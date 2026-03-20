بارما، لاوتارو فالينتي وقضية الاختطاف: «صوبوا مسدساً نحو ركبتي. كنت أخشى ألا ألعب مجدداً»

"بيليجرينو يعلم أننا ندعمه، لذا فهو يفعل ما يجب عليه فعله لمساعدة الفريق. نعم، ربما ينقصه هدفان أو ثلاثة، لكن هناك لاعبون آخرون لمساعدته في تحقيق ذلك. لكن إذا حافظ على قوته، فسيفعل ما يريد. بيرنابي؟ إنه قوي للغاية. من الناحية الكروية، إنه قوي للغاية. في رأيي، المراوغة بالنسبة له مثل الكلام، إنها بسيطة للغاية. لذا، إذا واصل مسيرته، فسيحقق إنجازات عظيمة".





وعن ليوني، زميله السابق الذي يلعب الآن في ليفربول، أضاف: "نتحدث كثيرًا، وأطمئن عليه بشكل عام، وأسأله عن سير عملية التعافي. أخبرته أنه يجب أن ينظر إلى الأمام ولا يفكر في ساقه، بل يجب أن يفكر في التعافي في أسرع وقت ممكن. وبعد ذلك، عندما يعود إلى الملعب، يجب ألا يفكر في ركبته، لأنه إذا فكر في ركبته سيكون من الصعب عليه التحكم في الملعب. عليه فقط أن يفكر فيما أمامه".