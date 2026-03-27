أجرت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» مقابلة مع فابيو كابيلو للتعليق على المباراة التي فازت فيها إيطاليا على أيرلندا الشمالية، والتي مكنت فريق غاتوزو من بلوغ نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وفيما يلي بعض تصريحات المدرب السابق لميلان ويوفنتوس، من بين أندية أخرى.
إيطاليا، كابيلو: "كنت أبدو كالمجنون على الأريكة، نحن بطيئون. ريتيغي جعلني أصرخ، ودوناروما أصابني بالذهول. بيو إسبوزيتو؟ لاعب حقيقي"
"لقد أدى اللاعبون أداءً جيداً. صرخت كالمجنون على الأريكة. بالنسبة لي، المنتخب الوطني هو أكثر بكثير من مجرد فريق. ما الذي أثار إعجابي؟ افتقارنا للسرعة. كنا بطيئين في التفكير والحركة. قلة الحماس. أيرلندا الشمالية منتخب متواضع، لكنها لعبت بقوة بدنية وتركيز، ولم تسمح لنا لفترة طويلة باللعب بوضوح في آخر 30 متراً، وبالتالي عانينا في خلق فرص خطيرة. اللاعبان الوحيدان اللذان أعطيا إيقاعاً للفريق هما كالافيوري وتونالي، وكلاهما يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحدهما في أرسنال والآخر في نيوكاسل. أما البقية فكانوا يلعبون بسرعة الدوري الإيطالي. لكنني أكرر، الأمر لا يتعلق فقط بالساقين، بل بالعقل والاعتياد".
"تونالي؟ سجل هدفاً رائعاً، كلاعب وسط حقيقي. تسديدة قوية ومباشرة. أعترف بذلك، لقد جعلني أقف من على الأريكة. فرصة ريتيغي عندما كانت النتيجة 0-0؟ دعنا ننسى الأمر، عندما مد مهاجمنا جسده نحو الكرة، صرخت بصوت عالٍ... لكن هذا يحدث، فلننظر إلى الأمام. بيو إسبوزيتو؟ لاعب حقيقي. يعرف كيف يدافع عن الكرة، ويكون نقطة ارتكاز، ويقفز بالرأس. كين وريتيغي هما نوعان من المهاجمين المتشابهين، بينما بيو يمكنه أن يكمل كلاهما. وبالفعل، كان أداؤنا أفضل بوجوده في الملعب. حتى وإن كان كيان هو من سجل الهدف الثاني بهدف رائع: تحكم وكرة عرضية مثالية. أما بالنسبة لثنائي الهجوم الذي سيتم إشراكه في المباراة القادمة، فأترك القرار لرينو، بالطبع. أكتفي بملاحظة أن إسبوزيتو هو المكمل المثالي لكل من ريتيغي وكيان".
"رأيت مدربنا متوتراً، كما هو طبيعي، ولكنه كان أيضاً متحمساً للغاية على مقاعد البدلاء. ها هو، بغض النظر عن العيوب والعيوب الصغيرة، رأينا منتخباً بذل كلما في وسعه وقاتل. بصفتي إيطاليًا، أعلم جيدًا أن لدينا فرقًا أقوى في الماضي، بالطبع، لكن ما لا أستطيع تحمله هو الافتقار إلى الفخر والروحالتنافسية، بغض النظر عن المهارات الفنية. كان هذا هو السبب الذي جعلني أغضب في بطولة أوروبا الأخيرة. تلك المباراة مع سويسرا في دور الـ16... كانت ضعيفة لدرجة جعلتني أشعر بالخجل".
"فيما يتعلق بالدفاع، من المؤكد أنه في هذه المرحلة الحرجة لا نملك مدافعين بارزين. جميع مدافعينا يجيدون التعامل مع الكرة، لكن لا يزال لدي بعض الشكوك بشأن الباقي. دوناروما هو أحد أفضل الحراس في العالم، إن لم يكن الأفضل. لكن عندما مرر الكرة إلى الخصم في الشوط الثاني، أصابني ذلك بالصدمة. تخيلوا لو كان كين أو هالاند بدلاً من مهاجم أيرلندا الشمالية في تلك الحالة. البوسنة لديها تقنية جيدة وهي بالتأكيد أفضل من أيرلندا الشمالية. لكن يجب أن أكون صادقاً: من حيث الروح والإيقاع، كانت ويلز ستكون عقبة أصعب، خاصة على أرضها. من المؤسف أن المباراة النهائية ستكون خارج أرضنا. على الرغم من أنني سأضطر إلى إعطاء بطاقة صفراء لمن يصرخ "م...." عندما يمرر حارس المرمى المنافس الكرة. إنها عادة سيئة".