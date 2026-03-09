انقسمت الآراء على مدار اليومين الماضيين بشأن مدى إمكانية معاقبة المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ محترف الأهلي، بعد احتفاله المثير للجدل خلال ديربي جدة الأخير أمام الاتحاد، لكن أتى القول الفصل من قِبل تقرير حكم المباراة.
تقرير الحكم يقول القول الفصل .. هل يعاقب إيفان توني بعد احتفاله المثير للجدل بديربي الأهلي والاتحاد؟
ما القصة؟
يوم الجمعة الماضي، حقق الأهلي الفوز أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ثلاثية الراقي سجلها إيفان توني، الجزائري رياض محرز، والنجم السعودي فراس البريكان في الدقائق 23 و59 و84، فيما جاء هدف العميد الوحيد عن طريق لاعب الوسط البرازيلي فابينيو في الدقيقة 51 من عمر الديربي.
وبعيدًا عن أهمية الديربي، خطف إيفان توني الأنظار باحتفاليته بهدفه الأول في اللقاء، إذ اعتبره البعض أنه احتفال "لا أخلاقي" ولا يليق بعادات وتقاليد المجتمع السعودي، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بمعاقبته.
ماذا جاء في تقرير حكم المباراة؟
بحسب صحيفة "الرياضية" فإن الحكم المونتينيجري نيكولا دابانوفيتش لم يدون أي شيء بشأن احتفالية إيفان توني المثيرة للجدل أمام مدرجات جمهور الاتحاد، في تقريره الخاص بالديربي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصرف الحكم قد أسدل الستار على هذا الجدل، بعدم تدوين أي ملاحظة تستوجب معاقبته انضباطيًا أو أي إشارة تدينه.
تفسير إيفان توني لاحتفاليته
رغم أن الغالبية ذهبت لتفسيرات "لا أخلاقية" لاحتفالية إيفان توني بهدفه في ديربي الاتحاد إلا أن القصة التي تقف خلفه مصدرها "طفل"..
أوضح إيفان توني في تصريحاته لقناة "ثمانية" عقب الديربي، أن نجله من اختار طريقة الاحتفال هذه، وأنه كان "يرقص بطريقة مضحكة"، مضيفًا: "هذا أمر بيني وبين ابني".
وماذا بعد؟
بعد الفوز أمام الاتحاد، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026 برصيد 62 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن النصر؛ صاحب الصدارة.
أما العميد فيحل بالمركز السادس برصيد 42 نقطة فقط، وقد خسر بنسبة كبيرة فرصه على المنافسة على اللقب.
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 25 لقاءً، ليحل الآن في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر الأول.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".
مسيرة الاتحاد في موسم 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 25 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و7 هزائم.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.