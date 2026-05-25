ما بعد فرحة بابلو جافي الجنونية.. إسبانيا تحتاج إلى نوعيته "المستفزة" و4 أسباب تقلل من جدل مجاملته المونديالية!

لاعب واجه سوء حظ كبير في السنوات الماضية..

لم تكن الفرحة العارمة التي وثقتها عدسات الكاميرات للنجم بابلو جافي، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة، فور سماعه اسمه ضمن قائمة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026، مجرد تعبير عن شغف شاب يبلغ من العمر 21 سنة؛ بل إعلانًا رسميًا لانتصاره على كابوس الإصابات القاسية، التي هددت مسيرته الدولية.

جافي عانى مع عديد الإصابات، خلال العامين الماضيين؛ بداية من "القطع في الرباط الصليبي"، وصولًا إلى معاناته المتكررة مع مشاكل "الغضروف".

ووسط فرحة جافي الجانونية.. شهد الشارع الرياضي الإسباني "جدلًا"، بسبب استدعاء هذا اللاعب العائد من إصابات خطيرة؛ حيث يرى البعض أن الأمر مجرد "مجاملة" له، بينما يشدد قطاع آخر على أحقيته في التواجد ضمن القائمة المونديالية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، بعض النقاط المهمة، خلال السطور القادمة؛ والتي قد تكون وراء استدعاء جافي للمنتخب الإسباني، بعيدًا عن "جدل" المجاملة وغيرها..

    بابلو جافي.. عنوان لـ"القتالية والقيادة"

    مهما اختلف عاشق الساحرة المستديرة على النجم الشاب بابلو جافي، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة، بين الإعجاب بمستواه الفني أو انتقاده؛ فإن هُناك أشياء يتفق عليها الجميع بخصوصه، على النحو التالي:

    * أولًا: القتالية التي لا تتوقف طوال المباراة.

    * ثانيًا: القيادة فوق أرضية الملعب وخارجها.

    نعم.. نحن شاهدنا جافي في كثير من المباريات، سواء مع برشلونة أو المنتخب الإسباني، وهو يضحي بنفسه من أجل فريقه؛ بدرجة دفعت البعض لتحذيره من أسلوب لعبه، وضرورة التوقف عن بعض الأمور الخطيرة.

    من بين هذه الأمور؛ قيام جافي أحيانًا بوضع رأسه وهو ساقط على الأرض أمام الكرة، لمنع الخصم من التسديد أو شن هجمة ما.

    أما بخصوص القيادة؛ فيكفي التوقف عند ما ذكره البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الذي أعلن الرحيل هذا الصيف رسميًا.

    ليفاندوفسكي شدد على أن جافي، قائد داخل الملعب وخارجه، حيث يوجه زملاءه ويلقي كلمات حماسية فيهم؛ وذلك رغم سنه الصغير، الذي لا يتجاوز الـ21 عامًا.

    وأساسًا.. جافي يلقب بأنه "قلب برشلونة"؛ حيث يعلم الجميع أهمية هذا اللاعب، من الناحية النفسية والمعنوية تحديدًا.

    وهذا النوع من اللاعبين؛ سيكون مهمًا تواجده مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026.

    8 لاعبين.. انسجام بابلو جافي مع نجوم برشلونة

    منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026؛ سيكون أشبه بـ"فريق مصغر" للعملاق الكتالوني برشلونة، وذلك بضم 8 لاعبين هم:

    * حراسة المرمى: جوان جارسيا.

    * خط الدفاع: باو كوبارسي وإريك جارسيا.

    * خط الوسط: بابلو جافي، بيدري جونزاليس وداني أولمو.

    * خط الهجوم: لامين يامال وفيران توريس.

    وكان من الممكن أن يزيد هذا الرقم إلى "9"؛ لولا إصابة النجم المتألق فيرمين لوبيز، الذي سيغيب عن الملاعب من شهرين إلى ثلاثة.

    المهم.. جافي مُنسجم للغاية مع جميع نجوم برشلونة؛ لذا فإن تواجده معهم في بطولة كأس العالم، سيضمن تألُقه هو على المستوى الشخصي ومساعدة زملائه "فنيًا ومعنويًا".

