إيطاليا في كأس العالم .. صاحب المقترح يكشف كواليس الحوار مع ترامب و"الملك" جياني

يُجيب باولو زامبولي، المبعوث الخاص للشراكات العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أسئلة صحيفة «كورييري ديلا سيرا» حول مبادرته المتعلقة بمشاركة إيطاليا في كأس العالم القادمة. وفيما يلي أبرز مقتطفات المقابلة.

ألم تبالغ في اقتراحك المقدم إلى الفيفا باستبدال إيران بإيطاليا، التي تم إقصاؤها، في كأس العالم القادم؟

"لا، على الإطلاق. لقد اكتفيت فقط باقتراح هذا الحل على الرئيس ترامب، الذي يحب إيطاليا كثيرًا، وعلى الملك جياني (كما يطلق الملياردير على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، محرر). هم من سيقررون".

هل تعتقد أن هناك أي احتمال للنجاح؟

"أصلي من أجل ذلك مثل الجميع. قلبي مع المنتخب الإيطالي، والأزوري يستحقون ذلك. ذهبت إلى الولايات المتحدة حاملاً الحلم الأمريكي، وأنا مقتنع بأنه يمكننا أن نحلم بمشاركة إيطاليا في بطولة كأس العالم التي ستقام على الأراضي الأمريكية".



