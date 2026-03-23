1958 Irlanda del Nord Getty Images
إيطاليا وأيرلندا الشمالية وهزيمة بلفاست: أول خروج تاريخي للمنتخب الوطني من تصفيات كأس العالم

تستعد إيطاليا لمباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم ضد أيرلندا الشمالية، وهي منافس يثير ذكريات مريرة للغاية

"أيرلندا الشمالية فريق قوي بدنيًا ولا يستسلم أبدًا. إنها في متناول أيدينا، وعلينا أن نخوض المباراة. الآن نركز على نصف النهائي، ثم نأمل أن نتمكن من الحديث عن البوسنة وويلز. كنا نعلم أننا سنضطر للعب في التصفيات، وننظر إلى المستقبل بثقة" – جينارو غاتو، مدرب إيطاليا، بعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026


من أيرلندا الشمالية - إيطاليا إلى إيطاليا - أيرلندا الشمالية. بعد ثمانية وستين عامًا، ستقف "الجيش الأخضر والأبيض"، كما يُطلق على المنتخب البريطاني منذ الأزل، حاجزًا بين الأزوري والمرحلة النهائية من كأس العالم. فإذا كان صحيحاً، في الواقع، أن الوصول إلى البطولة سيتطلب التغلب أيضاً على الفائز في نصف النهائي الآخر من المسار "أ" بين البوسنة والهرسك وويلز، فإن إيطاليا ستكون مطالبة أولاً بالتغلب على "الجيش الأخضر والأبيض". 

اليوم، كما في ذلك الوقت، إيطاليا هي المرشحة للفوز وستسعى لتحقيق ذلك، مع اختلافين جوهريين مقارنة بالمباراة السابقة. في عام 1958، أقيمت المباراة في بلفاست، أما هذه المرة فستقام في ملعب نيو بالانس أرينا في بيرغامو، على أرضها، وفي أجواء مواتية، وهو ميزة لا يستهان بها لفريق المدرب غاتوزو.

علاوة على ذلك، فإن المباراة التي دخلت التاريخ باسم "هزيمة بلفاست" جاءت في نهاية مرحلة التصفيات، بينما ستكون المباراة التي ستخوضها إيطاليا في 26 مارس المقبل مباراة فاصلة، أي مباراة واحدة حاسمة بنظام خروج المغلوب. 

من المؤكد أن إيطاليا ستواجه في الربيع منافساً لم يكن أبداً سهلاً في تاريخها، وهو المنافس الذي واجهته أيضاً خلال مسيرتها السيئة في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر. والهزيمة الموجعة التي وقعت قبل 68 عامًا، والتي أدت إلى خروج الأزوري، الذين كانوا آنذاك أبطال العالم مرتين، للمرة الأولى من مرحلة نهائية في كأس العالم (في عام 1930 في أوروغواي، كانوا قد انسحبوا بسبب الصعوبات والمخاطر التي تنطوي عليها الرحلة الطويلة إلى أمريكا الجنوبية)، على الرغم من أنها حدثت في ظروف بيئية غير مواتية على الإطلاق، إلا أنها لا تزال حتى اليوم بمثابة تحذير بعدم الاستخفاف بهذه المهمة المهمة.


  • عصر فوني والاستعانة الواسعة باللاعبين المحليين

    بعد كأس العالمالمخيب للآمال عام 1954، الذي انتهى بالخروج من دور المجموعات عقب خسارة مباراة فاصلة أمام سويسرا، عهد الاتحاد الإيطالي بالمنتخب الوطني إلى لجنة فنية بقيادة ألفريدو فوني، بهدف إعادة إحياء المنتخب الإيطالي على الصعيدين الفني والنتائج. فوني، الذي كان قد فاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع إنتر ميلان في موسمي 1952/53 و1953/54 بفضل ما يُعرف بـ"كاتيناتشيو"، أي نظام تكتيكي يعتمد على استخدام لاعب حر خلف ثلاثة مدافعين مركزيين ولاعب جناح، يُسمى "الجناح التكتيكي"، على الجانب الأيمن، سعى في المنتخب الأزرق إلى تحقيق توازن بين الصلابة الدفاعية التقليدية - التي عُهد بها إلى أفضل المدافعين في إنتر ويوفنتوس وفيورنتينا، أقوى الفرق في تلك الفترة - وهجوم أكثر إبداعًا.