    وأي منتخب يحتاج إلى الانسجام، سواء فوق أرضية المستطيل الأخضر أو في الغرف المُغلقة؛ وجافي شخص مميز للغاية في هذا الجانب، خاصة مع زملائه في برشلونة.

    كما لا ننسى أن جافي أثبت أنه محبوب في غرفة ملابس منتخب إسبانيا، حتى ولو كانت قد خرجت بعض الأخبار السابقة، عن مشاكله مع نجوم نادي ريال مدريد "الدوليين"؛ والذين لن يتواجد أي لاعب منهم مع "الماتدور" أساسًا، في بطولة كأس العالم 2026.

    وأكبر دليل على أن هذا النجم الشاب محبوب في غرفة ملابس؛ هو اختياره لـ"احتفال" مع المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا 2024، رغم أنه غاب عن البطولة بسبب الإصابة وقتها.

    ليس الفنيات.. بابلو جافي "نوعية" يحتاج إليها أي مدرب

    ليس كل شيء في كرة القدم "فنيات"؛ بمعنى.. الأجهزة الفنية لا تعتمد على اللاعبين أصحاب المهارات فقط، بل يحتاجون إلى نوعية أخرى أيضًا.

    ويُعد بابلو جافي، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة، من هذه النوعية الأخرى من اللاعبين، بعيدًا عن هؤلاء أصحاب المهارات الفنية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لاعب يجيد التعامل مع المباريات البدنية؛ وذلك بفضل الالتحامات القوية ضد الخصوم.

    * ثانيًا: لاعب يجيد التعامل مع الضغوطات؛ كما أنه يستفز الخصوم في لحظاتٍ ما.

    * ثالثًا: لاعب متعدد الاستخدامات تكتيكيًا؛ حيث بإمكانه المشاركة في الوسط المتأخُر أو المتقدم وكجناح وهمي في الناحية اليسرى.

    وقد يحتاج لويس دي لا فوينتي نوعية جافي، في بعض المباريات ببطولة كأس العالم 2026، أو حتى في دقائق محددة؛ وليس شرطًا أن يكون الاعتماد عليه، طوال الـ90 دقيقة.

    وبعض الدقائق تتطلب الاستغناء عن أصحاب المهارات، مع إدخال اللاعبين البدنيين والتكتيكيين؛ لكسر أسلوب لعب الخصم، والمحافظة على النتيجة.

    كلمة أخيرة.. بابلو جافي بدأ يستعيد "لياقته البدنية" ولكن!

    أخيرًا وكما قال لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، إن النجم الشاب بابلو جافي، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة، استعاد الكثير من لياقته البدنية؛ بسبب مشاركته كثيرًا، في الفترة الأخيرة.

    وإذا نظرنا إلى مباريات برشلونة، في موسم 2025-2026؛ سنتأكد أن المدير الفني الألماني هانزي فليك لم يغامر بجافي بعد شفائه من الإصابة، حيث كان يشركه لدقائق قليلة.

    لكن مؤخرًا؛ بات جافي عنصرًا أساسيًا في تشكيل العملاق الكتالوني، بل ويشارك طوال الـ90 دقيقة تقريبًا.

    وقدّم هذا اللاعب الشاب مستوى رائع، في 77 دقيقة من كلاسيكو الأرض ضد نادي ريال مدريد؛ والذي فاز فيه برشلونة (2-0)، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

    وعامة.. منذ شهر أبريل وحتى نهاية مايو 2026؛ جاءت مشاركات بابلو جافي مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * مباريات: شارك في 10 لقاءات من أصل 11.

    * دقائق: شارك في 626 دقيقة من أصل 990.

    هذا الأمر يؤكد أن جافي بدأ يستعيد لياقته البدنية؛ حيث قد يصل إلى الجاهزية الكاملة 100%، في المباريات الودية قبل بطولة كأس العالم 2026.

    ولم يعد أمامنا الآن سوى الانتظار، لرؤية مستوى جافي في كأس العالم 2026؛ من أجل الحكم على ما إذا كان اختياره ضمن القائمة صحيحًا، أم لا.

