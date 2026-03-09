تقرير الحكم يقول القول الفصل .. هل يعاقب إيفان توني بعد احتفاله المثير للجدل بديربي الأهلي والاتحاد؟

يوم الجمعة الماضي، حقق الأهلي الفوز أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ثلاثية الراقي سجلها إيفان توني، الجزائري رياض محرز، والنجم السعودي فراس البريكان في الدقائق 23 و59 و84، فيما جاء هدف العميد الوحيد عن طريق لاعب الوسط البرازيلي فابينيو في الدقيقة 51 من عمر الديربي.

وبعيدًا عن أهمية الديربي، خطف إيفان توني الأنظار باحتفاليته بهدفه الأول في اللقاء، إذ اعتبره البعض أنه احتفال "لا أخلاقي" ولا يليق بعادات وتقاليد المجتمع السعودي، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بمعاقبته.