وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذاغارديان»، يُعتقد أن نادي ميرسيسايد بصدد صياغة خطاب رسمي موجه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يطلب فيه توضيحًا لأسباب إفلات النادي اللندني من العقوبات الرياضية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تغريم تشيلسي بمبلغ 10.75 مليون جنيه إسترليني وفرض حظر مؤجل على التعاقدات عليه الأسبوع الماضي، عقب إفصاحه عن دفعات خفية بقيمة 47.5 مليون جنيه إسترليني دُفعت إلى وكلاء ولاعبين على مدار سبع سنوات.

ويشعر إيفرتون، الذي يقيّم بالفعل خياراته القانونية، أن العقوبة متساهلة للغاية مقارنة بالمعاملة التي تلقاها. وقد تواصل مسؤولون تنفيذيين من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل مع الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز والرئيسة أليسون بريتين للتعبير عن مخاوفهم بشأن شروط التسوية التي تم التوصل إليها مع تشيلسي.