إيغور تودور يدافع بشكل محير عن اختيار أنتونين كينسكي بعد 15 دقيقة مروعة في هزيمة توتنهام أمام أتلتيكو مدريد
ليلة مرعبة لـ كينسكي
قرار إجراء تغييرات في تشكيلة الفريق في الوقت الذي يتقدم فيه توتنهام بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز قد أذهل المشجعين والمحللين. كان كينسكي يخوض مباراته الثانية فقط هذا الموسم بدلاً من غولييلمو فيكاريو. انزلق ليتسبب في تسجيل الهدف الأول، ثم تعرض لحادث آخر عندما ركل الكرة بساقه ليمنح جوليان ألفاريز فرصة سهلة لتسجيل الهدف الثالث. هذه الأخطاء تركت توتنهام متأخراً 3-0 في غضون 15 دقيقة. غادر كينسكي الملعب في حالة من الذهول، تبعه زملاؤه كونور غالاغر ودومينيك سولانكي، اللذان حاولا تقديم الدعم له.
الدفاع عن الاختيار الذي لا يمكن الدفاع عنه
على الرغم من الإذلال، تمسك تودور بشكل لافت للنظر بترتيباته التكتيكية قبل المباراة، وأصر على أن استبعاد فيكاريو الذي كان تحت الضغط في مثل هذه المباراة الأوروبية المهمة كان القرار الصحيح في ذلك الوقت. "ما حدث أمر نادر جدًا. أنا أدرب منذ 15 عامًا، ولم أفعل هذا من قبل. كان من الضروري الحفاظ على اللاعب والحفاظ على الفريق. موقف لا يصدق، لا يوجد ما يمكن تعليقه عليه"، صرح تودور. "كان هذا، قبل المباراة، الخيار الصحيح في مثل هذه اللحظة، مع الضغط على فيكاريو، ومنافسة أخرى. توني حارس مرمى جيد جدًا. كان هذا القرار الصحيح بالنسبة لي. بعد ذلك، بالطبع، من السهل القول إن هذا لم يكن القرار الصحيح. لذا أوضحت لتوني أيضًا، بعد المباراة: إنه الرجل المناسب وحارس مرمى جيد. لسوء الحظ، حدثت هذه الأخطاء في هذه المباراة الكبيرة. كان آسفًا. الفريق معه، وأنا أيضًا. تحدثت معه. إنه يتفهم الموقف، ويتفهم سبب خروجه. كما قلت، إنه حارس مرمى جيد جدًا. نحن معه، نحن جميعًا معًا. الأمر لا يتعلق أبدًا بلاعب واحد. لقد حدث ما حدث. إنها دوري أبطال أوروبا مرة أخرى. لقد دفعنا ثمن بداية المباراة هذه".
ضغط اللحظة
جاء قرار تودور بإشراك كينسكي في وقت مبكر بعد الإحباط الواضح من اللاعبين الكبار، حيث ورد أن كريستيان روميرو أشار إلى مقاعد البدلاء بضرورة إجراء تغيير فوري بعد الهدف الثالث. ومع ذلك، أكد المدرب أن القرار كان قراره: "كان الأمر صعبًا للغاية علينا في هذه اللحظة التي نمر فيها بمرحلة هشة، ونحن في حالة ضعف. أنا أدرك حالتنا والمشاكل التي نواجهها. أدرك أن كل مباراة تحدث فيها أشياء. أحيانًا يكون من الصعب جدًا تفسيرها. عندما تحدث هذه الأشياء، في الوضع الذي نحن فيه الآن، للأسف، يكون الأمر كذلك. حتى هذه الأشياء الزلقة تحدث، وهذا يفسر الوضع [الذي نحن فيه]".
مخاوف من الإصابات قبل مباراة ليفربول
ومما زاد الطين بلة بالنسبة لتوتنهام، اصطدام جواو بالينها وروميرو في اللحظات الأخيرة من المباراة، مما جعل مشاركة كلا اللاعبين في المباراة الحاسمة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول غير مؤكدة. وعندما سُئل عن مدى جاهزيتهما للمشاركة في مباراة الأحد، ظل تودور غامضًا، مشيرًا إلى أن سوء الحظ الذي يلاحق النادي حاليًا يكاد يتجاوز فهم الجهاز الفني.
"لا أعرف، سنرى. هذا أيضًا مثال على اللحظة الحالية. إنه أمر لا يصدق"، ختم تيودور.