    دفع النقص في المهاجمين من المستوى الرفيع في كرة القدم الإيطالية في النصف الثاني من الخمسينيات المدرب إلى التركيز على اللاعبين ذويالأصول الأجنبية، الذين كانوا منتشرين في ذلك الوقت في الدوري الإيطالي. كان هذا اختيارًا تمليه الضرورة، لكنه لم يكن خاليًا من المخاطر: فالعديد من هؤلاء اللاعبين كانوا في الواقع جيدين من الناحية الفنية لكنهم كانوا قد تقدموا في السن، وبالتالي كانوا أقل موثوقية بدنيًا مقارنة باللاعبين ذوي الأصول الأجنبية في الماضي.

    وهكذا انضم إلى المنتخب الإيطالي لاعبون ذوو خبرة كبيرة مثل شيافينو وغيغيا وبيساولا، إلى جانب لاعبين أصغر سناً وموهوبين مثل فيرماني ومونتوري، النجم الحقيقي للفريق، وفي اللحظة الأخيرة، مهاجم روما دينو دا كوستا.


    • إعلان

  • مجموعة التصفيات التي خاضتها إيطاليا في السويد عام 1958

    تقع منتخب ألبيرتو فوني في المجموعة 8 من تصفيات كأس العالم في السويد، إلى جانب البرتغالوأيرلندا الشمالية، ويُعتبر المرشح الأوفر حظاً للفوز بالرغم من أن حالته ليست في أفضل حالاتها. ويعود ذلك إلى أن الأزوري لا يزالون يتمتعون بسمعة طيبة بفضل اللقبين العالميين اللذين فازوا بهما في عامي 1934 و1938. وللتغلب على الصعوبات الهجومية، عزز المدرب الفريق من خط الوسط فما فوق بضم لاعبين من أصول إيطالية.

    كانت المباراة الأولى في 25 أبريل 1957 في ملعب الأوليمبيكو ضد أيرلندا الشمالية، وانتهت بفوزصعب بنتيجة 1-0، سجله سيرفاتو من ركلة حرة. كانت مباراة معقدة، حُسمت أيضًا بفضل التدخلات الحاسمة للحارس لوفاتي، لكنها تركت إشارات مشجعة خاصة على الصعيد الدفاعي.

    لكن ثقة المنتخب الأزرق سرعان ما تلاشت. بعد بضعة أسابيع، في مباراة كأس العالم في زغرب، تعرضت إيطاليا لهزيمةقاسية بنتيجة 6-1 أمام يوغوسلافيا، وكانت هذه أول جرس إنذار لفوني وإدارته.

    وتأكد الانهيار في 26 مايو في لشبونة، في المواجهة المباشرة مع البرتغال. بين الإصابات والمخاوف، أحدث المدرب ثورة في الفريق بإشراك خمسة لاعبين جدد، بمن فيهم اللاعبان ذوو الأصول الإيطالية غيغيا وبيساولا، لكن الخطوة باءت بالفشل: انتهت المباراة بفوز البرتغاليين بنتيجة 3-0، واضطرت إيطاليا إلى إنهاء المباراة بتسعة لاعبين بسبب إصابات غيغيا وتشابيلا، في عصر لم تكن فيه التبديلات موجودة بعد.

    "بعد بضع دقائق، شلّ البرتغاليون جناحنا الأيمن - كما يتذكر تشيابيلا في عام 1990 - وفي نهاية الشوط الأول أصبت أنا أيضًا. لم تكن هناك استبدالات، عمليًا لعبنا بتسعة لاعبين وانتهت المباراة بنتيجة 3-0 لصالحهم".

