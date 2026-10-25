إيجلي تاري "المرشح لمنصب المدير الرياضي في الأهلي" .. نجاحاته في لاتسيو تحولت إلى تهديدات بالقتل واتهامات بتلاعب في الصفقات وفساد مالي!

وكأن المعاناة كُتبت على الأهلي في هذا الملف منذ موسم 2023-24 .. الراقي في الأساس يعاني مع مسؤوليه الذي تعاقبوا عليه وحتى مع رموز النادي بشكل عام من أعضاء شرف وغيرهم، لكن في ملف "المدير الرياضي" تحديدًا الجدل سيد الموقف طوال الوقت دون أي استثناءات!

منذ بداية ثورة الانتقالات السعودية في موسم 2023-24، وبدء الاعتماد على مدراء رياضيين أجانب في الأندية، تعاقب على الأهلي الثنائي البريطاني لي كونجرتون والبرتغالي روي بيدرو، بجانب السعودي أسامة هوساوي.

البريطاني والبرتغالي رحلا بعد حشد جماهيري كبير ضدهما، وإن كان لي كونجرتون غادر بعد نهاية عقده، أما روي بيدرو فكانت الاتهامات له بالسمسرة وإبرام تعاقدات مشبوهة من ناحية الجودة لتحقيق مصالح شخصية وراء إقالة شركة النادي له.

وأخيرًا تم التعاقد مع أسامة هوساوي؛ ابن قلعة الكؤوس، في أوائل سبتمبر الماضي، لكنه لم يتحمل سوى 24 يومًا فقط، وقرر الاستقالة، بداعي تباين وجهات النظر بين مسؤولي النادي، ما يعيق عمله!

أما الجديد في هذا ملف البحث عن خليفة أسامة هوساوي في منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي، فلا يقل إثارة عما مضى..

بحسب الصحفي الرياضي سامي القاضي يبرز حاليًا اسم الألباني إيجلي تاري؛ المدير الرياضي السابق لناديي لاتسيو وميلان، ضمن المرشحين لتولي المنصب ذاته في الأهلي، ضمن عدة خيارات أخرى.









لكن ما إن تردد هذا الاسم في الوسط الأهلاوي إلا وبدأ الجدل فورًا، فمن هو إيجلي تاري؟



