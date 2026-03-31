إيطاليا في تصفيات كأس العالم، آخر المستجدات في طريقها إلى المباراة النهائية في البوسنة (بث مباشر)

إيطاليا
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
يوم حاسم لمنتخب غاتوزو.

إما الفوز أو الخسارة. اليوم هو اليوم الحاسم لإيطاليا، التي تخوض مباراة الإياب في نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أرض البوسنة: ستقام المباراة في ملعب «ستاديون بيلينو بولي» بمدينة زينيتسا، وستبدأ في الساعة 20:45.


وفي الوقت نفسه، تُقام المباريات الثلاث الأخرى في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA): التشيك ضد الدنمارك، وكوسوفو ضد تركيا، والسويد ضد بولندا: في حالة التعادل بعد 90 دقيقة من الوقت الأصلي، يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم إلى ركلات الترجيح إذا لزم الأمر.


ستلعب إيطاليا بالقميص الأبيض.

تشير توقعات الطقس الليلة في زينيتسا إلى هطول أمطار خفيفة مع درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات مئوية.


    كتب لاعب التنس يانيك سينر في صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»: «نحن نعيش لحظة مذهلة في إيطاليا، في العديد من الرياضات، من الفورمولا 1 إلى سباقات الدراجات النارية. ونأمل الآن أيضًا في حجز مكان لنا في كأس العالم لكرة القدم. قبل مبارياتهم، تحدثت مع كل من بيززيكي وأنتونيلي، ومن الرائع أننا كثيرون وندعم بعضنا البعض. سأتابع المنتخب الوطني هذه المرة أيضًا، وستكون المباراة ضد البوسنة صعبة للغاية، لكنني سأشجع الفريق مثل جميع الإيطاليين".


    حراس المرمى: دوناروما، كارنيسيكي، ميريت.


    المدافعون: باستوني، بونجورنو، كالافيوري، كامبياسو، ديماركو، غاتي، مانشيني، باليسترا، سبينازولا.


    لاعبو الوسط: باريلا، كريستانتي، فراتيسي، لوكاتيلي، بيسيلي، تونالي.


    المهاجمون: إسبوزيتو، كين، بوليتانو، راسبادوري، ريتيغي.


    المدافع سكالفيني والمهاجم سكاماكا من أتالانتا يجلسان في المدرجات.



    يبدو أن مدرب المنتخب الإيطالي يميل إلى الإبقاء على التشكيلة الأساسية نفسها التي خاضت مباراة الخميس الماضي في بيرغامو في نصف النهائي الذي فاز فيه فريقه 2-0 على أيرلندا الشمالية، مع تفضيل لوكاتيلي وريتيغي على كريستانتي وبيو إسبوزيتو. وسيبدأ الأخير المباراة من مقاعد البدلاء، شأنه شأن موهبة شابة أخرى في الفريق المنافس: ألايبيغوفيتش، الذي خسر المنافسة مع ميميتش.


    البوسنة (4-4-2): فاسلي؛ ديديتش، كاتيتش، موهاريموفيتش، كولاسيناتش؛ بايراكتاريفيتش، جيغوفيتش، سونيتش، ميميتش؛ دزيكو، ديميروفيتش. المدرب: بارباريز.


    إيطاليا (3-5-2): دوناروما؛ مانشيني، باستوني، كالافيوري؛ بوليتانو، باريلا، لوكاتيلي (كريستانتي)، تونالي، ديماركو؛ كين، ريتيغي (إسبوزيتو). المدرب: غاتوسو.


    الحكم: كليمنت توربين (فرنسا)، بمساعدة مواطنيه نيكولاس دانوس وبنجامين باجيس، مع الإسباني خوسيه ماريا سانشيز كحكم رابع، وجيروم بريسارد وويلي ديلاجود في نظام الفيديو المساعد (VAR).


