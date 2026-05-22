باراجواي | عندما سًجن رونالدينيو بأرض "الخوف والهدوء" .. حلم مونديالي لتكرار إنجاز 2010 ورصاصة حرمت البلاد من أسطورة!

قبل الحديث عن بارجواي بالتفصيل، علينا التطرق لواقعة غريبة جرت فيها، عندما تعرض عالم كرة القدم لصدمة هائلة في مارس 2020، بظهور أنباء سجن رونالدينيو خلال مشاركته في حملة ترويجية لبرنامج رعاية صحية للأطفال، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله إلى العاصمة الباراجوانية أسونسيون.

التهمة كانت دخول البلاد باستخدام جوازات سفر مزورة، قال شقيقه إنها كانت مجرد هدية من أحد الرعاة، ولكنهما بقيا في السجن تزامنًا مع استمرار التحقيقات.

رونالدينيو دخل سجن أجروباسيون إسبيسياليزادا، والذي يمتلك طبيعة خاصة فيما يتعلق بالنزلاء، أغلبهم من تجار مخدرات كبار وأفراد عصابات وبعض السياسيين المتورطين في قضايا فساد، ووفقًا لتصريحات وزير الداخلية في باراجواي، فإن رونالدينيو وشقيقه تواجدا بغرفة أشبه بالفندق، بتوفير كل سبل الراحة لهما.

المسؤولون عن السجن استغلوا وجود الساحر البرازيلي الذي اعتاد على مداعبة الكرة مع برشلونة والبرازيل وميلان وغيرهم، حيث أقيمت بطولة خماسية كانت جائزتها عبارة عن خنزير مشوي وزنه 16 كيلوجرامًا.

بعض الصحف مثل "ماركا" الإسبانية، قالت إن المباراة النهائية لتلك الدورة انتهت بفوز فريقه رونالدينيو بنتيجة 11/2، مسجلًا 5 أهداف مع 6 تمريرات حاسمة، رغم قيام السجناء بمحاولة وضع لائحة غريبة تحرمه من تسجيل الأهداف، وتسمح له بالمراوغة والتمرير فقط!

وبعد كل هذه المشاهد الغريبة التي تشبه بالفيلم الكوميدي الدرامي، تم الإفراج عن رونالدينيو وشقيقه من السجن الباراجواياني مشدد الحراسة في 7 أبريل 2020، ووُضع قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق بعد أن دفع كفالة قدرها 1.6 مليون يورو.

    باراجواي .. أهدأ مكان في العالم

    في قارة مفعمة بالحيوية والنشاط والسرعة، هناك باراجواي، دولة تعيش في هدوء شديد وإيقاع حياة بطيء للغاية، عكس ما نراه في أغلب بلاد أمريكا الجنوبية.

    باراجواي تصنف كأحد أكثر الدول استرخاءًا في القارة، إيقاع الحياة لا يسير بنفس السرعة التي نعيشها في مختلف بلدان العالم، خاصة خارج العاصمة أسونسيون وبالتحديد في المجتمعات الريفية المحاطة بمساحات خضراء شاسعة، تكلفة الحياة بسيطة والجميع أقل قلقًا تجاه إنجاز العمل والالتزام بالجداول الزمنية الصارمة.

    باراجواي تختلف كثيرًا عن البرازيل والأرجنتين من حيث طبيعة الشعب، ولكن وسط هذا الهدوء، هناك شعور بالخوف خاصة في المثلث الحدودي مع البرازيل، وهي نقطة لتهريب البضائع والمخدرات، وهناك تظهر العصابات ومظاهر العنف والقتل التي ترهب السكان بتلك المنطقة.

    وبالحديث عن موقعها تعرف باراجواي بـ"قلب أمريكا الجنوبية"، بسبب موقعها المركزي، كما أن نهرها العظيم يقسم البلاد إلى نصفين مختلفين تمامًا، القسم الأول هو المنطقة الشرقية أورينتا والثانية هي منطقة تشاكو أو أوكسيدنتال.

    أورينتال تمثل 39% من مساحة البلاد، لكن يسكنها أكثر من 97% من شعب باراجواي، وتتمتع بمساحات خصبة والتلال الخضراء والأنهار، بينما تمثل منطقة تشاكو 61% من مساحة الدولة، ومع ذلك يعيش بها أقل من 3% من الشعب، وتعرف باسم "الجحيم الأخضر" بسبب مناخها الصعب وغاباتها الشوكية وأشجارها الكثيفة التي يصعب اختراقها.

    وبسبب موقعها الجغرافي، تعتبر باراجواي دولة حبيسة، ليست مطلة على أي محيط أو نهر، لكنها تمتلك واحدة من أكبر القوات البحرية النهرية في العالم، بسبب عدد الأنهار المتواجدة بها، بينما تجلس البلاد فوق خزان جواراني الجوفي، وهو أحد أهم مصادر المياه العذبة الجوفية في العالم، ويكفي سكان الأرض لعقود من الزمن.

    منتخب باراجواي .. إنجاز بارز في 2010 ورصاصة حرمت البلاد من أسطورة

    عند الحديث عن دولة باراجواي التي تعود للمونديال لأول مرة منذ 2010، فمن الطبيعي أن يظهر لنا اسم الحارس الأسطوري خوسيه لويس تشيلافيرت الذي اشتهر بتسجيل الأهداف ولعب الكرات الثابتة، ومواطنه روكي سانتا كروز، المهاجم الأشهر في تاريخ البلاد، والذي لعب لبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

    منتخب باراجواي فاز بكوبا أمريكا مرتين في 1953 و1979، واحتل المركز الثاني في 6 بطولات، والغريب أنه وصل لنهائي 2011 دون تحقيق أي فوز في الوقت الأصلي لأي مباراة، حيث وصل بركلات الترجيح والدفاع المغلق.

