كواليس انقلاب الساعات الأخيرة.. بيرلو يدافع عن نفسه بعد استبعاده من تدريب إيطاليا وخطة بديلة تهدد عرش مالديني!

أفادت شبكة "سكاي سبورت" أن مالاجو رفض بشكل قاطع منح الضوء الأخضر لإتمام التعاقد مع بيرلو كمدير فني للمنتخب، وألغى جميع الاجتماعات المقررة، رضوخاً لضغوط سياسية مكثفة في الساعات الأخيرة.

وتأتي هذه التدخلات على خلفية التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث أثار ارتباط بيرلو بعقد كسفير عالمي لشركة المراهنات الروسية "فونبيت"، وزيارته الأخيرة إلى موسكو للترويج للشركة، حفيظة الأوساط السياسية في إيطاليا وأوروبا.

هذا "الفيتو" الصريح جمد خطة باولو مالديني ومستشاره ليوناردو بالكامل، ووضع الثنائي أمام خيار تقديم استقالتيهما فوراً، لتدخل إيطاليا في نفق مظلم جديد بحثاً عن مدرب يقود المرحلة القادمة.