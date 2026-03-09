المدرب الكرواتي، الذي تعرض لثلاث هزائم في أول ثلاث مباريات له منذ توليه المسؤولية بينما كان يعاني من قائمة إصابات متزايدة، كان صريحًا بشأن المأزق الحالي للنادي الذي يوازن بين الصراع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز والسعي وراء المجد الأوروبي.

وقال المدرب المؤقت: "هدفنا الأول هو الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجب أن نعلن ذلك علناً. هذا لا يعني أننا لا نريد الوصول إلى الدور التالي. كل مباراة مهمة. علينا أن نتطور حتى نتمكن من اغتنام هذه الفرصة. إنها منافسة مختلفة تماماً ضد فريق له تاريخ في دوري أبطال أوروبا وخبرة وجودة".