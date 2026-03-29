إيغور بروتي: "أنا أتعلم المشي من جديد. قال ساكي إن أقصى ما يمكنني هو اللعب في دوري الدرجة الثالثة"

يقدم إيغور بروتي فيلم «إيغور: بطل كرة القدم الرومانسي»، الذي يُعرض في دور السينما ابتداءً من يوم الاثنين، ويحكي عن معركته ضد سرطان القولون الذي تم تشخيصه قبل 10 أشهر. «أنا أتعلم المشي من جديد، كما لو كنت طفلاً صغيراً»، يقول المهاجم السابق في مقابلة مع قناة «سكاي».





"منذ عشرة أشهر وأنا أقاتل خصمًا ماكرًا، وللأسف تسبب لي هذا المسار بالفعل في العديد من المضاعفات التي تجعلني أتراجع قليلاً إلى الوراء"، يقول بروتي، المولود عام 1967، والذي خاض 669 مباراة وسجل 257 هدفًا خلال مسيرته، وكان هداف الدوري الإيطالي في موسم 1995-1996. "خضعت لعملية جراحية مرة أخرى منذ فترة قصيرة، وبعد 20 يوماً في الفراش، بدأت أتمشى من جديد، وأحاول التعافي".





ويواصل بروتي قائلاً: "أرسل لي العديد من المشجعين رسائل تعاطف وتضامن، يطلبون مني أن أقاتل وألا أستسلم. وهذا يثبت أن كرة القدم هي مجتمع كبير يبدو أحياناً أنه يفرقنا، لكنه في الواقع يوحدنا جميعاً تحت راية فريق واحد".



