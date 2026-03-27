كان أليساندرو نيستا حاضراً أيضاً في المدرجات ببيرغامو ليشاهد فوز إيطاليا على أيرلندا الشمالية. وتحدث المدافع السابق، الذي يعمل مدرباً حالياً، إلى قناة «سكاي سبورت» وعلق على الوضع الحالي للمنتخب الإيطالي، استعداداً للمباراة ضد البوسنة التي قد تحدد مصير إيطاليا في كأس العالم. وإليكم ما قاله.
ترجمه
إيطاليا، نيستا: «أحسنت يا باستوني! لقد انتقدوه بشدة بسبب التمثيل، لكنني أنا أيضاً قمت بالتمثيل مرات عديدة. لن ألقِ عليه محاضرة أبداً»
ضد أيرلندا الشمالية
"لقد شعرت بالقلق أنا أيضًا في الشوط الأول. إذا لم نلعب بمستوانا المعهود، فلن نتمكن من مواجهة أي من المنتخبات المشاركة في التصفيات. لكن المشكلة تكمن في الضغط الذي يفرضه عليك قميص المنتخب الإيطالي، وهو ضغط أكبر مقارنةً بقميص منتخب البوسنة أو أيرلندا الشمالية على سبيل المثال. كانت طريقة إدارة الشوط الأول نتيجة للتوتر الذي كان يسيطر على اللاعبين. يجب أن ندرك أن الأمر لا يزال صعبًا، بل إن الأمر سيكون أصعب في البوسنة. تنتظرنا أجواء ساخنة للغاية، مع خصم يتمتع بقيم أعلى من أيرلندا. أنا وزامبروتا قناصان. كنا في ويمبلي عندما فزنا ببطولة أوروبا وكنا هناك أيضًا الليلة الماضية في بيرغامو. يوم الثلاثاء؟ لا يمكنني الذهاب، لكن اتصلوا بزامبروتا".
كأس العالم
"هذه مباريات تعتمد على الأعصاب، فقد ترسخت في أذهاننا فكرة أننا لن نشارك في كأس العالم. التأهل ليس إنجازاً تقنياً، لأننا أقوى من الآخرين، لكن كل شيء يتوقف على الأعصاب. في عام 2006، ساعد فوزنا بكأس العالم كرة القدم الإيطالية بعد فضيحة «كالتشيوولي»، واليوم تحتاج كرة القدم الإيطالية أكثر من أي وقت مضى إلى المنتخب الوطني. دون أن ننسى المنظور الفردي: الأداء الجيد في كأس العالم، كلاعب، يغير حياتك ومسيرتك المهنية. أعرف رينو غاتوزو جيدًا. إنه يشعر بالأسى، ويشعر بالمسؤولية عن هذا الوضع، وسيبذل قصارى جهده لكي تذهب إيطاليا إلى كأس العالم. في الشوط الأول، رأيته متوترًا أمس، فهو يشعر بمسؤولية كبيرة جدًا".
العصي
"باستوني لا يستغل قدراته الهجومية بالشكل الكافي، لكنني أود أن أهنئه لأنهم أزعجوه كثيرًا بسبب التمثيل، وبالرغم من أنه لم يكن في أفضل حالاته، إلا أنه عاد أمس وقدم مباراة رائعة. لطالما عُرفت بأنني لاعب نزيه، لكننيأيضًا قمت بالتمثيل مرات عديدة. لن ألقِ محاضرة على باستوني أبدًا، فهو رائع في نظري".