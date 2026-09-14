باختاكور دليل جديد: مع مارينو بوسيتش.. لا يحق للأهلي أن يحلم مثل الباريسيين و"فكر في مستقبلك يا فراس البريكان"!

فاز، تعادل أو حتى خسر؛ يظل عملاق جدة الأهلي لغزًا كبيرًا للغاية، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

الأهلي لم يعد نفس الفريق الذي شاهدناه، في الموسمين الماضيين تحديدًا؛ سواء كان ذلك على المستويين الفني والبدني، أو حتى الحماس في المدرجات.

هذا الأمر تأكد لنا مرة أخرى؛ وذلك خلال تعادل الأهلي (1-1) مع نادي باختاكور الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

وتقدم باختاكور بالهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي فلاماريون، في الدقيقة 86 من عمر المباراة؛ قبل أن يدرك المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان التعادل، في الدقيقة 90+3.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل الأهلي مع باختاكور..