Gabriel Omar Batistuta ArgentinaGetty
محمود خالد

"يبدو غير مهتم وفجأة يسجل" .. باتيستوتا يختار أفضل "رقم 9" معاصر: ليس هاري كين وذكر مبابي ولكن!

جابرييل باتيستوتا
كيليان مبابي
إرلينج هالاند
لاوتارو مارتينيز
مانشستر سيتي

باتيستوتا يختار أفضل 5 لاعبين لعب بجوارهم..

"اختيار صعب للغاية"، هكذا كانت بداية إجابة الأسطورة الأرجنتينية جابرييل باتيستوتا، على سؤال النجم الإنجليزي السابق، ريو فيرديناند، حول أفضل مهاجم "رقم 9" في وقتنا الحالي.

مهاجم روما وإنتر ومنتخب الأرجنتين السابق، جلس وجهًا لوجه مع ريو فيرديناند في البودكاست الخاص به "Rio Meets" للحديث عن بعض الأمور الكروية الهامة.

  Gabriel BatistutaGetty Images

    رحلة باتيستوتا .. عشق الكرة وكتابة التاريخ

    ويعد جابرييل عمر باتيستوتا، أحد أفضل أساطير الكرة الأرجنتينية عبر تاريخه، وثاني الأكثر تسجيلًا للأهداف مع التانجو، فضلًا عن كونه اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثيتين "هاتريك" في بطولتين بكأس العالم.

    باتيستوتا، أو "باتي جول"، يملك مسيرة لا تنسى، بدءًا من نيولز أولد بويز وريفر بليت وبوكا جونيورز، ثم خوض تجربة الاحتراف في تسع سنوات مع فيورنتينا، ترك فيها إرثًا كرويًا ممتعًا في التسعينيات، وسجل خلالها 168 هدف، ثم رحل إلى روما، وقاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي، في موسم 2000-2001، كما تمت إعارته إلى إنتر، قبل أن يختتم مسيرته في صفوف العربي القطري.

    وتم تصنيف باتيستوتا، كواحد من أفضل 125 لاعب كرة قدم على قيد الحياة، في مارس 2004، ضمن احتفالية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمناسبة مرور مئة عام على تشكيله.

  • أفضل لاعب رقم 9؟

    ووجه ريو فيرديناند، سؤالًا إلى جابرييل باتيستوتا، بشأن أفضل لاعب رقم 9، في الوقت الحالي، ليذكر أكثر من لاعب، قبل أن يستقر على اختياره في النهاية.

    وقال باتيستوتا "صعب للغاية، أستطيع أن أقول (كيليان) مبابي، وبإمكاني القول لاوتارو مارتينيز، وأقول (إرلينج) هالاند، إنهم يسجلون في كل مباراة".

    ثم بدا باتيستوتا وكأنه استقر على إرلينج هالاند، هدّاف مانشستر سيتي، حيث اختصّ بالحديث عنه، واصفًا إياه بأنه فاجأه، لأن النرويجي دائمًا ما يكون في المكان المناسب.

  • ما قاله باتي جول عن هالاند

    وأضاف باتيستوتا تصريحًا طريفًا عن هالاند، بقوله "إذا أعطيته ثلاث كرات، فسيسجل أربعة، تراه يبدو بطيئًا، وكأنه غير مهتم، وفجأة (بووم)" في إشارة إلى التسديد المباغت من إرلينج، ومن ثم تسجيل الأهداف.

    وبدوره، علق ريو فيرديناند، نجم دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، على هذا الأمر، قائلًا "نعم، إنه بالنسبة لأي مدافع كابوس، أسوأ شيء أن تشاهد من أمامك غير مهتم، ومن ثم يطلق".


  • تشكيل الأفضل في نظر باتيستوتا

    ووقع اختيار جابرييل باتيستوتا على تشكيل لأفضل "5" لاعبين، لعب بجوارهم خلال مسيرته الكروية، سواءً مع الأندية أو المنتخب الأرجنتيني.

    وجاءت اختيارات باتيستوتا لأفضل خمسة لاعبين في نظره، على النحو التالي..

    * المدافع الأرجنتيني فيرناندو ريدوندو.

    * الظهير البرازيلي كافو.

    * المهاجم الإيطالي فرانشيسكو توتي.

    * الجناح الأرجنتيني كلاوديو كانيجيا.

    * المهاجم الأرجنتيني دييجو مارادونا.


  Haaland Manchester CityGetty Images

    إرلينج هالاند .. ماكينة أهداف السيتي

    واشتهر المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، صاحب الـ25 عامًا، بأرقامه التهديفية "المرعبة"، التي أحيانًا ما تتخطى عدد مبارياته، سواءً مع مانشستر سيتي، أو منتخب النرويج الذي بات هدافه التاريخي بعد الوصول إلى 55 هدفًا في 48 مباراة دولية.

    ومنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي في صيف 2022، قادمًا من بوروسيا دورتموند، وبات إرلينج هالاند، عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدير الفني بيب جوارديولا، كما لعب دورًا رئيسًا في قيادة السيتيزنس، لثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، خلال موسم 2022-2023.

    وخاض هالاند 189 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع البطولات، سجل خلالها 154 هدف وصنع 28 تمريرة حاسمة، فيما فاز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، خلال عام 2023.

  Messi MaradonaGetty Images

    ما قاله باتيستوتا عن ميسي ومارادونا

    باتيستوتا قال خلال حديثه:"إنهما مختلفان كثيرًا، ميسي يسجل الكثير من الأهداف، ربما سجل 1000 هدف في مسيرته، بينما أحرز مارادونا 200 هدف".

    وأضاف:"ليو شخص هادىء للغاية، دييجو ليس كذلك على الإطلاق، مارادونا كانت لديه الكثير من الصفات الفريدة من ناحية الشخصية، كان يمكنه التعامل بشكل جيد مع الحكام والخصوم وفعل العديد من الأشياء الرائعة".

    وأوضح:"ميسي يمكنه فعل نفس الأشياء التي قام بها مارادونا على أرض الملعب، ولكن شخصية دييجو والكاريزما التي تمتع بها كانت مختلفة".

    وفي سياق متصل تطرق باتيستوتا إلى مارادونا على وجه التحديد قائلًا:"كان من الصعب أن تقول "لا" له، من المؤسف ما حدث له في النهاية، كان شخصًا رائعًا، لقد مات وحيدًا مثل الكلب".

    وتابع:"يمكنني توجيه اللوم لنفسي أيضًا، لو أحببت شخصًا بهذه الطريقة عليك أن تفعل كل ما لديك من أجل مساعدته".

