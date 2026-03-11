إيفان راكيتيتش يؤكد أن ليونيل ميسي "يستحق" تكريمًا لائقًا من برشلونة ويحث زميله السابق على الاستمرار في اللعب لـ"بضع سنوات أخرى" على الأقل

بعد أن تشاركوا غرفة الملابس خلال واحدة من أكثر فترات كامب نو تألقًا، لا يزال الاحترام المتبادل بين راكيتيتش وميسي قويًا للغاية. راكيتيتش، الذي اعتزل كرة القدم الآن، مصمم على أن إرث الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية يستحق تقديرًا عالميًا يتجاوز حدود كاتالونيا.

وقال راكيتيتش خلال مقابلة شاملة مع راديو ماركا: "ميسي يستحق تكريمًا في برشلونة وكرواتيا والأرجنتين وميامي... إنه الأفضل في التاريخ". "ليس عليك أن تكون من مشجعي برشلونة أو إنتر ميامي. إذا كنت تحب كرة القدم، فأنت تحب ليو. إنه رجل غير طريقة رؤيتنا وفهمنا للعبة. آمل ألا يتوقف عن اللعب ويستمر لبضع سنوات أخرى".