    في عصر كان يُمنح فيه نقطتان للفوز، كان ترتيب المجموعة كما يلي: البرتغال وأيرلندا الشمالية في الصدارة برصيد 3 نقاط، وإيطاليا في المركز الثاني برصيد نقطتين، ولكن مع مباراتين متبقيتين، مباراة الإياب على أرضنا مع البرتغاليين ومباراة الإياب خارج أرضنا مع البريطانيين، و4 نقاط في المتناول. تصاعد التوتر والقلق بشكل كبير قبل المباراة الحاسمة: المباراة خارج أرضنا ضد أيرلندا الشمالية، التي استعادت قوتها بفوزهاالساحق 3-0 على البرتغال، أصبحت نقطة تحول في مسيرة المنتخب الإيطالي نحو السويد.


  • من المباراة الودية إلى الهزيمة في بلفاست

    لكن المباراة الحاسمة في بلفاست، التي كان من المقرر إجراؤها في 4 ديسمبر في وندسور بارك، شهدت تطوراً غير متوقع: فقد علق الحكم المعين، المجري إستفان زولت، في لندن بسبب الضباب ولم يتمكن من الوصول إلى الملعب. ولتجنب تأجيل المباراة، نزلت الفرق إلى الملعب مع حكم محلي. وهكذا تحولت المباراة رسمياً إلى مباراة ودية. في الواقع، لم يكن لتلك المباراة الودية الكثير من الطابع الودي، وستدخل التاريخ باسم "معركة بلفاست" بسبب قسوة الصدامات وعدائية جزء من الجماهير الأيرلندية الشمالية.

    هذه المرة، أصاب فوني في تشكيلته الأساسية، حيث عزز الدفاع بكورادي، وبشكل خاص برينو فيراريو، مدافع يوفنتوس الملقب بـ"موبيليا" والذي دخل التاريخ باسم "أسد بلفاست" بسبب المقاومة البدنية التي أظهرها في تلك المباراة ولأنه واجه حتى اقتحاماً للملعب. 

    تقدمت إيطاليا بهدف سجله غيغيا، لكن كوش أدرك التعادل على الفور. في الشوط الثاني، سجل مونتوري الهدف الثاني لإيطاليا من تمريرة شافينو، ثم عاد كوش مرة أخرى ليحسم النتيجة عند 2-2. كاد الأزوري يحققون الفوز في الدقائق الأخيرة بضربة قوية من بين ارتطمتبالقائم، بينما نقل التعليق الإذاعي لنيكولو كاروسيو صورة لمباراة شديدة القسوة، وكادت تخرج عن السيطرة

    "إنهم يضربون لاعبينا"، قال المعلق الشهير لكرة القدم الإيطالية على الهواء مباشرة.

    فقط فيراريو وتشابيلا ردوا بالمثل على خصومهم من أيرلندا الشمالية.

    "كانت الأجواء متوترة للغايةيتذكر تشيابيلا. "أنا نفسي طردت من الملعب بينما كان الأيرلنديون يستهدفون الحارس بوغاتي. سدد بين كرة ارتطمت بالقائم، كان بإمكاننا الفوز. لكن المباراة لم تكن مؤهلة للتصفيات وكانت تعادلاً عديم الفائدة".

    النتيجة النهائية 2-2، رغم عدم وجود قيمة رسمية لها، تظهر مع ذلك منتخبًا حيويًا وتنافسيًا. لو كانت المباراة رسمية، لكان التعادل قد تأهّل إيطاليا، نظرًا لأن الأزوري فازوا بعد أيام قليلة بفارق كبير على البرتغال في سان سيرو (3-0 في ظل الضباب بهدفين من جراتون وهدف من بيفاتيلي)

    أصبح ترتيب المجموعة 8 الآن كما يلي: إيطاليا في الصدارة برصيد 4 نقاط، تليها أيرلندا الشمالية والبرتغال (التي خرجت بالفعل) برصيد 3 نقاط. على الرغم من ميزة امتلاك فوني لنتائجاثنين من أصل ثلاثة متاحة، إلا أنه كان عليه أن يتعامل مع غيابات كبيرة للغاية - جراتون وسيرفاتو وتشابيلا - ومع أجواء معادية بشكل صريح. بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر المشاجرات والأجواء المعادية التي سادت في المباراة الأولى في بلفاست بشكل كبير على المباراة الحاسمة في 15 يناير 1958.

