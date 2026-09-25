ثورة تغيير فييرا: مراكز كوليبالي وماني في خطر مع السنغال .. والاتحاد انشغل بأنيس الحاج موسى ونسي "جوهرة موزمبيق"!

ما بين اعتزال إدوارد ميندي، وجدل موقف ساديو ماني بين إنهاء الإصابة ومزاعم إنهاء مسيرته الدولية، وانتظار موعد جلسة الاستماع، في قضية نهائي كأس أمم إفريقيا "2025"، ثورة تغيير كان منتخب السنغال، على موعد معها، وهو يخوض مباراته الأولى تحت قيادة باتريك فييرا، ضد موزمبيق في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
المنتخب السنغالي خرج من ضيافة موزمبيق، بتعادل بهدف لمثله، ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، والتي تضم إثيوبيا والسودان، فيما تقدم نيكولاس جاكسون، بهدف لأسود التيرانجا، في الدقيقة 32، بينما وقّع جيني كاتامو على هدف التعادل، في الدقيقة 45+2.
وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز اللمحات حول مواجهة السنغال وموزمبيق، في تصفيات كان 2027، المقرر لها أن تقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا..