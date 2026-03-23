إيقاف ماسون غرينوود عن مباراة حاسمة في الدوري الفرنسي، ومارسيليا في انتظار معرفة حالة لياقة المهاجم

سيخضع ماسون غرينوود لعقوبة الإيقاف في الدوري الفرنسي بعد حصوله على بطاقة صفراء محلية خامسة له هذا الموسم، وذلك خلال هزيمة مرسيليا 2-1 أمام ليل مساء الأحد. وقد غضب المهاجم الإنجليزي بعد تدخل قوي أطاح به أرضًا، مما أدى إلى مواجهة جماعية بين لاعبي الفريقين. وحصل غرينوود على بطاقة صفراء واضطر إلى الخروج من الملعب في الدقيقة 18، فيما يشعر مرسيليا الآن بالقلق من احتمال تعرضه لإصابة.

  • تحدي في غرينوود يؤدي إلى شجار فوضوي

    اندلعت مشاجرة جماعية بعد أن تعرض غرينوود لعرقلة قوية من كالفين فيردونك في الدقيقة 13، مما أثار غضب مقاعد البدلاء في فريق مرسيليا. وحصل المهاجم السابق لمانشستر يونايتد على بطاقة صفراء لدوره في هذه الفوضى، وكذلك فيردونك وهاكون هارالدسون، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب وتم استبداله بعد ذلك بوقت قصير بإيثان نوانيري.

    وكان اللاعب المعار من أرسنال هو من افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن هدفي توماس مونييه وأوليفييه جيرو ضمنوا لليل الفوز بعد أن كان متأخراً، مما أدى إلى إضعاف حظوظ مرسيليا في الحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا. ويظل "الفيوسين" في المركز الثالث في الدوري الفرنسي، لكن الفارق بينه وبين رين الذي يحتل المركز السابع أصبح خمس نقاط فقط مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم.

    • إعلان
    إيقاف مهاجم مانشستر يونايتد السابق عن مباراة موناكو

    تعد هذه البطاقة الصفراء مكلفة بالنسبة لـ«غرينوود»، الذي تلقى حتى الآن خمس بطاقات صفراء في المسابقات المحلية بفرنسا. وهذا يعني أنه سيغيب عن مباراة «مارسيليا» الأولى بعد فترة التوقف الدولية، وهي المباراة التي ستقام خارج أرضه أمام «موناكو»، الذي لا يفصله سوى ثلاث نقاط عن فريق «حبيب بيي».

  • "عدواني وعنيف"

    من الواضح أن بيي لم يكن راضياً عن التدخل الذي تعرض له غرينوود ولا عن البطاقة الصفراء التي حصل عليها، حيث أصر على أن إصابة اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً قد غيرت مجرى المباراة بالكامل.

    وقال بعد المباراة: "تدخل هارالدسون كان غير متحكم فيه، عدواني وعنيف. وحتى لو اعتبرنا أنه لا يمكن إنكار وجود فرصة لتسجيل هدف في مخالفة فيردونك، فإن الأمر لا يزال يمثل تصادمًا عنيفًا لأنه أصيب. ثم، هالدسون يهاجمه من الخلف. لذا، إذا كان الأمر يتطلب لكمة حتى يتم إشهار البطاقة الحمراء، حسناً... لكن هذا العنف يجب أن يُعاقب عليه. لقد حكموا بأنها بطاقة صفراء. لكن لدينا لاعب مصاب إصابة خطيرة وهذا غير مجرى المباراة".

    مرسيليا تنتظر آخر المستجدات بشأن الإصابات

    يواجه مرسيليا الآن فترة انتظار مقلقة لمعرفة مدى خطورة إصابة غرينوود. ويأمل النادي ألا تكون الإصابة خطيرة، نظراً للمستوى الرائع الذي أظهره المهاجم طوال موسم 2025-2026 حتى الآن.

    يحتل غرينوود المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 15 هدفاً، ولا يتفوق عليه سوى جواكين بانيشيلي لاعب ستراسبورغ الذي سجل 16 هدفاً.

