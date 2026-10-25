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زهيرة عادل

إيجلي تاري "المرشح لمنصب المدير الرياضي في الأهلي" .. نجاحاته في لاتسيو تحولت إلى تهديدات بالقتل واتهامات بتلاعب في الصفقات وفساد مالي!

فقرات ومقالات
الأهلي
دوري روشن السعودي
لاتسيو
ميلان
الدوري الإيطالي

من هو الألباني إيجلي تاري؟

وكأن المعاناة كُتبت على الأهلي في هذا الملف منذ موسم 2023-24 .. الراقي في الأساس يعاني مع مسؤوليه الذي تعاقبوا عليه وحتى مع رموز النادي بشكل عام من أعضاء شرف وغيرهم، لكن في ملف "المدير الرياضي" تحديدًا الجدل سيد الموقف طوال الوقت دون أي استثناءات!

منذ بداية ثورة الانتقالات السعودية في موسم 2023-24، وبدء الاعتماد على مدراء رياضيين أجانب في الأندية، تعاقب على الأهلي الثنائي البريطاني لي كونجرتون والبرتغالي روي بيدرو، بجانب السعودي أسامة هوساوي.

البريطاني والبرتغالي رحلا بعد حشد جماهيري كبير ضدهما، وإن كان لي كونجرتون غادر بعد نهاية عقده، أما روي بيدرو فكانت الاتهامات له بالسمسرة وإبرام تعاقدات مشبوهة من ناحية الجودة لتحقيق مصالح شخصية وراء إقالة شركة النادي له.

وأخيرًا تم التعاقد مع أسامة هوساوي؛ ابن قلعة الكؤوس، في أوائل سبتمبر الماضي، لكنه لم يتحمل سوى 24 يومًا فقط، وقرر الاستقالة، بداعي تباين وجهات النظر بين مسؤولي النادي، ما يعيق عمله!

أما الجديد في هذا ملف البحث عن خليفة أسامة هوساوي في منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي، فلا يقل إثارة عما مضى..

بحسب الصحفي الرياضي سامي القاضي يبرز حاليًا اسم الألباني إيجلي تاري؛ المدير الرياضي السابق لناديي لاتسيو وميلان، ضمن المرشحين لتولي المنصب ذاته في الأهلي، ضمن عدة خيارات أخرى.



لكن ما إن تردد هذا الاسم في الوسط الأهلاوي إلا وبدأ الجدل فورًا، فمن هو إيجلي تاري؟


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    لاتسيو .. البداية بصفقات قوية و6 تتويجات

    إيجلي تاري لاعب كرة قدم سابق، لكن دعنا نبدأ من فترة عمله بعد الاعتزال..

    بداية العمل الإداري للألباني كان من بوابة نادي لاتسيو الإيطالي، حيث اعتزل كلاعب بقميصه في عام 2008، وبعدها مباشرةً، عُيّن مديرًا رياضيًا لمدة 15 عامًا قبل الرحيل في يونيو 2023.

    خلال تلك الفترة، حقق لاتسيو ست بطولات؛ بواقع ثلاثة ألقاب كأس إيطاليا بين عامي (2009، 2013، 2019)، ومثلها من كأس السوبر الإيطالي (2010، 2018، 2020).

    وخلال تلك السنوات كذلك، تمكن لاتسيو من التأهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2020-21، بفضل احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد غياب 13 عامًا عن البطولة الأكبر في القارة العجوز.

    الجمهور السعودي ربما على دراية بأن جزء من تلك النجاحات تحققت في عهد المدرب سيموني إنزاجي؛ المدير الفني الحالي للهلال، لكن ما قد يجهله أن إيجلي تاري يعد "مكتشف" إنزاجي كمدرب، حيث تعاقد معه في لاتسيو لقيادة فرق الشباب عام 2010، وبعد التدرج في صفوفها، تم تصعيده لقيادة الفريق الأول عام 2016.

    أما عن ملف الصفقات، فقد أداره تاري ببراعة مبرمًا عدة صفقات قوية وبأسعار لا تضاهي قيمتها بل تناسب ميزانية النادي كلويس ألبيرتو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، تشيرو إيموبيلي، كيتا بالدي، لويس فيليبي، ستيفان دي فري وغيرهم.

    وتشيد الصحافة الإيطالي بشكل عام بإيجلي تاري في ملف الصفقات، حيث تصفه بصاحب العين الثاقبة في المواهب تحديدًا.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    انقلاب الحال في لاتسيو .. تهديدات الجماهير له بالقتل

    رغم الصفقات القوية التي أبرمها تاري خلال فترة عمله في لاتسيو إلى أن الجماهير لاحقته باتهامات التقصير، بل ووصل الأمر في بعض الاحيان لتهديده هو وأفراد عائلته بالقتل!

    ربما أول صدام بين المدير الرياضي الألباني وجماهير لاتسيو بينما كان ابن الـ41 عامًا من عمره، تحديدًا في عام 2014، بعد فشل صفقة المدافع دافيدي أستوري، الذي خطفه روما منه..

    حينها لم يتردد جمهور لاتسيو في إرسال رسائل تهديد إلى تاري عبر هاتفه، ومع تطور الأحداث، أكد أنه اضطر لتغيير رقمه وفكر في الاستقالة من منصبه.

