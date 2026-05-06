الأمر يطال مشاركته في كأس العالم .. الاتحاد الدولي يفرض عقوبة "مُوسعة" بريستياني بسبب واقعة فينيسيوس

في حال تم اختيار بريستياني ضمن التشكيلة النهائية لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني لخوض كأس العالم 2026، فسيضطر إلى التغيب عن مباراتي افتتاح دور المجموعات ضد الجزائر والنمسا.

وكان الجناح قد استدعي للانضمام إلى صفوف بطل العالم في تشكيلة مارس لخوض مباريات ودية ضد موريتانيا وزامبيا، بعد أن خاض أول مباراة له مع المنتخب الأول في نوفمبر 2025.

ورغم أن العدد الإجمالي للعقوبة هو ست مباريات، إلا أن ثلاث منها تخضع لفترة اختبار مدتها سنتان. وبعد أن غاب بالفعل عن مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد أثناء فترة إيقافه المؤقت، لا يزال أمام اللاعب مباراتان ليقضيهما.

ويظل اللاعب مؤهلاً للمشاركة في مباراة الأرجنتين الودية قبل كأس العالم ضد هندوراس، حيث أن "التأثير العالمي" يستهدف بشكل خاص المباريات التنافسية، في حين أن الإيقاف لا ينطبق على مبارياته المحلية المتبقية مع بنفيكا هذا الموسم.