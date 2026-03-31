إما الفوز أو الخسارة. اليوم هو اليوم الحاسم لإيطاليا، التي تخوض مباراة الإياب في نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أرض البوسنة: ستقام المباراة في ملعب «ستاديون بيلينو بولي» بمدينة زينيتسا، وستبدأ في الساعة 20:45.
في الوقت نفسه، تُقام المباريات الثلاث الأخرى في تصفيات الاتحاد الأوروبي: التشيك - الدنمارك، كوسوفو - تركيا، والسويد - بولندا: في حالة التعادل بعد 90 دقيقة من الوقت الأصلي، يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح إذا لزم الأمر.
في هذه الحالة، سيكون أول من يسدد ركلات الترجيح هم ريتيغي وكيان ولوكاتيلي بالإضافة إلى اثنين آخرين من بين تونالي وكريستانتي وبوليتانو وديماركو (اقرأ هنا) ضد البوسني فاسيلي الذي يشتهر بصد ركلات الترجيح.
ستلعب إيطاليا بالقميص الأبيض.
لن يتم استخدام تقنية خط المرمى (اقرأ هنا).
من المتوقع حضور 9500 متفرج، من بينهم 500 إيطالي.
تشير توقعات الطقس الليلة في زينيكا إلى هطول أمطار خفيفة مع درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات مئوية.
استرجع أحداث الليلة التي سبقت المباراة