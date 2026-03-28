Goal.com
مباشر
AC Milan v FC Internazionale - Serie A
Gabriele Stragapede

ترجمه

باتو يتحدث عن نفسه: "كانوا يقولون إنني رونالدو الجديد، وكان هناك أساطير في ميلان، لكنني أتذكر ما فعله أنشيلوتي. وبشأن الإصابات..."

يحكي لاعب كرة القدم السابق في فريق «الروسونيري» قصته في مقابلة، مستعيداً ذكرياته مع ميلان.

أحد أكبر التساؤلات التي تطرح نفسها في تاريخ كرة القدم الحديث.

ألكسندر باتو، الذي انضم إلى ميلان وهو في الثامنة عشرة من عمره، بدا أنه مقدر له أن يكتب صفحات مهمة في رياضتنا المفضلة، لكن في النهاية اتسمت مسيرته بالعديد من الإصابات التي أعاقت مسيرته، وحدت من قدراته، ولم تسمح له في النهاية بالصعود الحقيقي والنهائي.

على أي حال، ترك في ميلان ذكريات جميلة للجماهير الروسونيري، ذكريات أراد اللاعب البرازيلي السابق الذي كان يحمل الرقم 7 أن يستعيدها في مقابلة أجراها مع زملائه في The Athletic: "في غرفة الملابس، على يميني، كان باولو مالديني. ثم، أمامي، أرى كاكا ورونالدو. كانت فريقًا من الأساطير. طلب أنشيلوتي من الجميع الوقوف عندما دخلت. جاء كل لاعب إليّ لتحية. فكرت: 'واو، هذا هو الاحترام'. يمكنك أن تكون أفضل لاعب في العالم، لكن عليك أن تظل متواضعًا. عليك أن تحترم الآخرين".

  • الذكريات

    أصرّ باتو، في المقام الأول، على التأكيد على مفهوم الأسرة في ميلان: "في ميلان، لم يكن الأمر يقتصر على كرة القدم فحسب، بل كان بمثابة أسرة. ولهذا السبب فاز فريق ميلان ذلك بكل شيء. إذا دخلت الملعب ورأيت كيف يتدربون، كنت تفكر: 'واو، عليّ أن أفعل الشيء نفسه'".

    • إعلان

  • المقارنات في البرازيل

    بعد ذلك، عاد المهاجم البرازيلي إلى الحديث عن المقارنات التي كانت تُجرى في بدايات مسيرته، والتي كانت تقارنه بـ«الظاهرة»رونالدو نازاريو: «عندما تكون طفلاً في البرازيل، وإذا قمت بشيء مميز، يقولون لك إنك بيليه الجديد، أو رونالدو الجديد. وعندما وصلت إلى ميلانو، كانوا يقولون: "واو، هذا هو رونالدو الجديد". لكنني لم أشعر أبداً أنني رونالدو الجديد. كنت أتدرب فقط لأنني أحببت اللعب. كنت مع أفضل اللاعبين في العالم".

  • الإصابات

    وأخيرًا، تطرق في حديثه أيضًا إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها خلال مسيرته: "تعد الإصابات من أصعب جوانب كرة القدم. فالناس لا يرون سوى المباراة. ولا يرون الطوابير الطويلة من اللاعبين المصابين الذين يتعين عليهم التعافي. والشيء الوحيد الذي ترغب فيه هو العودة إلى الملعب. بعد الإصابة الأولى، ثم الثانية والثالثة، كنت ألعب مباراتين ثم أصابني الحظ السيئ مرة أخرى".

الدوري الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
ميلان crest
ميلان
ميلان