    بعد اتهامه بالدفاعية، اختار المدرب خيارات جريئة ومحفوفة بالمخاطر: أشرك لاعبين من إنتر ميلان مثل فينسينزي والوافد الجديد إنفيرنيزي، وبغض النظر عن الطقس الشتوي القاسي في أيرلندا الشمالية، أشرك الإيطالي البرازيلي دينو دا كوستا منذ البداية. بدا هجوم الأزوري غنيًا بالمواهب ولكنه غير مناسب لظروف جسدية ومناخية قاسية. البرد، والمطر، وملعب تحول إلى مستنقع، وتحكيم زولت الذي كان منحازاً للفريق المضيف بشكل واضح، كل ذلك أكمل الصورة المعاكسة تماماً للمنتخب الإيطالي.

    بدأ الأزوري المباراة بشكل سيئ وتلقوا هدفين في النصف ساعة الأولى، سجلهما ماكيلروي وكوش. في الشوط الثاني، أعاد دا كوستا المباراة إلى نقطة البداية مستغلاً خطأً من حارس المرمى المنافس، لكن طرد غيغيا، بطل "ماراكانازو" عام 1950، الذي استهدفه الخصوم بشكل خاص، بسبب مخالفة رد فعل، عرقل بشكل نهائي محاولة التعويض. وبسبب النقص العددي، لم يتمكن الأزوري من تحقيق التعادل واستسلموا بنتيجة 2-1.

    "كان ذلك قدرًا محتومًا كما قال تشيابيلا، "لقد تعرضنا أنا وسيرفاتو لإصابات، واضطررت للبقاء في أبانو لتلقي العلاج. اضطر المدرب إلى التخلي عن تشكيلة فيورنتينا واستدعى لاعبين من إنتر ميلان لمواجهة أيرلندا الشمالية من الناحية البدنية. وفي الوقت نفسه، أشرك ثلاثة مهاجمين، غيغيا وبيفاتيلي ودا كوستا، واثنين من لاعبي الوسط المهاجمين: مونتوري وشيافينو. لاعبون جيدون، لكنهم غير مناسبين وهشون للغاية لتلك الأجواء".

    وهكذا وقعت "هزيمة بلفاست": إيطاليا، بطلة العالم مرتين، تُقصى للمرة الأولى من الدور النهائي لكأس العالم، وستشاهد على التلفاز البرازيل بقيادة النجم الصاعد بيليه وهي تفوز بأول لقب لها في كأس العالم، وستعيش واحدة من أكثر الصفحات مرارة في تاريخها الكروي. أما من احتفل فكان منتخب أيرلندا الشمالية، الذي تأهل إلى السويد بشكل استثنائي مع جميع المنتخبات البريطانية الأخرى.

    نتيجة المباراة

    بلفاست (ويندسور بارك)، 15 يناير 1958، الساعة 14:15

    أيرلندا الشمالية - إيطاليا 2-1

    الهدافون: 13’ ماكيلروي (أيرلندا الشمالية)، 28’ كوش (أيرلندا الشمالية)، 56’ دا كوستا (إيطاليا).

    أيرلندا الشمالية: أوبريتشارد، كننغهام، ماكميكل، داني بانشفلاور، جاكي بلانشفلاور، بيكوك، بينغهام، ماكيلروي، سيمبسون، كوش، ماكبارلاند. المدرب: ب. د. دوهرتي.

    إيطاليا: بوغاتي (نابولي)، فينسينزي (إنتر)، كورادي (يوفنتوس)، إنفيرنيزي (إنتر)، فيراريو (يوفنتوس)، سيغاتو (فيورنتينا)، غيغيا (روما)، سكيافينو (ميلان)، بيفاتيلي (بولونيا)، مونتوري (فيورنتينا)، دا كوستا (روما). اللجنة الفنية للاتحاد، المدرب: أ. فوني.

    الحكم: زولت (المجر).

