمان يثبت أن الزمان زمانه، وتاج أوروبا لن يغادر برج أيفل، الوحش عطل المدافع، ونصب نفسه على عرش أبطال القارة العجوز.

باريس سان جيرمان، بطلًا لدوري أبطال أوروبا، في موسم 2025-2026، للمرة الثانية على التوالي، بعد التغلب على آرسنال بركلات الترجيح، على إثر التعادل بهدف لمثله، في الوقت الأصلي والإضافي من النهائي الذي أقيم في معقل بوشكاش آرينا في بودابست.

وتقدم كاي هافيرتس بهدف لصالح آرسنال في الدقيقة السادسة، بعد استغلال خطأ من ماركينيوس أثناء محاولة تشتيت الكرة، قبل أن تصطدم بتروسارد، وترتد إلى هافيرتس الذي انطلق مسرعًا من الطرف الأيسر إلى داخل المنطقة، ويسددها ببراعة فوق الحارس سافونوف.

ورد عثمان ديمبيلي بهدف التعادل لباريس سان جيرمان من علامة الجزاء، في الدقيقة 65، بعد خطأ من موسكيرا في إعاقة خفيتشا كفاراتسخيليا.

واستمر التعادل الإيجابي، حتى ركلات الترجيح، فيما أهدر نونو مينديش كرة تصدى لها ديفيد رايا، بينما أضاع إيبريتشي إيزي كرته بجوار المرمى، ثم جاءت ركلة الحسم التي سددها جابرييل ماجالهايس فوق المرمى.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة باريس سان جيرمان وآرسنال، في نهائي دوري أبطال أوروبا..

  Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

    باريس يحطم أسطورة "الأسود الثلاثة"

    ركلات الترجيح .. لعبة باريس سان جيرمان المفضلة، التي حقق بها رابع بطولات على مدار حوالي عام، بين السوبر الأوروبي، والسوبر الفرنسي، وكأس القارات للأندية، ومن ثم دوري أبطال أوروبا.

    باريس فكّ عقدة لندن، وأثبت بأن السيناريو الذي طارده في كأس العالم للأندية 2025، حينما خاض مشوارًا صعبًا، ثم خسر النهائي أمام تشيلسي، لن يتكرر مع آرسنال في نهائي تشامبيونزليج.

    لويس إنريكي قال إن فريقه رغم كل الصعوبات التي خاضها على مدار الموسم، ومسيرة شهدت العديد من المواجهات القوية في طريقه نحو النهائي، إلا أنه حقق الإنجاز، وها هو يكتب التاريخ في أرض بودابست.

    وحطم باريس أسطورة "الأسود الثلاثة"، التي كانت ستكتمل حال تتويج آرسنال بدوري الأبطال، وحرم إنجلترا من فرض زعامتها في البطولات الأوروبية الثلاث، بعدما فاز أستون فيلا بالدوري الأوروبي، وكريستال بالاس، بدوري المؤتمر.

    آرسنال خسر نهائي 2006 في فرنسا، بريمونتادا برشلونة، وها هو يتذوق الخسارة مجددًا ولكن أمام عملاق فرنسي، بأداء أفضل وبركلات الترجيح.

    كاي هافيرتس .. نقش ألماني في معابد لندن

    رجل النهائيات الأول، إذا ما كان الحديث عن نهائي يشهد مشاركة ممثل لندن، إنه الألماني كاي هافيرتس، الذي كتب التاريخ بهدفه في شباك الحارس سافونوف في الدقيقة السادسة.

    هافيرتس أثبت بأنه يسير على درب الأساطير، كما برهن على رقمه القياسي الذي نقشه في معابد لندن، فمن هدفه مع تشيلسي، في نهائي تشامبيونزليج 2021 أمام مانشستر سيتي، إلى هدفه مع آرسنال ضد باريس سان جيرمان، في نهائي 2026، جاءت إنجازات نجم ألمانيا على النحو التالي..

    * أول لاعب في التاريخ يسجل مع فريقين إنجليزيين مختلفين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

    * رابع لاعب في التاريخ يسجل مع فريقين مختلفين في نهائي دوري الأبطال، بعد فيليبور فاسوفيتش، كريستيانو رونالدو، ماريو ماندزوكيتش.

    * أول لاعب يسجل لآرسنال في نهائي دوري الأبطال، منذ سول كامبل ضد برشلونة في 2006.


    عثمان ديمبيلي يكرر أسطورة رونالدو وميسي

    في ليلة كتب بها باريس سان جيرمان، المجد قبل عام، بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا، جاء حظ عثمان دبيميلي العاثر بأنه لم يشارك في مهرجان "الخماسية" ضد إنتر في النهائي.

    واليوم، قرر ديمبيلي أن يجازف، بين المخاوف التي رافقت إصابته أمام نادي باريس إف سي، في ختام الدوري الفرنسي، قال إنه جاهز للعب، في الوقت الذي تمثل فيه أي إصابة، تهديد مباشر لحظوظ اللاعب في التواجد بكأس العالم.

