إيطاليا وأيرلندا الشمالية وهزيمة بلفاست: أول خروج تاريخي للمنتخب الوطني من تصفيات كأس العالم

لكن المباراة الحاسمة في بلفاست، التي كان من المقرر إجراؤها في 4 ديسمبر في وندسور بارك، شهدت تطوراً غير متوقع: فقد علق الحكم المعين، المجري إستفان زولت، في لندن بسبب الضباب ولم يتمكن من الوصول إلى الملعب. ولتجنب تأجيل المباراة، نزلت الفرق إلى الملعب مع حكم محلي. وهكذا تحولت المباراة رسمياً إلى مباراة ودية. في الواقع، لم يكن لتلك المباراة الودية الكثير من الطابع الودي، وستدخل التاريخ باسم "معركة بلفاست" بسبب قسوة الصدامات وعدائية جزء من الجماهير الأيرلندية الشمالية.
هذه المرة، أصاب فوني في تشكيلته الأساسية، حيث عزز الدفاع بكورادي، وبشكل خاص برينو فيراريو، مدافع يوفنتوس الملقب بـ"موبيليا" والذي دخل التاريخ باسم "أسد بلفاست" بسبب المقاومة البدنية التي أظهرها في تلك المباراة ولأنه واجه حتى اقتحاماً للملعب.
تقدمت إيطاليا بهدف سجله غيغيا، لكن كوش أدرك التعادل على الفور. في الشوط الثاني، سجل مونتوري الهدف الثاني لإيطاليا من تمريرة شافينو، ثم عاد كوش مرة أخرى ليحسم النتيجة عند 2-2. كاد الأزوري يحققون الفوز في الدقائق الأخيرة بضربة قوية من بين ارتطمتبالقائم، بينما نقل التعليق الإذاعي لنيكولو كاروسيو صورة لمباراة شديدة القسوة، وكادت تخرج عن السيطرة.
"إنهم يضربون لاعبينا"، قال المعلق الشهير لكرة القدم الإيطالية على الهواء مباشرة.
فقط فيراريو وتشابيلا ردوا بالمثل على خصومهم من أيرلندا الشمالية.
"كانت الأجواء متوترة للغاية"، يتذكر تشيابيلا. "أنا نفسي طردت من الملعب بينما كان الأيرلنديون يستهدفون الحارس بوغاتي. سدد بين كرة ارتطمت بالقائم، كان بإمكاننا الفوز. لكن المباراة لم تكن مؤهلة للتصفيات وكانت تعادلاً عديم الفائدة".
النتيجة النهائية 2-2، رغم عدم وجود قيمة رسمية لها، تظهر مع ذلك منتخبًا حيويًا وتنافسيًا. لو كانت المباراة رسمية، لكان التعادل قد تأهّل إيطاليا، نظرًا لأن الأزوري فازوا بعد أيام قليلة بفارق كبير على البرتغال في سان سيرو (3-0 في ظل الضباب بهدفين من جراتون وهدف من بيفاتيلي).
أصبح ترتيب المجموعة 8 الآن كما يلي: إيطاليا في الصدارة برصيد 4 نقاط، تليها أيرلندا الشمالية والبرتغال (التي خرجت بالفعل) برصيد 3 نقاط. على الرغم من ميزة امتلاك فوني لنتائجاثنين من أصل ثلاثة متاحة، إلا أنه كان عليه أن يتعامل مع غيابات كبيرة للغاية - جراتون وسيرفاتو وتشابيلا - ومع أجواء معادية بشكل صريح. بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر المشاجرات والأجواء المعادية التي سادت في المباراة الأولى في بلفاست بشكل كبير على المباراة الحاسمة في 15 يناير 1958.
بعد اتهامه بالدفاعية، اختار المدرب خيارات جريئة ومحفوفة بالمخاطر: أشرك لاعبين من إنتر ميلان مثل فينسينزي والوافد الجديد إنفيرنيزي، وبغض النظر عن الطقس الشتوي القاسي في أيرلندا الشمالية، أشرك الإيطالي البرازيلي دينو دا كوستا منذ البداية. بدا هجوم الأزوري غنيًا بالمواهب ولكنه غير مناسب لظروف جسدية ومناخية قاسية. البرد، والمطر، وملعب تحول إلى مستنقع، وتحكيم زولت الذي كان منحازاً للفريق المضيف بشكل واضح، كل ذلك أكمل الصورة المعاكسة تماماً للمنتخب الإيطالي.
بدأ الأزوري المباراة بشكل سيئ وتلقوا هدفين في النصف ساعة الأولى، سجلهما ماكيلروي وكوش. في الشوط الثاني، أعاد دا كوستا المباراة إلى نقطة البداية مستغلاً خطأً من حارس المرمى المنافس، لكن طرد غيغيا، بطل "ماراكانازو" عام 1950، الذي استهدفه الخصوم بشكل خاص، بسبب مخالفة رد فعل، عرقل بشكل نهائي محاولة التعويض. وبسبب النقص العددي، لم يتمكن الأزوري من تحقيق التعادل واستسلموا بنتيجة 2-1.
"كان ذلك قدرًا محتومًا"، كما قال تشيابيلا، "لقد تعرضنا أنا وسيرفاتو لإصابات، واضطررت للبقاء في أبانو لتلقي العلاج. اضطر المدرب إلى التخلي عن تشكيلة فيورنتينا واستدعى لاعبين من إنتر ميلان لمواجهة أيرلندا الشمالية من الناحية البدنية. وفي الوقت نفسه، أشرك ثلاثة مهاجمين، غيغيا وبيفاتيلي ودا كوستا، واثنين من لاعبي الوسط المهاجمين: مونتوري وشيافينو. لاعبون جيدون، لكنهم غير مناسبين وهشون للغاية لتلك الأجواء".
وهكذا وقعت "هزيمة بلفاست": إيطاليا، بطلة العالم مرتين، تُقصى للمرة الأولى من الدور النهائي لكأس العالم، وستشاهد على التلفاز البرازيل بقيادة النجم الصاعد بيليه وهي تفوز بأول لقب لها في كأس العالم، وستعيش واحدة من أكثر الصفحات مرارة في تاريخها الكروي. أما من احتفل فكان منتخب أيرلندا الشمالية، الذي تأهل إلى السويد بشكل استثنائي مع جميع المنتخبات البريطانية الأخرى.
نتيجة المباراة
بلفاست (ويندسور بارك)، 15 يناير 1958، الساعة 14:15
أيرلندا الشمالية - إيطاليا 2-1
الهدافون: 13’ ماكيلروي (أيرلندا الشمالية)، 28’ كوش (أيرلندا الشمالية)، 56’ دا كوستا (إيطاليا).
أيرلندا الشمالية: أوبريتشارد، كننغهام، ماكميكل، داني بانشفلاور، جاكي بلانشفلاور، بيكوك، بينغهام، ماكيلروي، سيمبسون، كوش، ماكبارلاند. المدرب: ب. د. دوهرتي.
إيطاليا: بوغاتي (نابولي)، فينسينزي (إنتر)، كورادي (يوفنتوس)، إنفيرنيزي (إنتر)، فيراريو (يوفنتوس)، سيغاتو (فيورنتينا)، غيغيا (روما)، سكيافينو (ميلان)، بيفاتيلي (بولونيا)، مونتوري (فيورنتينا)، دا كوستا (روما). اللجنة الفنية للاتحاد، المدرب: أ. فوني.
الحكم: زولت (المجر).
الحضور: حوالي 43 ألف متفرج
ملاحظات: طرد غيغيا في الدقيقة 68