    لكن لحسن حظه أن نجح بعدها في التعاقد مع المدافع الهولندي ستيفان دي فري، لتهدئة ثورة الجماهير ضده.

    وصول العلاقة بين تاري وجماهير لاتسيو لدرجة التهديد بالقتل تكرر مرة ثانية في عام 2021، وهذه المرة بسبب الفشل في التعاقد مع الظهير الصربي فيلسي كوستيتش..

    من كشف عن التهديدات آنذاك هو إتيان تاري؛ نجم إيجلي، حيث نشر لقطات من الرسائل المسيئة التي تلقاها هو ووالده، عبر منصة "إنستجرام"، معلقًا: "أحترم كل أنواع الانتقادات، لأن حرية الرأي والتعبير هما أجمل شيئين موجودين، لكني أعتقد أننا هذه المرة تجاوزنا الحد. يؤسفني قراءة مثل هذه الكلمات، يمكن للبعض ألا يتفق مع بعض الخيارات، ويمكنهم الانتقال، لكن يجب ألا ينعدم الاحترام أبدًا، أبدًا! سواء تجاهي أو تجاه والدي أو عائلتي. أنا أشجع لاتسيو منذ أن كنت طفلًا، أفرح مع كل فوز له وأحزن عندما نخسر. يحيا لاتسيو دائمًا!".


  • اتهامه بالتلاعب في الصفقات

    وضع إيجلي تاري في ملف صفقات لاتسيو لم يتوقف عند حد الغضب الجماهيري والتهديدات، بل تطور لبعد رسمي في أبريل 2023..

    في ذاك التاريخ، أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية أن اسم تاري مُدرج ضمن قائمة متهمين محولين للتحقيق في قضية تلاعب في عمليات بيع وشراء الصفقات بين ناديي لاتسيو وساليرنيتانا بين عامي 2017 و2021.

    الاتهامات تركزت على شبهات في إصدار واستخدام فواتير لعمليات وهمية، إقرارات ضريبية احتيالية عبر تضخيم التكاليف، واتهامات بالتواصل الاجتماعي والمالي الكاذي من خلال تضيخم لقيم اللاعبين في الميزانيات المالية.

    آخر تحديث في هذه القضية صدر في يونيو 2024، حيث نُقل ملف التحقيق من نيابة تيفولي إلى نيابة أريتسو، لكن لم يصدر حكم نهائي بها بعد، سواء بإدانة تاري أو تبرئته.


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  • imago-sport-1078195780.jpgLight Studio Agency

    تبرئة نفسه من اتهامات بالمراهنات

    استمرارًا مع الجانب السلبي في مسيرة إيجلي تاري، فقد زعمت قناة "راي 3" الإيطالية في عام 2021 بوجود علاقة بين إيجلي تاري وإحدى شركات المراهنات الألباني.

    القناة ادعت أن تاري هو صاحب شركة المراهنات، ويديرها عبر شخص مستعار، لإبعاد الشبهة عنه، وهو ما دفع المدعي العام لإخطار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالأمر، للتحقيق مع الألباني.

    إلا أن إيجلي تاري بادر بنفي الاتهامات عنه، قائلًا في بيان رسمي حينها: "أنا بريء تمامًا من هذه الاتهامات ولا علاقة لي بشركة المراهنات الألبانية (Top Bast). إن ادعاء الصحفي بأن الشركة تخصني أنا وشقيقي جينتي عار تمامًا من الصحة".


  • تجربة قصيرة مع ميلان

    آخر عهد إيجلي تاري بمنصب المدير الرياضي انتهى قبل أشهر قليلة، تحديدًا في مايو 2026..

    نادي ميلان كان قد تعاقد مع الألباني في مايو 2025، ومع ختام الروسونيري للموسم محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة، تمت إقالته وسط عدة قرارات أخرى بالإقالة على رأسها المدرب ماسيميليانو أليجري.


  • imago-sport-1078195775.jpgLight Studio Agency

    اتهامه في قضية غسيل أموال

    ختام هذه السطور مع تهمة حديثة، وجهت لتاري في يونيو 2026، لكن لا علاقة لها بكرة القدم..

    بحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن السلطات الألبانية حوّلت إيجلي تاري للتحقيق، في قضية تتعلق بنائبة رئيس الوزراء السابقة في البلاد بيليندا بالوكو.

    الاتهامات تتعلق بشبهات حول فيلا على الساحل الأيوني، استخدمت لتقديم منفعة غير مشروعة مرتبطة بعقد إنشاءات، مع تسجيل العقار باسم تاري، بخلاف اتهامات غشيل أموال وفساد.

    وحتى الآن الاتهامات قيد التحقيق!


  • هل يناسب إيجلي تاري الأهلي؟

    هذا السؤال متروك لمسؤولي النادي بعد استعراض سيرته الذاتية، لكن الأكيد أن الراقي يحتاج للاستقرار أكثر من أي وقتٍ مضى، ولن يتحمل تبعات التعاقد مع مدير رياضي يدور حوله الجدل في مختلف القضايا سواء الرياضية منها أو حتى المالية والمجتمعية!