لا شيء يمكن فعله لماركو فيراتي، الاسم المفاجئ الأكثر شهرة الذي أعاده جينارو غاتوسو في هذه الأيام التي تسبق المباراة الفاصلة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لن يشارك لاعب خط الوسط من بيسكارا، الذي يلعب حاليًا مع فريق الدحيل القطري، في المباراة الأولى ضد أيرلندا الشمالية في 26 مارس في بيرغامو. السبب هو لائق بدنيًا، حيث أنه بعد لقائه مع مدرب المنتخب الإيطالي وتلقيه خطاب الاستدعاء المسبق، تعرض لانتكاسة من إصابته الأخيرة الخطيرة، وفقًا لصحيفة Repubblica.
إيطاليا، لا مباريات فاصلة لفيراتي: إصابة جديدة تضعفه
تجربة لعب لكاتوسو
التقى غاتوزو، إلى جانب رئيس الوفد جيجي بوفون وعضو الطاقم ليوناردو بونوتشي (وكلاهما زملاء سابقون في المنتخب الوطني للاعب السابق في باريس سان جيرمان) بفيراتي خلال شهر فبراير لفهم مدى استعداده للعودة المحتملة إلى المنتخب الوطني. المدرب يبحث بشدة عن لاعب وسط خبير قادر على إدارة وتيرة المباراة وتوترها، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات، وكان اللاعب الموهوب الذي نشأ في بيسكارا يمثل الملف الشخصي المثالي.
الدعوة المسبقة
فتح فيراتي الباب أمام فكرة الانضمام إلى هذه المجموعة في هذه اللحظة الحساسة لكرة القدم الإيطالية، بهدف المشاركة في مباراة 26 مارس وربما مباراة 31 مارس، وهي يوم المباراة النهائية المحتملة خارج أرضه ضد الفائز من مباراة ويلز/البوسنة. وأكد جاتوزو هذه الفكرة في هذه المرحلة بإرسال خطاب استدعاء مسبق إلى اللاعب وناديه للمشاركة في معسكر التدريب في كوفيرتشيانو، والذي لن يتمكن من المشاركة فيه.
إصابة جديدة وبديل غاتوزو
لعب فيراتي آخر مباراة رسمية له في 15 يناير مع الدحيل، ومنذ ذلك الحين، ظل خارج الملاعب بسبب الإصابة. مشكلة في الركبة بدت وكأنها أصبحت من الماضي، لكن وفقًا لصحيفة Repubblica، فقد تفاقمت في الساعات الأخيرة وستجبر لاعب الوسط على الانسحاب. لاعب عام 1992 لن يتمكن من الانضمام إلى تشكيلة جاتوزو الذي سيضطر إلى اللجوء إلى الحلول البديلة في وسط الملعب بالإضافة إلى الدفاع. بدلاً من لاعب باريس سان جيرمان السابق، يتقدم في الترتيب نيكولو بيسيلي، لاعب وسط روما القادر على لعب دور لاعب وسط هجومي، مع باريلا بجانب تونالي في مركزين في وسط الملعب.