    الحضور: حوالي 43 ألف متفرج

    ملاحظات: طرد غيغيا في الدقيقة 68


  • الجدل والعواقب

    ستتبع «هزيمة بلفاست» جدل حاد في الصحافة، الرياضية منها وغير الرياضية. يسود الذهول وعدم التصديق إزاء نتيجة بلفاست: «المنتخب الإيطالي يودع كأس العالم»، هذا ما جاء في عنوان الصفحة الأولى لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت». "خسر المنتخب الأزوري بجدارة المباراة أمام أيرلندا الشمالية في بلفاست"، كما جاء في العنوان الداخلي لصحيفة "إل كورييري ديل سيرا". "كرة القدم الإيطالية تُرفض في بلفاست"، كتبت "لا ستامبا"، التي عهدت بتحليل الهزيمة إلى فيتوريو بوزو. أما جياني بريرا، الذي رفض المدرب فوني اقتراحه باستخدام تشكيلة بادوفا التي وضعها روكو في بلفاست، فكتب في "جويرين سبورتيفو":

    "فوني لم يفهم أنه كان يجب اللعب بنظام كاتيناتشو الخاص بفريق بادوفا، بل لم يجرؤ على ذلك. وهكذا خطرت للجنة الفنية فكرة رائعة وهي إشراك خط هجوم مكون من 4 أو 5 لاعبين من أمريكا الجنوبية (وليسوا من الدرجة الأولى بالمناسبة) في بلفاست في يناير، مع استبدال لاعبي الدفاع الفلورنسيين تشيابيلا وسيرفاتو بلاعبي إنتر ميلان فينسينزي وإنفيرنيزي".

    ثم أضاف الصحفي الشهير في صفحات كتابه "تاريخ نقدي لكرة القدم الإيطالية": 

    "الهزيمةمريرة لنا جميعًا. الأطراف المعنية تتبادل الاتهامات. المتساهلون ينتقدون فوني بسبب العدد المبالغ فيه من اللاعبين ذوي الأصول الأجنبية الذين تم استخدامهم دون داعٍ؛ أما المدافعون فيشكون من عدم استخدام دفاع بادوفا، الذي كان سيسمح بالتأكيد بتحقيق التعادل الضروري على الأقل. كان استخدام اللاعبين ذوي الأصول الأجنبية مبالغًا فيه بالفعل، لكنه كان يعبر عمليًا عن مدى فقر كرة القدم الإيطالية في العناصر المؤهلة. يبدو الأمر لا يصدق، لكن فوني نفسه، الذي فاز مع إنتر ميلان بلقبين للدوري الإيطالي بتطبيق أسلوب "الكاتيناتشو"، التزم في المنتخب الوطني بأسلوب WM الأكثر بؤسًا، وبقي في المنزل".

    كانت النتيجةالأولى للهزيمة هي الإقالة الفورية لأوتورينو باراسي من منصب رئيس الاتحاد، مع وضع الاتحاد تحت الإشراف. لكن إذا عاد المدير بعد بضعة أشهر كرئيس للرابطة الوطنية للهواة حديثة العهد، ففي النهاية سيكون اللاعبون هم من يدفعون الثمن، وهم على الأرجح آخر المسؤولين.

    فقد تم تفكيك فريق تصفيات كأس العالم 1958 في السويد في وقت قصير: أنهى فينسينزي وإنفيرنيزي تجربتهما مع المنتخب الإيطالي بتلك المباراة المشؤومة في بلفاست، ومعهما أيضًا بيفاتيلي واللاعبان ذوو الأصول الإيطالية شيافينو ودا كوستا، الذين اتُهموا ظلماً بـ"قلة الالتزام"، بينما سجل غيغيا مشاركته الأخيرة في مباراة ودية مع إسبانيا عام 1959.

    وماذا عن المدرب فوني؟ سُمح له بإدارة مباراة أخرى على مقاعد البدلاء للمنتخب الوطني، لكن هزيمة جديدة بنتيجة 3-2، هذه المرة أمام النمسا في كأس العالم، ستؤدي أيضًا إلى إقالته من قبل قيادة الاتحاد ووداع لاعبين مثل أوتافيو بوغاتيوإدي فيرماني، اللذين كانا جزءًا من تشكيلة الفريق الذي خاض تصفيات كأس العالم. وحتى فيرارو نفسه، أحد أكثر اللاعبين إيجابية، سيودع القميص الأزرق بعد المباراة الودية التالية مع فرنسا. 


