"يبدو غير مهتم وفجأة يسجل" .. باتيستوتا يختار أفضل "رقم 9" معاصر: ليس هاري كين وذكر مبابي ولكن!

باتيستوتا قال خلال حديثه:"إنهما مختلفان كثيرًا، ميسي يسجل الكثير من الأهداف، ربما سجل 1000 هدف في مسيرته، بينما أحرز مارادونا 200 هدف".
وأضاف:"ليو شخص هادىء للغاية، دييجو ليس كذلك على الإطلاق، مارادونا كانت لديه الكثير من الصفات الفريدة من ناحية الشخصية، كان يمكنه التعامل بشكل جيد مع الحكام والخصوم وفعل العديد من الأشياء الرائعة".
وأوضح:"ميسي يمكنه فعل نفس الأشياء التي قام بها مارادونا على أرض الملعب، ولكن شخصية دييجو والكاريزما التي تمتع بها كانت مختلفة".
وفي سياق متصل تطرق باتيستوتا إلى مارادونا على وجه التحديد قائلًا:"كان من الصعب أن تقول "لا" له، من المؤسف ما حدث له في النهاية، كان شخصًا رائعًا، لقد مات وحيدًا مثل الكلب".
وتابع:"يمكنني توجيه اللوم لنفسي أيضًا، لو أحببت شخصًا بهذه الطريقة عليك أن تفعل كل ما لديك من أجل مساعدته".