    وبالنسبة لكأس العالم، فقد ظهرت باراجواي في 8 مناسبات، وعاشت حقبة ذهبية بالوصول إلى المونديال في 4 نسخ متتالية، من 1998 وحتى 2010، والأخيرة كانت النسخة الأفضل للبلاد في تاريخ المسابقة، حيث وصلت إلى ربع النهائي تحت قيادة جيراردو مارتينو، وخرجت أمام إسبانيا الفائزة باللقب بهدف دون رد.

    باراجواي كانت على وشك دخول التاريخ في أولمبياد أثينا 2004، ولكنها خسرت المباراة النهائية من الأرجنتين واكتفت بالميدالية الفضية.

    وأخيرًا، يجب ذكر سالفادور كاباناس، صاحب واحدة من أغرب القصص في تاريخ كرة القدم، مهاجم خطير تألق مع كلوب أمريكا المكسيكي وكان أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية عام 2007 وظهرت أنباء حول انتقاله لمانشستر يونايتد، قبل أن يتلقى رصاصة في رأسه من أحد الأشخاص في ملهى ليلي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في يناير 2010.

    الرصاصة استقرت في جمجمة المهاجم الباراجوياني، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياته بمعجزة، لكن هذا الحادث حرم بلاده من أسطورة كروية عالمية، حيث تأثر مستواه كثيرًا ولم يعد بنفس التركيز وردود الفعل وقدراته البدنية.


    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في باراجواي؟

    لعل النجم الأبرز الذي تمتلكه باراجواي حاليًا، هو خوليو إنسيسو لاعب ستراسبورج، المنضم لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من برايتون في الميركاتو الصيفي من العام الماضي.

    إنسيسو أظهر بعض الملامح من موهبته مع برايتون في البريميرليج، ولكنه انفجر تمامًا فور لعبه بالدوري الفرنسي بتسجيل 12 هدفًا وصناعة 9 في 42 مباراة بمختلف المنافسات خلال الموسم الجاري الذي أوشك على الانتهاء.

    إنسيسو يعطي ميزة هائلة لباراجواي، بسبب طبيعته الإبداعية التي يمتلكها، بقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي مثل صانع الألعاب والمهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر.

    لو قرر المدرب جوستافو ألفارو الاعتماد على الدفاع المحكم مثلما حدث في الماضي مع باراجواي، سيكون إنسيسو هو كلمة السر لتتويج ذلك بالحلول الفردية التي يمتلكها والتي لفتت أنظار تشيلسي وجعلته من المهتمين بالحصول على خدماته.

    وبجانب إنسيسو، هناك أيضًا ميجيل ألميرون وأنطونيو سانابريا وماوريسيو نجم بالميراس، وغيرها من العناصر التي يمكنها صناعة الفارق بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.




    موهبة تستحق المتابعة؟

    بالحديث عن النجوم الصغار في باراجواي، لاشك أن دييجو ليون لاعب مانشستر يونايتد، هو الموهبة الأبرز في الفريق بشكل عام، بسبب الضجة التي أحدثها مع فريق كيرو بورتينو ودفعت الشياطين الحمر للتعاقد معه.

    يونايتد دفع 4 ملايين يورو للتعاقد مع الظهير الأيسر المميز، والذي يعتبره الكثيرون أحد أعظم المواهب في تاريخ باراجواي، بسبب قدراته البدنية المذهلة وطريقة تعامله مع الكرة والنزعة الهجومية التي يتمتع بها.

    ليون يلعب حاليًا مع فريق تحت 19 سنة بمانشستر يونايتد، وسجل هدفًا في 20 مباراة خلال موسم 2025/2026، وسيكون من المثير رؤيته في الاختبار الأصعب بمسيرته بكأس العالم، ووقتها سيثبت أحقيته بكل الضجة المثارة حوله أم لا.


    حظوظ باراجواي في كأس العالم

    الفريق يقع في المجموعة الرابعة من المونديال، بجانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية "البلد المنظم" وأستراليا وتركيا، والحظوظ قائمة في عبور مرحلة المجموعات.

    ربما هناك أفضلية للولايات المتحدة بفضل الأرض والجمهور، وامتلاك ماوريسيو بوتشيتينو صاحب الخبرة الطويلة بأعلى المستويات الكروية، ولكن هذا لا يعني أن هناك أي شيء مضمون.

    الحظوظ تبدو متكافئة إلى حد كبير بين الرباعي، وإن كانت الأفضلية النسبية تشير إلى تفوق تركيا والولايات المتحدة بالمركزين الأول والثاني، مع إمكانية دخول باراجواي ضمن أفضل ثوالث.

    سجل المدرب جوستافو ألفارو يبدو متوسطًا إلى حد كبير بالنظر إلى إمكانيات فريقه، لعب 18 مباراة، فاز في 8 وتعادل 6 وخسر 4 مرات، لذلك لا يمكن الحكم عليه بالفشل أو التأكيد على نجاحه، علينا فقط أن ننتظر ما سيحدث على أرض الملعب.