صرح مدرب المنتخب الإيطالي، جينارو غاتوزو، لإذاعة راي: "أرسل لي ابني فرانشيسكو، المولود عام 2007، رسالة ليلة أمس. لقد أثرت فيّ وأثارت مشاعري كثيرًا. ماذا أقول لطفل يسألني كيف ستسير الأمور؟ سنبذل قصارى جهدنا، لقد استعددنا لهذه المباراة من أجل الفوز، وسنرى إن كنا سننجح".





"رأيت العيون المناسبة في لاعبي فريقي. ما زرعناه، زرعناه. لن أقول لنفسي أبداً: "استمتع بها". الضغط والإثارة شيء جميل. عندما لا يكون لديك، تفتقده وتضطر للبحث عنه. هنا الأمر طبيعي وجميل. مع الوحوش التي تدور في رأسي، مع الأفكار الإيجابية والسلبية، أعيش معها منذ الأزل. عندما لا يكون هذا الشيء موجودًا، تفتقده بشدة. إنه يجعلك تعيش جيدًا، ويجعلك تكبر كثيرًا. نأمل أن يوفقنا الله وأن تكون الحظ، حتى لو كان علينا البحث عنها، في صالحنا".





"هناك مباراتان في واحدة. الأولى على مستوى السلوك والأخرى على المستوى الفني والتكتيكي. يجب أن نكون جيدين. نحن نعرف توربين، إنه حكم ذو خبرة كبيرة، ولا يحب بعض الأمور. يجب أن نكون حذرين، فهم يتمتعون بلياقة بدنية كبيرة. لديهم متوسط 19,3 خطأ في المباراة. يجب ألا نقع في الاستفزازات. سيبدأون بقوة بالتأكيد، يجب أن نكون مستعدين من الدقيقة الأولى".





"أنا وباربيريز نخوض مباراة مهمة للغاية. ذكرت أنه محترف في لعبة البوكر، ولكن كان ذلك لمجرد الإطراء عليه. هم يعلمون أنهم منافسون قادرون على وضعنا في موقف صعب. هم يعلمون ذلك ونحن نعلم ذلك. نأمل ألا نخطئ في تفسير المباراة".







