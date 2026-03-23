إيغور تودور في حالة حداد بعد أن كُشف بشكل مأساوي أن مدرب توتنهام علم بوفاة والده بعد لحظات من خسارة فريقه أمام نوتنغهام فورست
وفاة والد تيودور في حادث مأساوي
أثارت خسارة توتنهام الأخيرة، التي جاءت بنتيجة 3-0 أمام نوتنغهام فورست، غضب الجماهير، حيث تضع بقاء النادي في دوري الدرجة الأولى في خطر شديد. وقد زادت هذه النتيجة بشكل كبير من مخاوف هبوط «السبيرز»، حيث يمر فريق شمال لندن حالياً بأسوأ فترة أداء له منذ 91 عاماً، بعد أن مر 13 مباراة دون تحقيق أي فوز في الدوري. بينما بقي تودور على خط التماس طوال المباراة، أفادت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" في كرواتيا، موطنه الأصلي، أنه تلقى نبأ وفاة والده ماريو فور انتهاء المباراة. وأكد النادي لاحقاً أن المدرب لن يفي بالتزاماته الإعلامية بعد المباراة بسبب وفاة أحد أفراد أسرته المقربين.
يتدخل المساعد
وتحدث سالتور، الذي حل محل المدرب الرئيسي، بانفعال شديد عن الأثر الشخصي الذي تركه هذا الأمر على تودور. وقال للصحفيين: "إنها مسألة عائلية شخصية، ومن الواضح أنها لحظة صعبة بالنسبة له". وعلى الرغم من النتيجة السيئة للمباراة، حاول سالتور الحفاظ على روح الوحدة داخل الفريق. وأضاف: "نشعر بدعم الجميع في النادي، ونحن نركز فقط على كيفية مساعدة اللاعبين. ما الذي يمنحني الثقة؟ آخر مباراتين، ضد ليفربول وأتلتيكو مدريد، والشوط الأول اليوم. كان يجب أن نكون متقدمين بنتيجة 1-0 على الأقل. في الوقت الحالي، كل التفاصيل الصغيرة تعمل ضدنا؛ الأمر يتعلق بقلب الوضع وهذا ما يمنحنا الثقة".
تراجع سريع لفريق توتنهام
منذ أن حل تودور محل توماس فرانك في فبراير، لم يتحقق «الانتعاش المتوقع مع المدرب الجديد»، حيث لم يحصد الكرواتي سوى نقطة واحدة من مبارياته الخمس في الدوري. أدى هذا الأداء الكارثي إلى تراجع توتنهام إلى المركز 17 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتركهم بفارق نقطة واحدة فقط فوق منطقة الهبوط. تمثل هذه النظرة القاتمة أقل رصيد نقاط للنادي في هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 1914-15، مما يسلط الضوء على حجم الأزمة التي تعاني منها شمال لندن حالياً.
نقطة تحول حاسمة
يدخل توتنهام الآن فترة توقف حاسمة مدتها ثلاثة أسابيع بسبب فترة التوقف الدولية وخروجه السابق من كأس الاتحاد الإنجليزي، مما يتيح لتودور فرصة للتعافي من خيبة الأمل بينما تدرس إدارة النادي مستقبله. وعند عودته، سيواجه الفريق سباقاً مرهقاً من سبع مباريات لتجنب الهبوط، يبدأ برحلة إلى سندرلاند ومواجهة على أرضه ضد برايتون. ومع وجود مباريات خارجية حاسمة أمام تشيلسي وأستون فيلا لا تزال قادمة، يجب على توتنهام إيجاد طريقة لإنهاء سلسلة عدم الفوز في عام 2026 أو مواجهة احتمال حقيقي للعب في دوري الدرجة الثانية.