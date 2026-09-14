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أحمد فرهود

باختاكور دليل جديد: مع مارينو بوسيتش.. لا يحق للأهلي أن يحلم مثل الباريسيين و"فكر في مستقبلك يا فراس البريكان"!

فقرات ومقالات
الأهلي
مارينو بوسيتش
فراس البريكان
الأهلي ضد باختاكور
باختاكور
دوري أبطال آسيا النخبة

الأهلي يتعثر في ظهوره الآسيوي الأول..

فاز، تعادل أو حتى خسر؛ يظل عملاق جدة الأهلي لغزًا كبيرًا للغاية، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

الأهلي لم يعد نفس الفريق الذي شاهدناه، في الموسمين الماضيين تحديدًا؛ سواء كان ذلك على المستويين الفني والبدني، أو حتى الحماس في المدرجات.

هذا الأمر تأكد لنا مرة أخرى؛ وذلك خلال تعادل الأهلي (1-1) مع نادي باختاكور الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

وتقدم باختاكور بالهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي فلاماريون، في الدقيقة 86 من عمر المباراة؛ قبل أن يدرك المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان التعادل، في الدقيقة 90+3.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل الأهلي مع باختاكور..

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي.. عندما شاهدنا "النسخة الأسوأ" ضد باختاكور

    ضد نادي باختاكور الأوزباكي، مساء يوم الإثنين؛ شاهدنا واحدة من أسوأ نسخ عملاق جدة الأهلي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وأساسًا.. الأهلي يقدّم مستويات سيئة عديدة، تحت قيادة المدير الفني "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش؛ إلا أن مواجهة باختاكور كانت غريبة للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم القدرة على خلق أي حلول هجومية.

    * ثانيًا: انهيار بدني مع اللعب بروح انهزامية.

    * ثالثًا: أخطاء دفاعية معتادة في هذا الموسم.

    وربما لم ينشط الأهلي، إلا في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ وتحديدًا بعد هدف التعادل (1-1)، في الدقيقة 90+3.

    أي أنه حتى هدف التعادل، لم تكن هُناك أي مؤشرات لعودة الفريق الأهلاوي؛ لكن بعدها.. شاهدنا أكثر من فرصة لكتيبة بوسيتش، دون ترجمتها لداخل الشباك.

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  • Al-Nassr v Al-Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فراس البريكان.. حان وقت التفكير في مستقبلك مع الأهلي!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر، وبما أننا تحدثنا عن هدف التعادل لعملاق جدة الأهلي، في شباك نادي باختاكور الأوزباكي؛ فلابد من التطرق إلى مسجله، وهو المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان.

    البريكان سجل هدف الأهلي في شباك باختاكور؛ من متابعة أكثر من رائعة، للكرة العائدة من الحارس الأوزباكي فلاديمير نازاروف.

    وبذلك؛ يكون البريكان قد سجل "أول أهدافه" في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بعد فترة صعبة للغاية على المستوى الفردي.

    الصعوبات التي يجدها البريكان مع الفريق الأهلاوي أساسًا؛ تأتي بسبب عدم لعبه في مركزه الأصلي كـ"قلب هجوم"، حيث يُشارك في الجناح أو تحت رأس الحربة.

    إلا أنه ضد باختاكور، شارك الدولي السعودي في قلب الهجوم؛ وذلك بعد استبدال الإنجليزي إيفان توني، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

    * أرقام فراس البريكان مع الأهلي في 2026-27:

    - مباريات: 10.

    - مساهمات تهديفية: 3.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 2.

    وهذا ربما يقودنا إلى سؤال مهم؛ وهو: "طالما البريكان يتألق في قلب الهجوم.. هل حان الوقت للبحث عن فريق يعطيه فرصة المشاركة باستمرار في هذا المركز؟!".

    نعم.. جمهور الأهلي قد يحزن من هذا الحديث؛ إلا أن فراس البريكان يبدو وكأنه يدفن نفسه كرويًا، بمشاركته في مركز غير "قلب الهجوم".

  • Mamelodi Sundowns FC v Fluminense FC: Group F - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    صن داونز.. على الأهلي الحذر من الخصم الأكثر صعوبة!

    الآن.. لنتطرق إلى المواجهة المرتقبة لعملاق جدة الأهلي ضد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت القادم؛ وذلك على كأس القارات الثلاث، ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال" 2026.

    المباراة صعبة للغاية على فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ لعديد الأسباب المهمة، أبرزها:

    * أولًا: المباراة ستقام على أرضية ملعب ماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا.

    * ثانيًا: ماميلودي صن داونز من أصعب الأندية الإفريقية على أرضها.

    * ثالثًا: حالة الفريق الأهلاوي نفسه غير الجيدة بدنيًا وفنيًا.

    وإذا كرر الأهلي نفس الأداء الذي ظهر عليه ضد نادي باختاكور الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ فإن مسألة عودته من جنوب إفريقيا بكأس القارات الثلاث، ستكون أمرًا مستحيلًا.

    وربما ما يُطمئن عشاق الراقي نسبيًا؛ هو أن المدير الفني "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش أراح بعض لاعبيه ضد باختاكور، من أجل لقاء صن داونز بالذات.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مارينو بوسيتش.. لا يحق للأهلي أن يحلم مثل الباريسيين!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هو أن معاناة عملاق جدة الأهلي أصبحت عرضًا مستمرًا مع المدير الفني "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    المعاناة وصلت إلى أننا نشاهد أهلي بلا روح، بالإضافة إلى عشوائية فنية؛ بدرجة أن الأرميني إدوارد سبيرتسيان أراد تكرار لقطة "يد الرب" الشهيرة، للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

    نعم.. سبيرتسيان كاد يُسجل هدفًا باستخدام يده، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ضد نادي باختاكور الأوزباكي؛ وذلك بعد أن أُغلِقت كل الأبواب أمام الراقي، لحصد الثلاث نقاط.

    لذا؛ يجب أن يجد بوسيتش الحلول الفنية في أسرع وقتٍ ممكن، حتى لا ينتهي موسم بطل آسيا بشكلٍ مآساوي.

    ويعيش الأهلي نفس واقع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان؛ حيث يحاول الثنائي الحصول على اللقب القاري، للمرة الثالثة تواليًا.

    وبعيدًا عن المقارنات بالطبع، إلا أن الفريق الباريسي الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 بشكلٍ سيئ؛ تظل هناك ثقة في عودته للطريق الصحيح، لامتلاكه مدير فني كبير بحجم الإسباني لويس إنريكي.

    هذه العودة شاهدنا جزءًا منها؛ بالفوز (6-1) ضد نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    ومجددًا.. نحن لا نقارن بين الثنائي؛ لكن نشير إلى أن بطل آسيا - في المقابل - لا يعطي أي مؤشرات إيجابية مع بوسيتش، للحفاظ على لقبه حتى ولو كنا في بداية الموسم.

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