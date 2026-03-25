إيفرتون يسخر من أليخاندرو غارناشو بفيديو «غير لائق» على تيك توك بعد فوزه الساحق على تشيلسي
"التوفيز" يضاعفون المعاناة
لم تستطع الصفحة الرسمية لنادي إيفرتون على منصة تيك توك مقاومة إلقاء سخرية على الجناح الأرجنتيني بعد أن تسبب في هزيمة تشيلسي للمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بسرعة كبيرة، مقتطفات مدتها 34 ثانية تظهر غارناشو وهو يتعرض للهيمنة البدنية من قبل مدافع «التوفيز» جيك أوبراين، كما يظهر وهو يتجادل مع الحكم صامويل باروت، وقد أُرفق به تعليق ساخر يقول: «ليس كل شيء على ما يرام في ملعب هيل ديكنسون».
روزينور يتحمل المسؤولية
بينما كان فريق إيفرتون المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي يحتفل بالفوز، لم يبق أمام مدرب تشيلسي ليام روزينيور سوى التفكير في انهيار دفاعي آخر. وفي أعقاب الهزيمة، قال المدرب البالغ من العمر 41 عامًا، عندما سُئل عن الأخطاء الفردية التي أدت إلى أهداف إيفرتون: «نعم، المسؤولية تقع عليّ بنسبة 100٪. الأهداف تمنحك الطاقة، وفي الوقت الحالي نحن نهدر الأهداف. لقد أهدرنا هدفين بسبب أخطاء سخيفة. بدأنا المباراة متوترين، ثم في أول 10 أو 15 دقيقة ارتكبنا بعض الأخطاء السخيفة، ثم لعبنا بطريقتنا في المباراة، ويبدو أن هذا يحدث كل أسبوع. ما يحدث هو أن الجماهير تمنح الطاقة للفريق المنافس، ثم ترتفع ثقتهم بأنفسهم. في النهاية، استحق إيفرتون الفوز، وهذا شيء نحتاج إلى تحسينه بسرعة كبيرة جدًا".
مجلس إدارة تشيلسي يراجع الخطة طويلة الأمد
تترك هذه الهزيمة تشيلسي في المركز السادس، لكن يُقال إن الإدارة في ستامفورد بريدج لا تزال تدعم روزينيور بقوة، ولا توجد أي خطة لإجراء تقييم رسمي حتى صيف عام 2027. ويقر مجلس الإدارة بأن الحفاظ على الاستقرار كان أمراً صعباً منذ رحيل إنزو ماريسكا في منتصف الموسم، ويتطلع الآن إلى فترة الانتقالات المقبلة لتعزيز المرونة الذهنية للفريق والتوازن التكتيكي، مع احتمال تعرض مركز غارناشو للخطر نظراً لأدائه المتقلب في موسمه الأول مع النادي.
ماذا ينتظر تشيلسي: طريق شاق ينتظره
أمام تشيلسي الآن فترة قصيرة للتحضير خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس، قبل أن يواجه فريق بورت فالي من دوري الدرجة الأولى في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وتُعد هذه المباراة فرصة حاسمة للفوز بلقب في موسم يتسم بالاضطرابات، لكن الضغط سيظل شديدًا مع عودة الفريق إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة مانشستر سيتي بعد ذلك بوقت قصير، تليها مباشرة مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد، حيث يتنافس الفريقان على ست نقاط.