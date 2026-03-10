Getty/GOAL
ترجمه
إيني ألوكو تفوز في قضية التشهير ضد جوي بارتون، حيث حكم على لاعب خط وسط الدوري الإنجليزي السابق بدفع تعويضات ضخمة عن "حملة التشويه" التي شنها بعد أيام من اعتقاله بتهمة الاعتداء
حكم المحكمة العليا والعقوبة المالية
وفقًا لـ PA Media، حصلت ألوكو على أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني كتعويض عن الأضرار والتكاليف القانونية بعد أن نجحت في مقاضاة بارتون بتهمة التشهير. القضية، التي ركزت في البداية على منشورين تم نشرهما في عام 2024 على منصة X، انتهت بوقف الإجراءات. وهذا يعني أن الإجراءات القانونية توقفت رسميًا، وأمر لاعب وسط مانشستر سيتي السابق بدفع تعويض كبير للمدعية.
حضرت ألوكو الجلسة في لندن وأعربت بإيجاز عن ارتياحها العميق لانتهاء المعركة القانونية المرهقة. وتحدثت خارج المحكمة قائلة ببساطة: "أنا سعيدة لأن الأمر انتهى". يقضي الأمر القضائي النهائي بدفع غرامة مالية إجمالية قدرها 339 ألف جنيه إسترليني لتغطية الأضرار التي لحقت بسمعتها والمصروفات القانونية الباهظة التي تكبدتها خلال النزاع المطول.
- Getty Images Sport
حملة موجهة من التحرش الرقمي
استمعت المحكمة إلى تفاصيل تتعلق بحجم وطبيعة الإساءات عبر الإنترنت. وأوضح جيرفاس دي وايلد، محامي اللاعبة السابقة في فريق ليونيس، أن المتهم نشر بين يناير وأغسطس 2024 ما مجموعه 48 منشوراً يتعلق بموكلته، في حملة تشويه سمعة متعمدة وموجهة. وأشار دي وايلد إلى أن لاعب الوسط السابق ادعى خطأً أنها "سعت بشكل ساخر إلى استغلال وضعها كضحية مزعومة للعنصرية والتسلط"، ووصفها بالمنافقة.
وأبرز المحامي منشوراً صادماً بشكل خاص تضمن صورة لرأس المهاجمة السابقة في تشيلسي مركبة على جسد القاتلة المتسلسلة روزماري ويست. وقال دي وايلد للمحكمة: "كانت الحملة بمثابة هجوم على جوانب متعددة من حياتها وشخصيتها". وأضاف أن المضايقات تسببت في "معاناة شديدة"، وأن المدعية كانت خائفة من أن أي محاولة لوقف الإساءة تعني أن معذبها "سيستغلها ويتلاعب بها لاستخدامها ضدها".
الاعتقال والقبول القانوني الرسمي
كان المدعى عليه غائبًا بشكل ملحوظ عن المحكمة العليا للاستماع إلى الحكم النهائي الصادر. أبلغ دي وايلد القاضي أن المدير السابق لفريق فليتوود تاون قد تم اعتقاله يوم الاثنين ويقضي حاليًا فترة الحبس الاحتياطي. جاء هذا الاعتقال عقب تهم منفصلة بالاعتداء تتعلق بحادث وقع بالقرب من ملعب للجولف في هويتون، ميرسيسايد.
على الرغم من غيابه، أكد فريقه القانوني أنه قد وافق أخيرًا على النقطة القانونية المتعلقة بسلوكه الرقمي المطول. وفي معرض تناوله لهذا الاعتراف، صرح دي وايلد: "لقد قبل السيد بارتون الآن أن حملته ضد السيدة ألوكو كانت بمثابة مضايقة وأنه ما كان ينبغي له نشر تلك المنشورات". شكل هذا التنازل الرسمي الأساس الضروري للحكم بالتعويضات الضخمة.
- Getty Images Sport
الحكم النهائي على المهاجم السابق
حدد القاضي نيكولاس لافندر، الذي ترأس الجلسة، جداول زمنية صارمة للتسوية المالية. ومنح القاضي المدعى عليه مهلة سبعة أيام لطلب أي تغييرات رسمية على الأمر. ومع ذلك، ينص الأمر بوضوح على أن أول 100,000 جنيه إسترليني، إلى جانب أي فوائد متراكمة، يجب أن تدفع بحلول 24 مارس.
يعد انتهاء هذه القضية البارزة لحظة تاريخية فيما يتعلق بمساءلة الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة للمذيعة المحترمة، يوفر الحكم النهائي تعويضًا ماليًا كبيرًا واعترافًا رسميًا هامًا بأن الهجمات المستمرة التي تعرضت لها كانت بلا أساس تمامًا، مما سمح لها أخيرًا بالمضي قدمًا.
إعلان