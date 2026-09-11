إيقاف مدى الحياة.. قرار حازم من الفيفا تجاه رئيسَين سابقَين لاتحادات محلية

وفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، فرض قضاة الفيفا عقوبات إيقاف مدى الحياة على كاسيل وجليل بسبب مخالفات مالية جسيمة. وقد وُجّهت إلى كاسيل، القائد الكروي البارز في مونتسيرات منذ فترة طويلة، تهمة صريحة بـ"إساءة استغلال المنصب، وتضارب المصالح المنهجي" وسوء استخدام أموال الفيفا.

وفي الوقت نفسه، طُرد جليل، الرئيس السابق لاتحاد جزر المالديف، بسبب "سوء استخدام أموال خطة الفيفا للإغاثة من كوفيد-19 لمصلحته الشخصية." وخلال الجائحة، أتاح الفيفا مبلغًا يصل إلى 1.5 مليون دولار. غير أن وسائل إعلام مالديفية ذكرت أن جليل حُكم عليه بالسجن 23 عامًا بتهمة اختلاس 1.2 مليون دولار، إذ استخدم المال بحسب التقارير لشراء شقق سكنية.