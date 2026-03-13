كانت مباراة تورينو-بارما هي المباراة الثانية على التوالي التي يبدأ فيها بنجامين كريماشي، لاعب خط الوسط الأمريكي المولود عام 2005 في صفوف فريق بارما، كأحد أساسيي التشكيلة، لكن ذلك لم يدم طويلاً: فقد اضطر المدرب كارلوس كويستا إلى إجراء التبديل الأول بإشراك بريتشجي في الدقيقة الحادية عشرة من المباراة.
بارما، كريماشي يتعرض لإصابة بعد دقائق قليلة من بدء المباراة ضد تورينو ويخرج من الملعب وهو يبكي: ماذا حدث؟
قبل ذلك بدقائق قليلة، كان كريماشي قد سقط على الأرض وهو يعاني من ألم في ركبته، مما لفت انتباه الجهاز الفني بعد أن قفز لالتقاط كرة عالية. لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لفهم أن الأمر يتعلق بمشكلة خطيرة، لدرجة أن لاعب إنتر ميامي السابق، الذي حاول اللعب لبضع دقائق رغم الألم، بدأ يبكي وهو يغطي وجهه أولاً بيديه ثم بقميصه، مدركاً بوضوح أنه سيضطر إلى التوقف عن اللعب لفترة لا يستهان بها.
التشخيص الأولي
وفقًا لما أوردته شبكة DAZN، فإن التشخيص الأولي الذي أعلنه نادي بارما يشير إلى إصابة بالالتواء في الركبة اليسرى. ومن الواضح أنه سيتم إجراء فحوصات متعمقة خلال الساعات القادمة لتحديد مدى خطورة الإصابة.
موسم كريماشي
وصل كريماشي إلى إيطاليا متأخراً عن الموعد المعلن لإتمام الصفقة بسبب مشاركته في كأس العالم تحت 20 عاماً، وواجه صعوبة في الحصول على فرصة للعب حتى الأيام الأخيرة: فقد شارك في 7 مباريات فقط في الدوري الإيطالي (8 مباريات مع الدقائق القليلة التي لعبها في تورينو) ومباراة واحدة في كأس إيطاليا، بإجمالي 214 دقيقة.