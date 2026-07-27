تتوالى الضربات في كواليس المنتخب الإيطالي، فبعد أن بدا أندريا بيرلو قريباً من قيادة "الآتزوري"، أوقف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاجو الصفقة رسمياً لأسباب سياسية، مما وضع باولو مالديني المدير التقني على حافة الاستقالة، وأشعل أزمة فنية وإدارية معقدة في وقت يعاني فيه المنتخب من انهيار تاريخي.
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كواليس انقلاب الساعات الأخيرة.. بيرلو يدافع عن نفسه بعد استبعاده من تدريب إيطاليا وخطة بديلة تهدد عرش مالديني!
مالاجو يجمّد تعيين بيرلو
أفادت شبكة "سكاي سبورت" أن مالاجو رفض بشكل قاطع منح الضوء الأخضر لإتمام التعاقد مع بيرلو كمدير فني للمنتخب، وألغى جميع الاجتماعات المقررة، رضوخاً لضغوط سياسية مكثفة في الساعات الأخيرة.
وتأتي هذه التدخلات على خلفية التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث أثار ارتباط بيرلو بعقد كسفير عالمي لشركة المراهنات الروسية "فونبيت"، وزيارته الأخيرة إلى موسكو للترويج للشركة، حفيظة الأوساط السياسية في إيطاليا وأوروبا.
هذا "الفيتو" الصريح جمد خطة باولو مالديني ومستشاره ليوناردو بالكامل، ووضع الثنائي أمام خيار تقديم استقالتيهما فوراً، لتدخل إيطاليا في نفق مظلم جديد بحثاً عن مدرب يقود المرحلة القادمة.
- GOAL
بيرلو يكسر صمته
أمام هذه الزوبعة، خرج بيرلو للدفاع عن نفسه عبر رسالة مطولة، قال فيها: "تابعت بمرارة شديدة الجدل الدائر حول اسمي. طوال مسيرتي احترمت دائماً قوانين الدول التي عملت بها. التعاون المهني الذي أثار الجدل مؤخراً وُلد خلال فترة عملي في الإمارات، وهو ذو طبيعة تجارية ورياضية بحتة. إضفاء طابع سياسي على هذا التعاون يعني إسناد قناعات لي لم أعبر عنها قط".
ووجه بيرلو شكراً لمالديني وليوناردو، مختتماً حديثه: "يؤسفني سحب خيار رياضي إلى مواجهة عامة.. حبي لإيطاليا لا يعتمد على منصب وسيظل يرافقني دائماً".
براءة النادي الإماراتي
وفي سياق متصل، حُسم الجدل حول ما إذا كان تورط بيرلو في الحملة الإعلانية الروسية ناتجاً عن بند إلزامي في عقده مع ناديه الحالي. فقد نفت الأوساط المقربة من رجل الأعمال الروسي سيرجي لوماكين، مالك نادي "يونايتد إف سي" الإماراتي الذي يدربه بيرلو، أي صلة بشركة المراهنات "فونبيت": "لوماكين ليس لديه أي اهتمام في شركة فونبيت. كما أن نادي يونايتد إف سي دبي ليس له أي صلة بالشركة. الرابط المزعوم بين لوماكين والنادي وفونبيت لا وجود له على الإطلاق"، وفق "لاجازيتا ديلو سبورت".
- AFP
عرش مالديني في خطر
وفي حال تنحي مالديني، كشفت "لاجازيتا ديلو سبورت" عن خطة طوارئ تقضي بتعيين جورجيو كيلليني في منصب المدير التقني، مع عودة أنطونيو كونتي للتدريب بدعم مالي من رابطة الدوري لدفع راتبه، أو اللجوء لروبرتو مانشيني؛ وهي خيارات رفضها مالديني مسبقاً مفضلاً أسماء أخرى كستيفانو بيولي.
وتأتي هذه التخبطات الإدارية لتزيد من جراح المنتخب الإيطالي المدجج بأرقام كارثية مؤخراً، حيث تعيش الكرة الإيطالية أسوأ فتراتها التاريخية بعد الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي (2018، 2022، و2026)، ما يجعل الفشل في حسم ملف الإدارة الفنية بمثابة ضربة قاضية لأي مشروع يستهدف إعادة هيكلة المنتخب وانتشاله من عثرته الرقمية والفنية.
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