ليس باركولا .. زيدان يتغنى بنجم ليفربول عقب التألق مع فرنسا

يعود اندماج جاكيه السلس في التشكيلة الفرنسية إلى ذكائه التكتيكي واستعداده لتنفيذ تعليمات مدربه الصارمة. فاللعب ضمن خط دفاع مرتفع مهمة شاقة، ومع ذلك نفّذ الشاب نظام الضغط الهجومي الذي وضعه زيدان بإتقان تام أمام إيطاليا.
وأوضح جاكيه قائلاً: "كان ذلك تعليماً من المدرب. طلب مني أن أضغط عالياً جداً في الملعب وألا ألتفت إلى الخلف. كنت فقط أنفّذ ذلك التعليم... أنا سعيد تماماً. لا أشعر بأي ضغط. أنا فقط ألعب كرة القدم على طريقتي".
وقد جعله هذا الإقدام بالفعل عنصراً حاسماً على مستوى النادي. فتحت قيادة مدرب ليفربول أندوني إيرايولا، سرعان ما كوّن جاكيه شراكة موثوقة مع فيرجيل فان دايك، إذ شارك أساسياً في ست من أول سبع مباريات لليفربول عقب انتقاله الذي طال انتظاره من رين.