    ولكن، ديمبيلي خرج بالنقطة الأهم، وسجل هدف التعادل لباريس، ليحقق إنجازًا غائبًا منذ كريستيانو رونالدو، مع ريال مدريد، في 2017، كأول لاعب حامل للكرة الذهبية، يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

    ليس ذلك فحسب، بل إن ديمبيلي سار على خطى ليونيل ميسي وأسطورتي ألمانيا، جيرد مولر وفرانتس بيكنباور، في إحراز لقب كأس العالم والكرة الذهبية ونجمتين في دوري الأبطال.

    شطرنج بين أرتيتا وإنريكي .. من الأكثر ذكاءً؟

    الهجوم الأقوى ضد الدفاع الأكثر صلابة، هكذا كان سيناريو النهائي متوقعًا بنسبة كبيرة، إلا أن ذلك لم يمنع من الإشادة بلعبة الشطرنج "التكتيكي"، وتصور الأمر وكأن لجام وحش مفترس "مربوط" عند دانة المدفع.

    باريس سان جيرمان دخل المباراة، وعينه على اللقب الثاني، ومعادلة رقم برشلونة في نسخة 1999-2000، بالوصول إلى الهدف الـ45، الذي سيجعله صاحب أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ البطولة، إلا أن خطأ "جدليًا" من ماركينيوس منحت التقدم المبكر للجانرز.

    "اغلق المساحات أمام الأجنحة"، هكذا ظهرت معاناة باريس سان جيرمان مع الدفاع المُحكم من آرسنال، بشلّ الأطراف، من خلال رقابة هينكابي لأشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي، وموسكيرا لكفاراتسخيليا، وكذلك التنبه لتحركات فابيان رويز من العمق إلى الطرف الأيسر.

    أضف إلى ذلك، إغلاق ديكلان رايس ولويز سكيلي، للمساحات في العمق، وكذلك حرمان باريس من إكمال التمريرات الثلاثية، فضلًا عن الاعتماد على "المهاجم الوهمي" كاي هافيرتس، الذي لعب أدوارًا كبيرة دفاعيًا بقطع الطرق على رفاق عثمان ديمبيلي، والانطلاقات الهجومية السريعة.

    ورغم التزام الأظهرة بالتواجد في الطرف، إلا أن "لا مركزية" آرسنال تمثلت في تراجع كاي هافيرتس، وكذلك تواجد تدخل بوكايو ساكا كثيرًا في العمق من أجل المزيد من الدعم الدفاعي.

    ولكن، إذا ما تفوق أرتيتا في استغلال الفرص، فإن إنريكي قرر أن يلعبها بذكاء أيضًا، بدت واضحة في لعبة "التغييرات"، فرغم أنه جازف بتأخير تبديلاته، واكتفى بتبديل وحيد في الوقت الأصلي، إلا أنه كان بعيد النظر، فبعد اللجوء للوقت الإضافي، وإصابة ديمبيلي وفيتينيا، قرر أن يلعب على انخفاض وتيرة آرسنال، وامتصاص ضغط الجانرز، قبل أن يفرض سيطرته هجوميًا، فبهذا السيناريو حاول لاعبو باريس كثيرًا في هدم الجدار الدفاعي، حتى جاء الأمل بخطأ موسكيرا.

    ورغم تنشيط آرسنال لملعبه بدخول إيبريتشي إيزي في العمق، ومادويكي الذي تفوق في عرضياته على بوكايو ساكا، إلا أن باريس سان جيرمان لجأ إلى عادته في تدوير المراكز، وسط تحركات ديزيري دوي وبرادلي باركولا، فيما تألق ديفيد رايا أيضًا في حماية مرماه، في أكثر من مناسبة.

  • كلمة أخيرة..

    ستظل تجربة آرسنال، تستحق الذكر، لموسم استثنائي صنع فيه ميكيل أرتيتا، المستحيل، وقاد الجانرز للقب الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 22 عامًا، وبلغ بفريقه نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن قدره أنه جاء في زمن تألق باريس سان جيرمان، الذي يواصل إثبات عملاقية مشروعه مع لويس إنريكي، القائد الإسباني الذي أبهر العالم بقدرته على صناعة النجوم، من عناصر شابة إلى عمالقة سطروا التاريخ في أوروبا.

    ما صنعه باريس سان جيرمان يعد رسالة شديدة اللهجة إلى ريال مدريد، بأن سياسة استقطاب "نجوم الشباك" فقط، ليس كفيلًا بجلب البطولات، خاصة إذا ما كان الحديث عن كيليان مبابي، الذي ما إن رحل إلى قلعة الميرينجي، حتى نجح باريس بشبابه في صنع المجد، ليصبح تاسع فريق يحقق لقب دوري الأبطال مرتين على التوالي.