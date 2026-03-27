تحدث سيرو إيموبيل إلى برنامج «Sky Calcio Unplugged». وروى المهاجم السابق لفريق بولونيا، الذي يلعب حالياً في صفوف باريس إف سي، تفاصيل مغامرته الجديدة والعديد من الحكايات المرتبطة بالماضي. وإليكم ما قاله.
ترجمه
إيموبيل: «إنزاجي هو أفضل مدرب عملت معه، وهو يتفوق على أي شخص آخر في أمر واحد. لو كنت في حالة جيدة، لكنت ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي هذه»
لاتسيو
"بعد 8 سنوات والعديد من الألقاب، كنت أتمنى أن أودعكم بطريقة مختلفة. الفريق بحاجة دائمة إلى الجماهير، التي تشكل مشهدًا رائعًا داخل الملعب وتمنحك دفعة إضافية، لذا آمل أن تعودوا إلى الفريق في أقرب وقت ممكن. أما بالنسبة لي، فقد كنت أتمنى إنهاء مسيرتي مع لاتسيو لأودع المشجعين بالشكل الذي يستحقونه".
الوطنية
"سأشرك بيو، فأنا معجب به، ومويز، لأن تسجيل الأهداف يمنحك الثقة، كما أن الاستمرارية أمر مهم. أما بالنسبة لغرفة الملابس؟ فمعرفتي بجيجيو وباريلا وباستوني، أعتقد أنهم تخلصوا من عبء المباراة الأولى، وأصبحوا أكثر راحة ذهنياً، وهم يدركون أن فرصهم في التأهل إلى كأس العالم تساوي فرص البوسنة. إذا لم يتأثر اللاعبون بالضغط كثيرًا، فلن يكون هناك مباراة، لقد رأيت الفريق يلعب. لكن يجب التخلص من عبء قميص المنتخب الوطني. القائد؟ أراهن على لاعبي إنتر، وعلى جيجيو، نظرًا لأن الخبرة مهمة جدًا. كان سيرو إيموبيل سيكون مناسبًا في ظروف مختلفة. في بداية العام، جاء غاتوسو إلى بولونيا وأخبرني أن لدي نفس فرص الترشيح".
في باريس
"كنا بحاجة إلى هذا الهدف، فقد تمكنت من التسجيل في جميع الدوريات، وأخيراً سجلت هذا العام، الذي كان صعباً بعد الإصابة التي تعرضت لها في روما. إنها تجربة مهمة في نادٍ لا يزال شاباً. عندما وصلت، كانوا يتوقعون شخصاً متعجرفاً، لكن على الرغم من مسيرتي المهنية، فقد أعجبوا بتفانيي في التدريبات. الاختلافات مع الدوري الإيطالي؟ قرأت إحصائية عن سرعة تمرير الكرة وإيطاليا متأخرة عن الدوريات الأخرى. في السابق كانت هناك فرص أكثر بكثير ويعتمد الكثير على المهاجمين. أسلوبي في اللعب حقق لي نتائج مذهلة، ولا يمكن للمرء أن يتوقع، على سبيل المثال، أن ألعب بنفس أسلوب بيو. لقد نشأت على أسطورة إنزاجي وفييري وجيلاردينو، وهم جميعًا أشخاص كانوا يمزقون شعرهم من الغضب عندما لا يسجلون. الآن، تتغير خصائص المهاجم. أنا دائمًا أؤيد ما كان يقوله والدي، وهو أن من يسجل هو دائمًا على حق".
بيسكارا
"عندما انتقل إنسيني إلى بيسكارا، التقيت بفيراتي، لكن لم يتصل بي نادي بيسكارا أبدًا لتجنيد خدماتي. هل كنت سأذهب لو لم أوقع مع باريس إف سي؟ إنها المكانة المثالية لبدء مسيرتي التدريبية. عندما أتقاعد، لن أترك كرة القدم، بل أود البقاء في هذا المجال وتقديم مساهمتي لإنجاز شيء جميل. أود أن أكون مدربًا. أفضل مدرب عملت معه؟ إنزاجي، فزت بالكثير معه. أود أن أقتدي به في قدرته على إدارة المجموعة. إنه الأفضل في هذا المجال وأعتقد أن هذه هي المفتاح الحقيقي في هذه المهنة، وقد تأكدت من ذلك خلال تجوالي في العديد من الأندية".