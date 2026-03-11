إيفان راكيتيتش: رحيل لوكا مودريتش "خطأ كبير لريال مدريد وكرة القدم الإسبانية"

أعطت إدارة ريال مدريد الأولوية لتغيير الأجيال الصيف الماضي، واختارت بناء مستقبلها حول مواهب شابة مثل جود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا وفيديريكو فالفيردي. ورغم أن مودريتش ظل لاعباً من الطراز الرفيع، إلا أن دوره تحول بشكل متزايد إلى دور بديل ثانوي. ومع انتهاء عقده الصيف الماضي، اختار النادي توديعه بطريقة محترمة، مما مهد الطريق للجيل القادم.

منذ انضمامه إلى ميلان، أثبت المايسترو البالغ من العمر 40 عامًا أن "كرة القدم لا تعرف العمر"، وأصبح شخصية محورية في حملة الروسونيري. شارك مودريتش بالفعل في 30 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، بينما كان دعامة الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري الإيطالي. لعبت قيادته المخضرمة دوراً أساسياً في إبقاء ميلان على بعد سبع نقاط من المتصدر إنتر، مما يدل على أن رؤيته الحاسمة واحترافه لا يزالان حادين كما كانا دائماً في الدوري الإيطالي.