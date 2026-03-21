إيغور تودور يشيد بلاعبي توتنهام المتعثرين لـ«تقليلهم من النوم على أرض الملعب» في معركتهم ضد الهبوط

لقد منحت النتائج الإيجابية المتتالية أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد تودور مادة يمكنه البناء عليها، حتى وإن كان خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، الذي تزامن مع فوزه يوم الأربعاء على الفريق الإسباني، قد خفف من الحماس إلى حد ما. لم يتردد المدرب السابق ليوفنتوس أبدًا في التعبير بصراحة عن الوضع الحالي لتوتنهام، لكنه لاحظ تغيرًا ما في الطريقة التي يتعامل بها لاعبوه مع المباريات.

قال تودور للصحفيين: "الحدة الذهنية. كان هذا هو المفتاح. نحن ننام أقل على أرض الملعب. بالنسبة لي، هذا أمر حاسم. الآن، نستجيب مبكراً لما يحدث على أرض الملعب. لا نتساءل دائماً عما حدث ثم نستجيب. نحن نستجيب قبل أن تحدث الأمور. ليس بالطريقة التي أرغب فيها، لكن بشكل أفضل بكثير. هذه الحدة الذهنية، والوعي بالمواقف الخطرة، هذا ما يحدث، ولهذا السبب نحن أفضل".

إنه تقييم صادق كالمعتاد لموقف توتنهام عندما تولى المسؤولية خلفًا لتوماس فرانك في منتصف فبراير. كان اللاعبون غير منتبهين، وبطيئين في الاستجابة، ويُفاجئون في مواقف كان ينبغي عليهم توقعها مبكرًا. لم يجمّل تودور الأمر، بل غالبًا ما انتقد لاعبيه علنًا. لكن الأسبوع الماضي قدم له تشجيعًا كافيًا ليقوم أخيرًا بإشادة بفريقه توتنهام.