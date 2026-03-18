هل تتذكرون جوزيب إيليتش؟ لاعب خط الوسط السلوفيني السابق في أتالانتا يلعب اليوم في وطنه مع فريق كوبر، ولا يفكر مطلقاً في الاعتزال رغم بلوغه 38 عاماً: "أنا أكبر سناً اليوم" - يقول مازحاً أمام ميكروفونات برايم فيديو - "لكنني ما زلت أستمتع باللعب. وطالما استطعت مواكبة المنافسة مع الشباب، سأستمر في اللعب". "أتالانتا تمثل بالنسبة لي شيئًا ما لا يزال عالقًا في قلبي، فقد وضعنا الأساس لما يفعلونه حتى اليوم. وبفضل الجودة التي كانت موجودة في الهجوم في عصري، كنا نستطيع اللعب حتى وأعيننا مغلقة. لقد ساعدتني أتالانتا على النضوج كرجل، ولم يتخل عني النادي أبدًا حتى في الأوقات الصعبة".
إيليتشيتش: "كان بإمكان فريقي أتالانتا الفوز بدوري أبطال أوروبا. غاسبيريني؟ لقد جعلني أدرك أن الجري أمر ضروري في كرة القدم"
"جاسبيريني جعلني أدرك أن عليّ أن أركض"
يُشغّل إيليتش آلة الزمن ويعود بنا إلى مباراة فالنسيا وأتالانتا عام 2020، التي تُعد واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق في مسيرته: "أتذكر الأسف الذي شعرت به لعدم تمكني من اللعب ضد باريس سان جيرمان. بالنظر إلى الفريق الذي كنا عليه، أعتقد أننا كنا قادرين حتى على الفوز بدوري أبطال أوروبا ذلك العام. غاسبيريني؟ لقد رفع مستواي، لم أكن أعتقد أننا بحاجة إلى الجري بهذه الكثافة. قبل عشر سنوات، كان يجعلنا نفعل أشياءً ستصبح واقعاً لاحقاً: في كل تدريب، في كل مباراة، كان كل شيء سهلاً بالنسبة لنا ولم نكن نخشى أحداً. في بعض المباريات، لا يجب أن نختبئ، وهذه هي الصفة التي نفتقدها اليوم".
